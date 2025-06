Spis treści

Nowe biuro Givaudan na 13. piętrze biurowca IO-1 Tower

Givaudan to szwajcarska firma o międzynarodowym zasięgu. Specjalizuje się w produkcji i dystrybucji aromatów, zapachów i składników aktywnych kosmetyków. To również największy światowy producent substancji zapachowych do kosmetyków i aromatów spożywczych.

Firma zdecydowała się na otwarcie swojego biura w warszawskim 14-piętrowym biurowcu IO-1 Tower zlokalizowanym na Mokotowie, przy ulicy Puławskiej 182. Biuro Givaudan Polska znajduje się na 13. piętrze budynku i zajmuje około 535 mkw.

Pracownia 3KTR była odpowiedziała za stworzenie projektu funkcjonalnej przestrzeni, umożliwiającej zarówno pracę indywidualną, jak i zespołową, a także zapewniającej warunki do współpracy z klientami nad nowymi produktami.

Naszym celem było stworzenie biura, które w pełni odzwierciedla ambicje naszej firmy. Zaprojektowaliśmy przestrzeń, w której możemy wspólnie z naszymi klientami rozwijać innowacyjne produkty, które wkrótce zadebiutują na rynku. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć środowisko sprzyjające współpracy z klientami, a jednocześnie przyjazne dla naszych pracowników. Nasze biuro wspiera pracę zespołową, ale również zapewnia możliwość skupienia się i pracy w pojedynkę w komfortowych warunkach – mówi Wojciech Osiński, Company Manager w Givaudan.

Trzy przestrzenie spotkań z klientem

Projekt biura został przygotowany przez 3KTR i Neo Świat w formule design&build.

Powierzchnię podzielono na trzy przestrzenie spotkań z klientem:

strefę wejściową,

elastyczną salę spotkań wraz z kuchnią degustacyjną,

przestrzeń biurową z open spacem i pokojami biurowymi oraz miejscami do cichej pracy.

W strefie laboratoryjnej znajduje się zaplecze kuchenne z wydzielonymi trzema wyspecjalizowanymi pomieszczeniami, w których odbywają się prace aplikacyjne, oraz strefa magazynowa. Ponadto stworzono pokój IT oraz pomieszczenia sanitarne.

Jakie wyzwania pojawiły się podczas projektowania biura?

Zaprojektowanie biura firmy Givaudan wymagało specjalnego podejścia i spełnienia określonych wymagań, które wynikały z funkcji kulinarnych powierzchni testowych.

Integracja zawansowanego systemu HVAC, który został dostosowany do przestrzeni testowej, była dużym wyzwaniem. Projektanci musieli zadbać o zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza, temperatury i wilgotności, a jednocześnie pamiętać o spełnieniu wymagań sanitarno-higienicznych. Bliżej mówi o tym Justyna Roman, Project Leader w Neo Świat:

Projekt dla Givaudan Polska wyróżniał się specyficznymi wymaganiami wynikającymi z funkcji kulinarnych powierzchni testowych, które stanowiły kluczowy element przestrzeni. Ich realizacja wymagała zastosowania niestandardowych rozwiązań technologicznych oraz koordynacji międzybranżowej na wysokim poziomie. Największym wyzwaniem była integracja zaawansowanego systemu HVAC, dostosowanego do przestrzeni testowej. Kluczowe było zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza, temperatury i wilgotności, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań sanitarno-higienicznych.

i Autor: materiały prasowe Neo Świat Szwajcarska firma Givaudan o międzynarodowym zasięgu specjalizuje się w produkcji i dystrybucji aromatów, zapachów i składników aktywnych kosmetyków. Zdecydowała się na otwarcie nowego biura z przestrzenią kulinarną w warszawskim biurowcu IO-1 Tower zlokalizowanym na Mokotowie, przy ulicy Puławskiej 182.

Dostosowanie i modernizacja instalacji

By zapewnić sprawne funkcjonowanie całości przestrzeni, a jednocześnie spełnić wysokie standardy ergonomii i bezpieczeństwa użytkowników, dostosowywano i zmodernizowano istniejące instalacje budynkowe, m.in.:

wentylację,

klimatyzację,

instalację sanitarną,

instalację elektryczną,

systemy niskoprądowe.

Dzięki dedykowanym centralom wentylacyjnym oraz precyzyjnie zaprojektowanej instalacji mechanicznej zapewniono odpowiednie warunki powietrza w kuchniach aplikacyjnych. Instalacje te zostały zintegrowane z systemem BMS, który zarządza również inteligentnymi roletami oraz systemem sterowania oświetleniem w całej przestrzeni.

Nowy układ ścian działowych, w tym szklanych i akustycznych, sufitów podwieszanych oraz wykończeń posadzek został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi inwestora, a także spełnia standardy budynku.

Za realizację projektu po stronie Neo Świat odpowiedzialny był zespół:

Project Director – Justyny Roman,

Project Managera – Edyta Fularz,

Assistant Project Manager – Aleksandra Domańska,

Business Development Manager - Adrian Brodzik.

