i Autor: Migdał Studio Piwnica Swidnicka we Wrocławiu fot. Migdał Studio, projekt znamysie.com

Najstarsza restauracja w Polsce. Piwnica Świdnicka we Wrocławiu łączy historię z nowoczesnością

Rynek Ratusz 1A, Wrocław

Wrocławski Rynek to serce miasta, a w nim od wieków znajduje się Piwnica Świdnicka, najstarsza restauracja w Polsce (i druga w Europie). Choć jej korzenie sięgają XIII wieku, to współczesna odsłona tego legendarnego miejsca stanowi fascynujący przykład harmonijnego połączenia historii z nowoczesnym designem. Po latach niepewności i kompleksowej rewitalizacji, Piwnica Świdnicka ponownie otworzyła swoje podwoje, oferując gościom niezapomniane doświadczenia.

Projektanci ze studia znamysie.com podjęli się ambitnego zadania zachowania historycznego ducha Piwnicy, jednocześnie nadając jej nowoczesny, funkcjonalny charakter. Przestrzeń podzielono na trzy unikalne strefy, z których każda opowiada własną historię, odzwierciedlając bogate dziedzictwo Wrocławia. Obecnie sale restauracyjne mogą przyjąć jednocześnie ponad 300 gości.

Strefa Dziedzictwa Zastanego to najstarsza część Piwnicy, obejmująca między innymi salę ławników, beczkę i loch, która zachowała swój pierwotny układ i klimat. Te oryginalne wnętrza, dawniej służące do przechowywania piwa, dziś tworzą nostalgiczną restaurację z lokalnymi potrawami. Eteryczną atmosferę budują tu zwiewne obrusy, połyskujące blachy i lustra, subtelnie podkreślające ulotność przeszłości.

Strefa Dziedzictwa Przywiezionego. Młodsze sale, takie jak chłopska czy mieszczańska, symbolizują różnorodność wniesioną przez nowych mieszkańców Wrocławia po II wojnie światowej. Ta dynamiczna, wielofunkcyjna przestrzeń, dzięki wolnostojącym elementom wyposażenia i intensywnemu kolorowi ultramaryny, dostosowana jest do współczesnych potrzeb, mogąc gościć warsztaty, wystawy czy koncerty.

Strefa Mieszana (Sala Książęca) to połączenie pamięci o dawnym browarze z funkcją nowoczesnego miejsca spotkań. Przywrócenie oryginalnego stanu i delikatnie ciemniejsza tonacja wnętrza stworzyły elegancki klimat do degustacji piwa. Liniowe oświetlenie subtelnie podkreśla strukturę ceglanych ścian, wprowadzając tajemniczą aurę.

Zastosowanie nowoczesnej technologii minibrowaru Kaspar Schulz pozwala na ponowne warzenie piwa, co stanowi fascynujący most między tradycją a innowacją.

Rewitalizacja Piwnicy Świdnickiej to przykład harmonijnego połączenia nowoczesności z historią. Wykorzystanie współczesnych materiałów i oświetlenia podkreśla unikalne sklepienia i mury, nie naruszając zabytkowego charakteru obiektu. Mimo licznych wyzwań, w tym konsekwencji powodzi z 1997 roku i okresowego zamknięcia w 2017 roku, Piwnica Świdnicka ponownie tętni życiem.

Projekt ten to dowód na to, że innowacje mogą z sukcesem współistnieć z wiekową architekturą. Piwnica Świdnicka staje się nie tylko symbolem Wrocławia, ale także europejską wizytówką miasta, gdzie przeszłość i teraźniejszość spotykają się w jednym, wyjątkowym miejscu.

Powierzchnia: 1200 m²

Projekt koncepcyjny i wykonawczy wnętrza, projekt budowlany: znamysie.com

i Autor: Tom Kurek Restauracja Diuna w Sopocie, fot. Tom Kurek

Restauracja Diuna z widokiem na morze

Aleja Franciszka Mamuszki 22 Sopot, wejście na plażę nr 12

Sopot to miasto, które niezmiennie kojarzy się z pięknem polskiego wybrzeża. Od piaszczystych plaż po tętniące życiem molo, oferuje niezapomniane wrażenia. Ale gdzie w tym malowniczym otoczeniu zjeść wyśmienicie, jednocześnie delektując się architekturą i designem? Odpowiedzią jest restauracja Diuna, miejsce, które w harmonijny sposób łączy kulinarną doskonałość z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze i przemyślanym projektem wnętrz.

Otwarta w 2024 roku, Diuna powstała na miejscu dawnej restauracji Bulaj, przechodząc gruntowną i kompleksową modernizację.

Jak podkreślają restauratorzy, Diuna powstała z chęci stworzenia miejsca, w którym znaczenie ma zarówno kulinarna pasja, jak i natura, aby możliwe było odkrycie prawdziwego smaku Trójmiasta.

Projektanci z pracowni Sikora Wnętrza zaprojektowali przestrzeń, która jest kwintesencją nadmorskiego klimatu. Wnętrza Diuny to symfonia jasnych tonacji, które optycznie powiększają przestrzeń i dodają jej lekkości. Obfitość zieleni i jasnego drewna wprowadza do środka kojący element natury, a duże przeszklenia sprawiają, że granica między wnętrzem a otoczeniem zdaje się zacierać. Celem było maksymalne wykorzystanie potencjału lokalizacji, pozwalając gościom chłonąć wrażenia z otoczenia bez ograniczeń.

Centralnym motywem, przewijającym się przez cały projekt, jest nawiązanie do fal Bałtyku. Rośliny ujęte w faliste ramy z drewna oraz sufit imitujący rozedrgane fale, to detale, które podkreślają wszechobecny morski charakter miejsca. Każdy element, od mebli po oświetlenie, został starannie przemyślany, by tworzyć spójną i relaksującą atmosferę. To właśnie ta dbałość o detale sprawia, że Diuna to nie tylko restauracja, ale prawdziwa architektoniczna perełka.

Kameralna przestrzeń z widokiem na Bałtyk sprawia, że Diuna to również idealne miejsce zarówno na spotkania rodzinne, leniwe obiady w gronie przyjaciół czy na konferencje i spotkania biznesowe. Sala pomieści do 35 osób, zapewniając dyskretną atmosferę i profesjonalną obsługę. Połączenie inspirującego otoczenia z wykwintną kuchnią sprawia, że każde wydarzenie nabiera tu wyjątkowego charakteru.

Projekt: Sikora Wnętrza i Architektura: Zuzanna Węzik - współpraca koncepcyjna, Maria Kurowska ‒ koordynacja projektu, Voytas Augustyniak ‒ architekt współpracujący (MRV Architekci)

Data powstania: 2024

i Autor: Błażej Pszczółkowski TU.Restaurant Poznań fot. Błażej Pszczółkowski

TU.REStAURANT – restauracja z sercem w Poznaniu

Grunwaldzka 34a, Poznań

Historia budynku sięga 1890 roku. Kompleks koszarowy z przeznaczeniem dla pruskiego 5. batalionu taborów został wzniesiony w latach 1890‒1892 według projektu inżyniera architekta Carla Bode’go. Budynek dzisiejszej restauracji pełnił funkcję wielofunkcyjnego budynku gospodarczego, w którym znajdowały się: kuchnia, sala jadalna dla podoficerów, sala jadalna dla szeregowców, kantyna żołnierska, łaźnia pułkowa oraz mieszkanie prowadzącego kantynę. Do połowy lat 60. XX wieku z powodzeniem służył różnym celom wojskowym. W 1965 otwarto w nim przedszkole, które funkcjonowało tu do 2012. W 2013 firma CDF Architekci uzyskała pozwolenie na budowę kompleksu biurowego UBIQ 34, który oddano do użytku w kwietniu 2015.

TU. REStAURANT pojawiła się na mapie Poznania 1 lipca 2022 roku.

TU.REStAURANT to wyjątkowa restauracja w centrum Poznania, która łączy nowoczesną architekturę wnętrz z ciepłem rodzinnej atmosfery. Stworzona przez uznanego architekta Karola Fiedora oraz jego synów – Adama, Maksymiliana i Gustawa – stanowi idealny przykład synergii między designem a pasją do kulinariów.

Wnętrze TU.REStAURANT to minimalistyczna elegancja spotykająca się z funkcjonalnością. Dominuje tu nowoczesny design z elementami industrialnymi, który harmonijnie współgra z ciepłymi, naturalnymi materiałami takimi jak drewno, beton architektoniczny i stal. Przemyślany układ przestrzeni zapewnia intymność, a jednocześnie otwartość – wnętrze zostało zaprojektowane tak, aby sprzyjać rozmowie, wspólnemu biesiadowaniu i celebrowaniu chwili.

Wyjątkowym elementem wystroju są duże przeszklenia, które wpuszczają naturalne światło i tworzą wizualne połączenie wnętrza z miejskim pejzażem Poznania. Znajdziemy tu również akcenty sztuki współczesnej i autorskie detale nawiązujące do rodzinnej tożsamości miejsca. Każdy mebel i element dekoracyjny został dobrany z myślą o jakości i estetyce.

To miejsce z duszą, w którym każdy detal – od wnętrza po serwis – został przemyślany.

Inwestor: Karol Fiedor

Projekt: Karol Fiedor, CDF Architekci / DOT. Interiors (wnętrza)

Powierzchnia: 538 m 2

Data powstania: 2022

i Autor: Restauracja Przystań i Marina we Wrocławiu Restauracja Przystań i Marina we Wrocławiu

Restauracja Przystań & Marina ‒ śródziemnomorskie smaki z widokiem na Odrę

Księcia Witolda 2 , Wrocław

Przystań Wrocław to wyjątkowa restauracja zlokalizowana bezpośrednio między dwoma historycznymi mostami nad brzegiem Odry, z zapierającym dech w piersiach widokiem na Ostrów Tumski i panoramę Starego Miasta. To idealne miejsce dla miłośników kuchni europejskiej, którzy cenią sobie nie tylko smak, ale i otoczenie – nowoczesne, eleganckie i w pełni harmonizujące z wodnym krajobrazem Wrocławia.

Nadodrzańska Przystań jest położona w sąsiedztwie modnej wrocławskiej Mariny, czyli drugiego lokalu państwa Chmielewskich. Zamiłowanie właścicieli do podróży ma swoje odzwierciedlenie w menu restauracji, które jest wypełnione potrawami inspirowanymi śródziemnomorskimi smakami.

W latach 2022 i 2023 znalazła się w Rankingu TOP 50 Restauratorów FORBES & MADE FOR Restaurant, a także 8-krotnie otrzymała żółty przewodnik Gault & Millau. Restauracja licząca 16 lat przeszła w marcu 2025 roku remont. Obecnie wystrój restauracji Przystań to ukłon w stronę współczesnego minimalizmu i stylu skandynawskiego, wzbogaconego o ciepłe beże i naturalne materiały.

Przestrzeń została zaprojektowana tak, by maksymalnie wykorzystać walory widokowe – dzięki panoramicznym przeszkleniom goście mogą cieszyć się naturalnym światłem oraz malowniczym pejzażem Odry.

Warto pamiętać o możliwości pozostania na pięknym tarasie znajdującym się bezpośrednio nad wodą, który świetnie się komponuje z piękną wieczorną scenerią miasta.

We wnętrzu dominuje stonowana kolorystyka – beże, szarości, ciepłe drewno – oraz detale z metalu i szkła, które podkreślają industrialny charakter miejsca, nie tracąc przy tym przytulności. Aranżacja jest subtelna, ale elegancka, z dużą dbałością o detale i komfort gości.

Dzięki unikalnej lokalizacji, eleganckiemu wnętrzu i najwyższej jakości obsłudze, Przystań stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów gastronomicznych we Wrocławiu – idealnym wyborem dla turystów, lokalnych smakoszy i organizatorów wydarzeń specjalnych.

Inwestor: Agnieszka i Marcin Chmielewscy

Projekt: Andrzej Pośpiech, Edyta Szumna Kliber, Studio Projektowo-Realizacyjne Andrzej Pośpiech

Powierzchnia: 220 m 2 ‒ Przystań, 180 m 2 ‒ Marina

‒ Przystań, 180 m ‒ Marina Projekt: 2008

Realizacja: 2008; remont: marzec 2025

i Autor: ONI Studio Restauracja Allora

Restauracja Allora w Warszawie. Smak i design prosto ze słonecznej Italii

Wilcza 19, 00-544 Warszawa

Warszawa pokochała kuchnię włoską. Świadczy o tym fakt, że w ubiegłym roku otwarto kilka nowych lokali serwujących dania ze słonecznej Italii. Do grona włoskich adresów w stolicy w 2023 roku dołączyła Allora – koncept Karoliny i Łukasza Kwaśniewskich, właścicieli Port Royal w warszawskiej Hali Koszyki.

W zabytkowej, przedwojennej kamienicy z drugiej połowy XIX wieku zaistniała wyjątkowa przestrzeń, emanująca ciepłem i komfortem. Klimatem nawiązuje zarówno do przytulnego domu babci, jak i do beztroskich włoskich wakacji. Dzięki temu w Allora można poczuć się jak w autentycznej włoskiej ristorante.

Już od progu gości wita się ciepłą paletą barw i szlachetnymi wzorami tkanin. W aranżacji dominuje drewno w odcieniach palisandru i orzecha, uzupełnione o beże, brązy i akcenty czerwieni. Istotne są wzory – faliste motywy na tapicerce krzeseł oraz abstrakcyjne desenie zasłon.

Mozaika i drewno pojawiają się również na ścianach, tworząc harmonijną kompozycję z lustrami. Całość otula delikatne światło oryginalnych lamp „Floatation” z japońskiego papieru, projektu Ingo Maurera.

Na gości czekają różnorodne miejsca siedzące, od wygodnych kanap po krzesła w kolorze naturalnego drewna bądź intensywnej czerwieni. Mozaikowe akcenty zdobią wybrane elementy wyposażenia, a drewno stanowi spójny element wystroju, pojawiając się także na ścianach i współgrając z lustrami. Przytulną atmosferę podkreśla ciepłe światło lamp o unikatowych kształtach. Dopełnieniem aranżacji jest dzieło Tomka Opalińskiego.

Finalny wygląd wnętrza jest wynikiem współpracy z architektami Rafałem Kaletowskim i Maćkiem Ryniewiczem.

Inwestor: Karolina Jakimiak-Kwaśniewska i Łukasz Kwaśniewski

Projekt: Rafał Kaletowski i Maciej Ryniewicz

Realizacja: 2024

i Autor: Znamy się Projekt wnętrza lokalu gastronomicznego Klubopiekarnia Woda, Biuro architektoniczne Znamy się

Klubopiekarnia Woda w Bydgoszczy to najpiękniejsza kawiarnia w Europie

Mennica 10, Bydgoszcz

Klubopiekarnia Woda w Bydgoszczy, uhonorowana pierwszą nagrodą w kategorii kawiarni na konkursie Restaurant & Bar Design Award 2024 w Barcelonie, stanowi unikalne połączenie funkcji piekarni i klubu, zlokalizowane w zabytkowej kotłowni na terenie kompleksu Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej. Projekt, autorstwa wrocławskiej pracowni Znamy Się oraz architekta Pawła Tatary, mistrzowsko integruje historyczny kontekst z nowoczesną estetyką, tworząc przestrzeń o podwójnej naturze.

Głównym założeniem projektowym było podkreślenie historycznej funkcji i lokalizacji obiektu. Inspiracją dla architektów stała się woda otaczająca Wyspę Młyńską oraz dawna funkcja produkcyjna młyna.

Tożsamość wizualna opiera się na kontrastowym połączeniu kobaltu i pomarańczu, które symbolizują odpowiednio wodę i słońce, a także dwie energie – dnia i nocy. Kobalt, dominujący w projekcie, ma za zadanie dosłownie „wlewać” wodę do wnętrza, manifestując się na posadzce, barze i elementach wyposażenia.

Wnętrze klubopiekarni Woda zostało podzielone na dwie wyraźne strefy, odzwierciedlające jej dwoistą naturę. Centralnym elementem jest opływowy, kobaltowy bar, który nie tylko pełni funkcję użytkową, ale także kierunkuje ruch klientów, nawiązując do naturalnego nurtu wody. Ten innowacyjny układ ma na celu płynne prowadzenie gości przez przestrzeń, zapobiegając nagłym zmianom kierunku i podkreślając ciągłość ruchu.

Architekci w mistrzowski sposób nawiązali do dawnej funkcji produkcyjnej młyna. Kobaltowa wyspa wyłożona kafelkami, odgradzająca część technologiczną od strefy dla klientów, kryje w sobie przeszklone witryny na pieczywo oraz okrągłą, pomarańczową półkę na kieliszki, wykończoną ryflowanym szkłem. Otwarta kuchnia z widocznymi sprzętami do wypieku chleba oraz stalowe elementy jednoznacznie odwołują się do maszyn używanych w procesie mielenia mąki. Pionowe żłobienia w strukturze tynku przywołują skojarzenia z kamieniem młyńskim i śladami zmielonego zboża, wzmacniając przemysłowy charakter wnętrza.

Kolorystyka wnętrza, z dominującym kobaltem i uzupełniającym go pomarańczem, odgrywa kluczową rolę w budowaniu atmosfery. Kobalt bezpośrednio nawiązuje do wody, podczas gdy pomarańcz symbolizuje zachodzące słońce i początek wieczornej zabawy. Co istotne, wraz ze zmianą oświetlenia wieczornego, zimny kobalt subtelnie zmienia swój odcień, przypominając powierzchnię wody w świetle zachodzącego słońca. Ten dynamiczny aspekt kolorystyczny doskonale oddaje transformację lokalu z piekarni w klub.

Klubopiekarnia Woda to przykład architektury narracyjnej, gdzie każdy element projektu opowiada historię miejsca, jego funkcji i otoczenia. Świadoma współpraca z inwestorami, Pawłem Tatarem, Pawłem Zasławskim i Rafałem Stegnickim z Monki, zaowocowała stworzeniem miejsca, w którym design i produkt tworzą spójną i harmonijną całość.

Inwestor: Klubopiekarnia Woda

Autorzy projektu: Znamy się: Bogna Kawa-Nowak, Aleksandra Majdzik-Cisowska, Wojciech Nowak, Ula Dachnij i Paweł Tatara

Powierzchnia: 78 m 2

Realizacja: 2022

i Autor: Adbox Tonari Poznań

Tonari Poznań. Architektoniczna podróż do japońskiej estetyki Showa

Jackowskiego 37, Poznań

W sercu poznańskiego Jeżyc, za niepozornym szyldem, kryje się miejsce, które przenosi gości nie tylko w inne kulinarne rejony, ale i w czasie – do Japonii lat 80. XX wieku. Restauracja Tonari, której nazwa w języku japońskim oznacza sąsiada, sąsiedztwo, jest przestrzenią, gdzie duch wspólnoty łączy się z unikalnym designem, inspirowanym estetyką okresu Showa. Fani animacji Studia Ghibli z pewnością rozpoznają to słowo z tytułu kultowego filmu „Tonari no Totoro” („Mój sąsiad Totoro”), a ta sąsiedzka atmosfera stała się motywem przewodnim dla tego poznańskiego lokalu.

Za projekt tej wyjątkowej przestrzeni odpowiada Studio Uzarowicz, a konkretnie architektka Maja Uzarowicz, która z niezwykłą wrażliwością oddała ducha japońskich wnętrz mieszkalnych z tamtego okresu. Wchodząc do Tonari, gości otula przytulna, niemal domowa atmosfera, osiągnięta dzięki starannie dobranym materiałom i detalom.

Ciemne drewno dominuje w wystroju, tworząc ciepłą i spokojną bazę. Maty tatami, tradycyjnie kojarzone z japońskimi domami, wprowadzają element autentyczności i zapraszają do chwili relaksu. Japońskie dekoracje, rozmieszczone z umiarem i wyczuciem, dodają charakteru, a przytłumione oświetlenie buduje intymną atmosferę, sprzyjającą rozmowom i delektowaniu się posiłkiem.

Inwestorzy, Jakub Tepper i Min, pragnęli stworzyć miejsce, które pokaże Japonię w sposób autentyczny i nieoczywisty, unikając stereotypowych nawiązań do popularnego stylu japandi czy orientalnych ornamentów. Zamiast tego postawili na subtelne detale, które razem tworzą spójną i przekonującą narrację wizualną. Maja Uzarowicz doskonale zrozumiała tę wizję, dzieląc wnętrze Tonari na kilka funkcjonalnych stref, odpowiadających różnym sposobom spożywania posiłków i spędzania czasu.

Goście mogą wybrać miejsce przy klasycznych stolikach, zasiąść przy barze, idealnym na samotny obiad, skorzystać z wysokiego baru lub zrelaksować się w kąciku książkowo-prasowym, gdzie czekają oryginalne japońskie komiksy i aktualna prasa. Jednak szczególną uwagę przyciąga wydzielona, kameralna strefa „bez butów”, gdzie siedzi się na tradycyjnych matach tatami, co dodatkowo potęguje wrażenie przeniesienia do japońskiego domu.

Centralnym punktem restauracji jest bar, zaprojektowany tak, aby nawiązywał do domowej japońskiej kuchni. Jego bryła, wykończona dużą mozaiką w charakterystycznym miętowym kolorze, stanowi wyrazisty akcent. Uzupełniają ją praktyczne kuchenne schowki i półki, na których wyeksponowano japońskie naczynia, dodające wnętrzu autentycznego charakteru.

Koncepcja projektu opierała się na odtworzeniu pewnych emocji, wspomnień i obrazów związanych z Japonią, nawet u osób, które nie są jej zagorzałymi fanami.

Poprzez współczesne rozwiązania projektowe, Maja Uzarowicz stworzyła przestrzeń, która rezonuje z tymi wspomnieniami, jednocześnie oferując świeże i unikalne doświadczenie architektoniczne. Tonari to nie tylko restauracja – to starannie zaprojektowana podróż do japońskiej estetyki i kultury, w samym sercu Poznania.

Inwestor: prywatny

Projekt: Maja Uzarowicz, Studio Uzarowicz

Powierzchnia: 65 m 2

Projekt: 2022/2023

Realizacja: 2023