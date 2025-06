Nowe centrum dystrybucyjne to istotny krok w rozwoju naszego zaplecza logistycznego – zwiększy naszą wydajność operacyjną i umożliwi jeszcze sprawniejszą obsługę sklepów w regionie. Szczególną wagę przykładaliśmy do stworzenia optymalnych warunków do zarządzania produktami świeżymi i mrożonymi, dlatego kluczowe było dla nas znalezienie partnera, który zrozumie specyfikę naszej działalności i zapewni odpowiednie rozwiązania technologiczne. Równie istotnym aspektem była dla nas efektywność energetyczna obiektu – to nie tylko wymierna oszczędność, ale także element naszej strategii zrównoważonego rozwoju w Grupie Muszkieterów, mówi Adrian Podziemski, prezes Intermarché w Polsce.