Marmur, granit, dębowy parkiet i skarbiec

Granitowe schody, balustrady z elementów kutych z poręczami drewnianymi, marmurowe posadzki i lady, a także filary. Skarbiec i gabinety, a w nich - dębowy parkiet. Nie ma już tylko wieżyczki z telegrafem. Ale jest winda. To nie pałac. To opis budynku Poczty Polskiej przy ulicy Pocztowej w Katowicach. Warto ją odwiedzić. Choćby po to, by przekonać się, jak wielką potęgą była niegdyś nasza poczta.

Warto przejść się po ogromnej hali operacyjnej na parterze. To tu przed laty czekało się w okonku na rozmowę międzymiastową, tu nadawało pilne telegramy. Tu można było wynająć skrytkę.

Część frontowa parteru stanowi salę operacyjną - opisywali przedstawiciele PP 10 lat temu, gdy był plan sprzedaży budynku. - Posadzka, filary, lady marmurowe. Na pierwszym piętrze, podobnie jak na parterze znajduje się sala operacyjna wykończona marmurem. Po dwóch stronach Sali znajdują się pomieszczenia gabinetowe z zapleczem socjalnym oraz skarbiec. W części gabinetowej posadzka – parkietdębowy, obniżony strop, ściany – płyty kartonowo – gipsowe.

Budynek przy ul. Pocztowej 9 wybudowano w 1893 roku. Wcześniej w tym miejscu działała niewielka miejska szkoła. Gmach zaprojektowano tak, by przypominał pałac. Stąd liczne zdobienia na fasadzie, a całość wieńczyła wieża. Szybko okazało się, że budynek trzeba rozbudować. Już na początku XX wieku podniesiono go o jedno piętro. Kolejna rozbudowa odbyła się na dwa lata przed wybuchem II wojny światowej. Wtedy budynek nabrał obecnego kształtu.

Poczta przy Pocztowej w Katowicach. Próby sprzedaży

Rok temu gruchnęła wiadomość: Poczta Polska jest w wielkiej zapaści i przynosi straty. Poczta główna w Katowicach zostanie zamknięta. Ostatecznie udało się ją ocalić i działa, ale klienci widzą mniejszą przestrzeń niż jeszcze 2 - 3 lata temu.

Jeśli chodzi o gmach przy Pocztowej w Katowicach, PP już kilka razy próbowała go sprzedać. W 2014 roku cena wynosiła 15 mln zł. Nie udało się. W 2019 budynek miał zostać zmodernizowany przez Polski Holding Nieruchomości. Skończyło się na podpisaniu listu intencyjnego w - a jakże - pięknych wnętrzach zabytku. Potem Poczta ogłosiła, że przy Pocztowej już nie będzie poczty, a budynek zostanie wynajęty. Ale zmieniła zdanie.- Poczta Polska zaprasza do skorzystania z usług świadczonych w Urzędzie Pocztowym Katowice 1, w dotychczas obowiązujących godzinach pracy.

Urząd Pocztowy Katowice 1 przy ul. Pocztowej 9, to placówka funkcjonująca niezmienionym miejscu od 131 lat i najstarszy obiekt Spółki w stolicy województwa śląskiego.

– Nasza placówka przy ul. Pocztowej w Katowicach, mieszcząca się w pięknym, zabytkowym gmachu, to wizytówka Poczty. Planujemy efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni dostępnej dla Klientów, ale o zamykaniu Urzędu Pocztowego nie ma mowy – zaznaczył prezes PP, Sebastian Mikosz.

Historia poczty głównej w Katowicach

Pięciokondygnacyjny podpiwniczony budynek biurowy z poddaszem użytkowym pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Jest murowany z cegły ceramicznej. Budynek niemieszkalny to budynek murowany, jednokondygnacyjny. Projekt powstał w Berlinie. Gmach powstał w latach 1892–1893 w miejscu budynku szkoły. Wzniesiono go w stylu neorenesansowym i z wieżyczką. Budynek kilkukrotnie przebudowano. Współczesny modernistyczny wygląd gmach zyskał po przebudowie z 1937 roku. Wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

6 tys. metrów powierzchni

Poczta główna w Katowicach jest tuż przy rynku i dworcu kolejowym, graniczy też z urzędem miasta. Adres to Pocztowa 9. Budynek biurowy ma powierzchnię użytkową 5944,95 mkw. Powierzchnia działki gruntu na której posadowione są budynki wynosi 0,2309 ha. Dla terenu na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na obszarze centralnego ośrodka usługowego.

