Rozmowy Muratora: Marcinem Strzelec, Wiśniowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Medos zrealizuje park handlowy w Rusku

Na terenie gminy Darłowo, w miejscowości Rusko, przy drodze krajowej DK37 powstanie nowy park handlowy. Położenie przy głównej trasie dojazdowej do Darłowa zapewni obiektowi dobrą widoczność, a jednocześnie dogodny dojazd zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających nadmorski kurort. Otwarcie inwestycji zaplanowano na sezon wakacyjny przyszłego roku. Inwestorem projektu jest spółka Medos, a za jego komercjalizację odpowiada firma Scallier.

Park handlowy w Rusku z ponad 18 tys. mkw. powierzchni handlowej

Park handlowy ma zapewniać dogodny dostęp komunikacyjny do drogi krajowej oraz oferować ponad 18 tys. mkw. powierzchni handlowej. Eksperci z firmy Scallier postrzegają projekt jako inwestycję o ponadprzeciętnym potencjale komercyjnym i zakładają jego szybką komercjalizację. Jak zapewniają, nowy park handlowy cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony przyszłych najemców. Pierwsze umowy zostały podpisane już w grudniu, kolejne są na etapie zaawansowanych negocjacji.

Przeczytaj również o:

Inwestycja w Rusku realizowana etapami. Start przygotowań w 2026 roku

Inwestycja będzie realizowana w etapami. Prace związane z przygotowaniem projektu do budowy mają rozpocząć się w pierwszej połowie 2026 roku, a wniosek dotyczący realizacji pierwszego etapu został już złożony. Planowana rozbudowa umożliwi dalsze wykorzystanie wysokiego potencjału lokalnego rynku, a także umocni pozycję obiektu jako jednego z istotnych punktów handlowych w regionie.

Sprawdź lokalizację na mapie:

Darłowo – kurort z milionem odwiedzających

Położone w województwie zachodniopomorskim Darłowo liczy ponad 12 tys. mieszkańców i należy do grona najpopularniejszych kurortów nad Morzem Bałtyckim. Lokalny rynek charakteryzuje się sezonowością, a wzrost siły nabywczej wynika przede wszystkim z napływu turystów. Szacuje się, że Darłowo wraz z okolicznymi miejscowościami wypoczynkowymi odwiedza rocznie blisko 1 mln turystów.

Źródło: Scallier

Przejdź do galerii: Sztuczna inteligencja w projektowaniu fasad