Autor: AP PHOTO/JOAN MONFORT Robert Lewandowski

Robert Lewandowski rozwija swoje skrzydła jako deweloper. W lutym 2025 r. media poinformowały, że należąca do piłkarza firma Monting Development nabyła grunt tuż obok popularnych Browarów Warszawskich. Według zapowiedzi powstaną na niej apartamentowce z wyższej półki – także cenowej.

Robert Lewandowski posiadaczem działki przy Browarach Warszawskich

Atrakcyjna działka przy ul. Chłodnej, nieopodal popularnych Browarów Warszawskich, weszła w posiadanie spółki Monting Development – poinformowała „Gazeta Wyborcza”. To firma deweloperska, której współwłaścicielem jest słynny Robert Lewandowski. Dziś na działce na Woli stoją pozostałości PRL-owskich pawilonów, ale plan miejscowy dopuszcza tu budynki mieszkalne do 30 m wysokości.

Inwestor na razie nie ujawnia szczegółów projektu, ale zapowiada, że planuje wybudować apartamentowiec z najwyższej półki. Luksusowe mieszkania mają być nowoczesne i pełne udogodnień. Ceny? Póki co owiane są tajemnicą, ale warto przypomnieć, że mieszkania na Woli po 40–50 tys. zł za metr od dawna już nikogo nie dziwią.

Teren, o którym mowa, wcześniej był w posiadaniu spółki Echo Investment (również dewelopera). Firma Monting Development odkupiła ją w lutym 2025 r.

Lewandowski inwestuje także na Ursynowie. Ma działkę za dawnym multipleksem

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza warszawska działka inwestycyjna kupiona przez firmę Lewandowskiego. W grudniu 2023 r. partner biznesowy piłkarza – Danilo Djurovica – nabył na licytacji działkę za dawnym Multikinem Ursynów (obecnie trwa rozbiórka tego obiektu). To teren po tzw. Ursynowskim Fortepianie – niedokończonej inwestycji handlowej z lat 90. Na sprzedaży tego gruntu miasto zarobiło rekordową kwotę 82,2 mln zł.

Co powstanie na atrakcyjnej działce tuż przy stacji metra M1? To wciąż tajemnica, jednak plan miejscowy dozwala w tym miejscu na 23-metrowe budynki mieszkalne. Biorąc pod uwagę, że cała okolica zabudowuje się obecnie blokami (m.in. działka po Multikinie), zapewne i tu powstaną apartamentowce z wyższej półki. Otoczenie bez wątpienia jest atrakcyjne – niedaleko stąd m.in. do urzędu dzielnicy i galerii handlowej, a tuż obok powstał skwer z elementami sportów miejskich.

