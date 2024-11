Mieszkania na Woli po 40–50 tys. zł za metr już nie dziwią. Robi się luksusowo

Mieszkania na Woli po 40–50 tys. zł za metr już nie dziwią. W pobliżu ronda Daszyńskiego robi się luksusowo

Okolice ronda Daszyńskiego w Warszawie kojarzą się dziś raczej z biurowcami niż luksusowymi mieszkaniami. Na Woli stopniowo przybywa jednak miejsc, gdzie apartamenty po 30 tys. zł za metr już nie dziwią. A będzie jeszcze drożej, bo nieruchomości premium powstaje tu coraz więcej – z własnymi kinami, siłowniami i symulatorami jazdy Lamborghini.

Przybywa drogich mieszkań na Woli. 25 tys. zł za metr to już niemal standard

Niewiele miejsc w Warszawie zmieniło się tak mocno jak okolice ronda Daszyńskiego na Woli. Po wojnie był tu niebezpieczny, słynący z melin „dziki Zachód”, który w czasach PRL-u stopniowo ustąpił miejsca zakładom przemysłowym, magazynom i mieszkaniom. W XXI w. przyszła kolejna przemiana – dawne tereny poprzemysłowe zaczęły porastać biurowcami i dziś jest tu jedno z największych skupisk wieżowców w stolicy, doskonale skomunikowane dzięki 2. linii metra M2.

Teraz w okolicy przybywa mieszkań z wyższej półki. Gdy w 2022 r. ruszała sprzedaż lokali w dwóch wieżach mieszkalnych Towarowa Towers, ceny na poziomie ok. 20 tys. zł/m² robiły wrażenie. Dziś na rynku wtórnym mieszkania w Towarowa Towers sprzedają się już po 30–33 tys. zł/m². Kawałek dalej, w inwestycji mixed-use Towarowa 22, rozpoczęła się budowa luksusowego budynku Apartamenty M7. Ceny mieszkań kształtują się tu na poziomie 40–50 tys. zł/m². Oznacza to poziom cenowy porównywalny z najbardziej prestiżowymi budynkami mieszkalnymi w Warszawie. Przykładem choćby ogromny, 480-metrowy apartament na szczycie słynnego wieżowca Złota 44, który w 2023 r. sprzedano za 47,9 tys. zł/m².

Nawet w mniej luksusowych nowych inwestycjach w tej części Woli ceny mieszkań nie należą do niskich. Podczas gdy wg Viva Invest średnia cena mieszkania na Woli to dziś ok. 21 tys. zł/m², średnie ceny w ogłoszeniach mówią same za siebie:

inwestycja Nu! Warszawa Wola – 20–25 tys. zł/m²,

V etap inwestycji 19. Dzielnica – od 25,5 tys. zł/m²,

inwestycja Bliska Wola Tower (rynek wtórny) – 24 tys. zł/m².

Wokół 25 tys. zł/m² oscylują także ceny mieszkań w starszym budownictwie w okolicy, m.in. na ul. Wroniej, Pańskiej i Kasprzaka.

Jednocześnie w rejonie ronda Daszyńskiego wciąż da się zamieszkać względnie tanio. W zadbanym bloku z lat 90. przy ul. Miedzianej – niemal po sąsiedzku z luksusowymi Apartamentami M7 – można kupić 64-metrowe lokum za 16,5 tys. zł/m². Nieco dalej, przy ul. Prostej, można znaleźć w sprzedaży 48-metrowe mieszkanie w wielkiej płycie za 15,7 tys. zł/m². Obie wymienione nieruchomości kosztują poniżej warszawskiej średniej, która wg Otodom Analytics wynosiła w kwietniu br. 17,2 tys. zł/m² na rynku pierwotnym oraz 18,6 tys. zł/m² na rynku wtórnym.

Towarowa Towers i Towarowa 22 luksusowe, ale ogólnodostępne

Co ciekawe, luksusowe apartamentowce w tej części Woli nie będą odgrodzone od otoczenia ogrodzeniami i bramami otwieranymi specjalną kartą. Zarówno w przypadku inwestycji takich jak Towarowa Towers, jak i pobliska Towarowa 22 przypadkowy przechodzień będzie mógł podejść pod sam budynek, bo przestrzeń zaprojektowano jako ogólnodostępną.

– Pomiędzy wieżami Towarowa Towers a budynkami Towarowa Square zaplanowaliśmy otwarty bulwar z elementami zieleni, ławkami i oczkiem wodnym – podaje na swojej stronie Asbud Group.

Podobnie będzie w przypadku Towarowej 22, która połączy w sobie budynki mieszkalne, biurowce oraz park. W parterach budynków zaplanowano lokale usługowe – m.in. restauracje, kawiarnie, cukiernie, siłownie – które mają sprawić, że okolicę będą odwiedzać nie tylko mieszkańcy pobliskich budynków.

– Na 6,5-hektarowym terenie po dawnej drukarni powstaną biura, mieszkania na wynajem długoterminowy i sprzedaż, lokale gastronomiczne, punkty usługowe, a także przestrzenie publiczne. Projekt okala wszechobecna zieleń, pomiędzy którą wytyczono sieć miejskich ulic i szlaków pieszo-rowerowych. Centralnym punktem inwestycji będzie park z modernistycznym pawilonem Domu Słowa Polskiego – podaje deweloper Echo Investment.

Apartamentowiec Noho One przyćmi konkurencję poziomem luksusu?

Wysokie ceny apartamentów na Woli wynikają, rzecz jasna, z wysokiego standardu. To nie tylko duże przeszklenia, obszerne balkony i windy sterowane aplikacją, ale też dodatkowe udogodnienia dla mieszkańców w częściach wspólnych. Przykładowo inwestycja Apartamenty M7 zaoferuje mieszkańcom m.in. własną salę kinową, strefę SPA oraz symulator jazdy Lamborghini. Luksus i prestiż mogą jednak mieć różne oblicza.

– Apartamenty M7 to pierwsza inwestycja w Polsce posiadająca własną kolekcję sztuki. Jej gwiazdą jest legendarny fotograf Helmut Newton, którego prace będą zdobić przestrzenie wspólne budynku – podaje strona inwestycji.

Co więcej, wszystko wskazuje na to, że na kilku luksusowych apartamentowcach zmiany w tej części Woli się nie zakończą, gdyż kolejne inwestycje premium są już w drodze – a jedna z nich obiecuje niespotykany przedtem poziom przepychu. Mowa o Noho One – inwestycji, którą prezes Noho Investment Rafał Kula wprost określa mianem najbardziej luksusowego założenia mieszkalnego w Polsce. Kompleks apartamentowo-usługowy Noho One powstanie w miejscu dawnych zakładów Polfy przy ul. Karolkowej. Nowa inwestycja, która zacznie powstawać jesienią 2024 r., zaoferuje w ramach pierwszego etapu ok. 280 mieszkań, a do tego m.in.:

budynki o niebanalnej architekturze, projektowane przez renomowane pracownie,

lokale gastronomiczne i usługowe na światowym poziomie,

pomieszczenia wspólne dla mieszkańców – sala do co-workingu, sala kinowa, sala klubowa, strefa zabaw dla dzieci, symulator gry w golfa,

zieleń na balkonach, dachach i części elewacji,

garaże z własnymi myjniami dla samochodów.

Inwestor zapowiada, że wyznaczy nowe standardy na rynku nieruchomości premium, ale ceny mieszkań w Noho One wciąż owiane są tajemnicą. Czy przekroczona zostanie bariera 50 tys. zł/m²? A może będzie jeszcze znacznie drożej? Po Warszawie od kilku miesięcy krążą plotki, jakoby pewne mieszkanie w jednej z prestiżowych lokalizacji w stolicy osiągnęło na rynku wtórnym cenę aż 80 tys. zł/m². Czy rzeczywiście tak było? Tego być może nie dowiemy się nigdy, ale jedno jest pewne – luksusowych mieszkań na Woli będzie powstawało coraz więcej.

