W każdym mieście można znaleźć nietypowe nazwy ulic, rond, placów czy dzielnic. Nic zatem dziwnego, że w największym mieście Polski jest ich wyjątkowo dużo. Już niektóre nazwy dzielnic potrafią budzić wesołość – na przykład Ochota czy Bródno. Ale to właśnie nazwy ulic Warszawy szczególnie często przywołują na twarz uśmiech lub skłaniają do zatrzymania się na chwilę.

Które są najciekawsze? Wśród najbardziej nietypowych nazw, jakie wypatrzyliśmy, są m.in. takie ulice jak:

Dowcip,

Bagno,

Suwak,

Trapez,

Zgoda.

Nie brakuje też nazw ulic nawiązujących do postaci z bajek czy też takich, które mogą kojarzyć się nieco dwuznacznie.

Nazwy osiedli w Warszawie też nieraz potrafią zaskoczyć

Skoro już mowa o nazwach ulic, warto wspomnieć także o nazwach osiedli, które również bywają dziwne i zaskakujące. Przykładowo w stolicy można znaleźć takie nietypowe nazwy osiedli i obszarów Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie jak:

Czyste,

Filtry,

Groty,

Koło,

Paluch,

Piaski,

Pyry,

Radość,

Raków,

Siekierki,

Wrzeciono.

Warszawa może się poszczycić także Kępami (Saską i Zawadowską) oraz Jelonkami (Północnymi i Południowymi). A może znacie inne przykłady, które przeoczyliśmy?

