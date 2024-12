Są plany rozwoju Katowice Airport do 2043 roku. Zatwierdzone przez ministerstwa

Zobacz galerię 9 zdjęć Autor: Katowice Airport Na lotnisku w Pyrzowicach powstanie nowy terminal główny

Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” ma już zatwierdzony plan rozwoju na kolejnych 20 lat. To tzw. plan generalny, dzięki któremu wiadomo jak obiekt będzie się rozwijał w przyszłości. Dokument został zatwierdzony przez Zarząd GTL SA, skonsultowany z 12 gminami w okolicy portu, zaopiniowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, uzgodniony przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Plan generalny dla lotniska w Pyrzowicach

Plan Generalny zawiera wizję rozwoju lotniska Katowice- Pyrzowice do roku 2043. Punktem wyjścia obecnej aktualizacji jest rok 2022. Kolejne etapy to okres do roku 2028, a następnie do roku 2043. Okresy te wynikają z realizacji przyjętego planu inwestycyjnego, strategii rozwoju, planowanego rozwoju siatki połączeń pasażerskich i cargo na tle prognoz ruchu dla polskiego rynku lotniczego.

Dokument zawiera m.in. zaktualizowane prognozy ruchu lotniczego, informacje na temat przepustowości infrastruktury zarówno w obszarze terminali, jak i pola ruchu naziemnego (droga startowa, drogi kołowania i płyty postojowe). Poruszone są w nim również zagadnienie ekonomiczno-finansowe dotyczące obecnej, jak i planowanej sytuacji spółki zarządzającej katowickim lotniskiem. Znajduje się w nim także koncepcja zapewnienia służb żeglugi powietrznej oraz koncepcja rozwoju przestrzennego wraz z zagospodarowaniem stref wokół lotniska. Ważną częścią planu jest „Załącznik 2 – Powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy”, w którym przedstawiono obszar objęty planem, z określeniem zasięgu i parametrów dopuszczalnych gabarytów obiektów budowlanych i naturalnych na lotnisku i w jego otoczeniu.

Plan generalny Katowice Airport zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury

Zatwierdzenie przez Ministerstwo Infrastruktury „Planu Generalnego lotniska Katowice - Pyrzowice do roku 2043” oznacza, że jest on zgodny z takimi rządowymi, strategicznymi dokumentami jak „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”, „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030”, ponadto wypełnia założenia „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)”.

Zawsze przywiązywaliśmy ogromną wagę do tego dokumentu, i to jeszcze w czasach, kiedy jego opracowanie nie było obowiązkowe. Warto podkreślić, że od 2012 roku poszczególne wydania planu generalnego przygotowujemy siłami naszego zespołu. Od 17 lat jesteśmy w ciągłym procesie inwestycyjnym, w tym czasie zrealizowaliśmy w Katowice Airport kilkadziesiąt inwestycji, w tym budowę nowej drogi startowej. Przed nami kolejne, wymagające projekty zaplanowane w ramach programu inwestycyjnego do 2032 roku, w tym m.in. budowa głównego terminalu pasażerskiego. Spółka jest dobrze przygotowana do całego procesu – mówi Artur Tomasik, prezes zarządu GTL S.A., firmy zarządzającej Katowice Airport.

Co to jest plan generalny lotniska?

Plan generalny to jeden z najważniejszych strategicznych dokumentów dla zarządzającego lotniskiem użytku publicznego. Obowiązek jego przygotowania znajduje umocowanie prawne w ustawie „Prawo lotnicze” z dnia 3 lipca 2002 roku, a konkretnie w jej nowelizacji z 2011 roku, która nałożyła na zarządzających lotniskami użytku publicznego obowiązek opracowania planu generalnego, który jest planem rozwoju portu na okres 20 lat. Ponadto, zgodnie z ustawą „Prawo lotnicze”, zarządzający lotniskiem powinien aktualizować plan generalny w okresach pięcioletnich lub częściej, jeżeli istniejące lub projektowane cechy techniczno-eksploatacyjne lotniska lub warunki ekonomiczne, operacyjne, środowiskowe oraz finansowe wymagają wprowadzenia istotnych zmian w tym planie.

Tak powstawał plan generalny dla Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach

Pierwsze wydanie planu generalnego dla Katowice Airport zostało przygotowane już w 2008 roku przez konsorcjum firm Egis-Avia, Egis-Avia Polska, Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych Polconsult, na okres do 2034. W tamtym czasie zarządzający lotniskami nie mieli jeszcze ustawowego obowiązku opracowania takiego dokumentu.

We wrześniu 2014 roku Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA (GTL SA) przedstawiło kolejne, już obowiązkowe wydanie Planu Generalnego, tym razem na lata 2014-2034. Dokument uwzględniał m.in. uruchomioną w maju 2015 roku nową drogę startową. Niecałe pięć lat później, w maju 2019 roku, Minister Infrastruktury zatwierdził Plan Generalny na lata 2017-2037.

W 2020 roku przystąpiono do częściowej zmiany w Planie Generalnym w zakresie aktualizacji lokalizacji planowanych inwestycji, w tym lokalizacji multimodalnego węzła do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Plan Generalny został wówczas zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury 15 grudnia 2021 roku.

Praca nad kolejną, najnowszą wersją Planu Generalnego dla Katowice Airport, zespół Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA rozpoczął na początku 2023 roku. Po ich zakończeniu, dokument został zatwierdzony przez Zarząd GTL SA, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, skonsultowany z 12 gminami położonymi w okolicy portu, zaopiniowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, uzgodniony przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zwieńczeniem całego procesu było zatwierdzenie przez Ministerstwo Infrastruktury aktualizacji „Planu Generalnego Lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT) na lata 2023 – 2043” w zakresie zgodności z polityką transportową kraju, co nastąpiło 18 listopada 2024 roku.

Lotnisko w Pyrzowicach ma plany inwestycyjne

Katowickie lotnisko należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2023 roku z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 5,6 mln pasażerów. Prognoza na 2024 rok zakłada obsłużenie ponad 6,3 mln podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii Katowice Airport. Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo w Polsce.

Nic więc dziwnego, że władze lotniska mają ambitne plany rozwoju tego portu lotniczego. Już trwa tu kilka znaczących inwestycji - jak budowa multimodalnego węzła przeładunkowego z bocznicą kolejową, czy budowa bazy technicznej lotniska oraz budowa parkingów. W planach jest budowa nowego terminala głównego z przejściem podziemnym ze stacji kolejowej.

Budowa multimodalnego węzła przeładunkowego na Katowice Airport - zobacz zdjęcia

Zobacz galerię 10 zdjęć Autor: Piotr Adamczyk/Katowice Airport Budowa multimodalnego węzła przeładunkowego na Katowice Airport - grudzień 2024

