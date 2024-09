Przełamana betonoza na lotniskowym parkingu przeszła wielki test. Ulewa nie dała rady

Przełamana betonoza na parkingu Katowice Airport przeszła wielki test. Ulewa nie dała rady

12:04

Projekt Life Archiclima, właściwie jego demonstracyjna wersja, wdrożona na terenie parkingu Katowice Airport w Pyrzowicach, zdał pierwszy test. I to na piątkę. W drugi tydzień września nad Pyrzowicami przeszły rekordowe ulewy. Dobra retencja i rozszczelniona betonoza przed terminalami poradziły sobie z opadami. Nic nie zalało. Za to rośliny odżyły.

Spis treści

Na lotniskowym parkingu mniej betonu, więcej zieleni

Pasażerowie, którzy tego lata korzystali z usług Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, na pewno zauważyli, że przed terminalami, na lotniskowym parkingu pojawiły się „zielone wyspy”. To roślinność, drzewa, ogrody deszczowe, zielona ściana - które znalazły tu swoje miejsce, dzięki realizowanemu przez firmę Investeko projektowi LIFE Archiclima.

To finansowany z funduszy europejskich program, który ma pomóc nam adaptować się do zmieniającego się klimatu. Tak, by do tych zmian klimatu była też przystosowana infrastruktura, z której na co dzień korzystają ludzie. Na lotnisku w Pyrzowicach projektem objęto szczelnie wybetonowany wcześniej plac przed terminalami. To parking wraz z infrastruktura dla pieszych, przystankami autobusowymi, zatokami dla busów i samochodów.

Czytaj też: Rozbetonowali teren przy lotnisku. Posadzili drzewa. Takie rzeczy w Katowice Airport

Dzięki Archiclimie, betonozę udało się rozszczelnić. W ramach projektu, z terenów lotniskowych zerwano ponad 1 tys. metrów kwadratowych asfaltu i betonu. Powstały ogrody deszczowe wykorzystujące wodę opadową. Rosną w nich rodzime rośliny, drzewa, których nie trzeba podlewać. Mają wodę dzięki dobrej retencji, jaka powstała właśnie w ramach projektu.

MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ekstremalna ulewa nie wyrządziła szkód, zasiliła tylko ogrody deszczowe

Dotąd woda opadowa z tego ogromnego wybetonowanego parkingu, po prostu spływała do kanalizacji. Jeszcze kilka lat temu zdarzały się po ulewnych, ponadprzeciętnych deszczach sytuacje, gdy kanalizacja nie dawała rady i teren przed terminalami wyglądał jak wielka kałuża.

W drugim tygodniu września, nad Pyrzowicami przetoczyła się burza z wielkimi, ponadprzeciętnymi opadami deszczu. Największymi w tym roku. To był swoisty test dla przebudowanego w zgodzie z naturą parkingu.

Opad, którego doświadczyliśmy był zdarzeniem ekstremalnym. Jego intensywność została zwiększona przez antropogeniczną zmianę klimatu. Według IMGW od 1951 r. wzrost temperatury w skali roku w Polsce szacowany jest na 2,1°C. Można powiedzieć, że w naszym kraju już dziś doświadczamy rzeczywistości, w której próg z porozumienia paryskiego został przekroczony. Niż genueński i wrześniowe opady nawalne w Polsce to kolejny dowód na to, że skutki zmian klimatu to nie odległa wizja przyszłości. To nie tylko topniejące lodowce, gdzieś daleko on naszych domów. To nasza co codzienność, której doświadczamy już dzisiaj i to w bezpośrednio w miejscach, w których żyjemy, pracujemy i mieszkamy. I to z tego względu działania z obszaru „adaptacja do zmian klimatu” są dla nas wszystkich tak ważne teraz. Potrzebujemy dostosować nasze miasta, domy i miejsca pracy to tej rzeczywistości klimatycznej, która jest już dla nas nową normalnością – podkreśla Łukasz Łapiński, menedżer projektu Life Archiclima.

Jak mówi Łukasz Łapiński, rozwiązania oparte na przyrodzie, którymi operujemy w LIFE Archiclima powinny być wdrażanie w każdej możliwej skali. Na poziomie kraju budowanie rezyliencji (odporności) klimatycznej to na przykład: renaturyzacja rzek, odtwarzanie liściastego drzewostanu w górach, terenów bagiennych, torfowisk – i koniecznie mając na uwadze przywracanie i ochronę lokalnej różnorodności biologicznej.

- Chcę jednak podkreślić znaczenie działań podejmowanych w skali mikro. Miasta potrzebują rozproszonej bioretencji, poprawy chłonności, rozszczelniania zabetonowanych miejsc, zatrzymania wody opadowej w miejscu opadu – słowem potrzebujemy dążyć do kompensowania hydrologicznego każdego metra kwadratowego uszczelnionej powierzchni. Potrzebujemy małych rozwiązań, jednak wdrażanych systemowo – wszędzie, gdzie to możliwe. Możesz zacząć już dzisiaj, od przydomowego ogródka czy osiedlowego zieleńca. Możesz w prosty sposób zrobić u siebie ogród deszczowy na wzór tych, które pojawiły się w Katowice Airport. W 2024 r. to o wiele bardziej seksowna opcja niż perfekcyjnie przystrzyżony trawnik czy thuje stojące w rzędzie. Warto się spieszyć, bo, jak widać, powodzie "tysiącletnie" pojawiają się u nas co 27 lat, a "stuletnie" w przerwach między nimi – dodaje Łapiński.

Monitoring opadów na lotnisku w Pyrzowicach

Na lotnisku w Pyrzowicach w ramach projektu Archiclima działa od 2022 roku monitoring opadów.

Według zainstalowanych na lotnisku czujników w weekend (13-15.09) spadło prawie 140 mm deszczu. Jak informują przedstawiciele projektu, w sobotę (14.09) spadło go więcej, niż w każdym innym miesiącu tego roku. Największy opad, 15-minutowy, tego dnia - to 7,1 mm."

Miesięczne opady w tym roku, to:

styczeń: 35,72 mm

luty: 42,86 mm

marzec: 27,06 mm

kwiecień: 32,71 mm

maj: 45,57 mm

czerwiec: 83,77 mm

lipiec: 94 mm

sierpień: 95,78 mm

Opady są mierzone na płycie parkingu lotniska, na której wybudowano ogrody deszczowe i wprowadzono zieleń, która może bujnie rosnąć (bez koszenia).

Podczas tych rekordowych opadów, system ogrodów i szarej infrastruktury zagospodarowywał i odprowadzał wodę opadową na bieżąco. Nie odnotowano żadnych zalań i zakłóceń.

Rzecznik Katowice Airport: To był test, zdany na piątkę

Obserwacje w ramach projektu potwierdzają przedstawiciele Katowice Airport.

W drugi weekend września mierzyliśmy się w Katowice Airport z nadzwyczajnie dużym opadem deszczu. Był to swoisty test dla systemu retencji na parkingach przed terminalami, który został zdany na piątkę. Nie doszło do zalania infrastruktury pasażerskiej. Przyczyniły się do tego z jednej strony wydajny system kanalizacji deszczowej, a z drugiej strony instalacje wykonane w ramach projektu Life Archiclima, których zadaniem jest m.in. zwiększenie przechwytu wody opadowej. Doświadczenia, które pozyskaliśmy w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia, wykorzystamy przy projektowaniu przestrzeni przed głównym terminalem pasażerskim, który chcemy wybudować w Katowice Airport do końca tej dekady. Proces projektowania obiektu oraz zagospodarowania otaczających go terenów rozpocznie się w przyszłym roku – mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport.

Na lotnisku w Pyrzowicach powstanie gigantyczny terminal pasażerski

Nowym obiektem, o którym wspomina rzecznik, jest gigantyczny terminal główny Katowice Airport. To będzie jedna z największych i najbardziej widocznych inwestycji na katowickim lotnisku.

terminal pasażerski o powierzchni 49 tys. m kw.. Obiekt będzie wyposażony w rękawy i połączony tunelem ze stacją kolejową „Pyrzowice Lotnisko”. Nowy terminal powstanie na wschód od obecnie istniejących terminali pasażerskich, w miejscu, gdzie aktualnie znajduje się najstarsza cywilna część lotniska, która powstawała od lat sześćdziesiątych XX wieku.

Główny terminal pasażerski będzie budynkiem dwukondygnacyjnym. Na poziomie zero znajdzie się strefa odprawy biletowo-bagażowej oraz hala przylotów, na poziomie +1 zlokalizowana będzie centralna kontrola bezpieczeństwa, strefa kontroli paszportowej i hala odlotów. Nowy terminal połączony będzie tunelem o długości około 270 metrów ze stacją kolejową „Pyrzowice Lotnisko”.

Obecnie Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. przymierza się do wyboru projektanta tego ogromnego obiektu. Sam projekt będzie wart kilkadziesiąt milionów.

Czytaj więcej o nowym terminalu: Katowice Airport: Powstanie nowy terminal pasażerski. Planują inwestycje za 1,5 mld zł

Projekt Life Archiclima

Wart 2,3 mln euro projekt Life Archiclima nie dotyczy tylko lotniska, ale wielu wielkopowierzchniowych obiektów użyteczności publicznej. Oprócz lotniska w projekcie biorą udział duże galerie handlowe m.in. Factory w Gliwicach, Pogoria w Dąbrowie Górniczej, Platan w Zabrzu czy Sfera w Bielsku-Białej, Twierdza Zamość, Muzeum Warszawy, czy dworzec w Będzinie.

W sumie to 32 obiekty, które w ramach programu dostaną projekty adaptujące ich przestrzeń do zmian klimatycznych, podobnie jak to się stało na terenie Katowice Airport.

Zobacz jakie inwestycje planuje Katowice Airport

Zobacz galerię 9 zdjęć Autor: Katowice Airport Na lotnisku w Pyrzowicach powstanie nowy terminal główny

Czytaj też: