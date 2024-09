Budują nowe parkingi w Pyrzowicach. Będzie też Kiss & fly. W końcu

Będzie Kiss & fly i wielopoziomowy parking na lotnisku w Pyrzowicach. Na razie trwa rozbudowa parkingów naziemnych

Nowy parking na lotnisku w Katowicach. P5 powstaje, bo zniknie parking P2. W jego miejscu powstanie nowy terminal pasażerski. Dlatego trzeba też rozbudować parkingi P1 - najbliżej terminala - i P4. W końcu będzie też strefa Kiss & Fly oraz parking wielopoziomowy, ale dopiero za kilka lat. Za rok Katowice Airport będzie miało około 6 700 miejsc dla aut i ponad 6 mln pasażerów, rok później, w 2026 - 8 700 miejsc postojowych. Obecnie trwa budowa parkingu P5.

Spis treści

Parking P5 w budowie. Pomieści 900 aut

900 nowych miejsc postojowych dla samochodów i to tylko w pierwszej fazie inwestycji. Na lotnisku Katowice Airport trwa budowa nowego parkingu P5. Realizowana jest w formule projektuj i buduj. Głównym wykonawcą są firmy Silesia Invest Sp. z o.o. i Szmitka Kamiński Sp. k. Wartość projektu to 10,5 mln zł netto.

Nowy parking zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części lotniska, na południe od strefy do obsługi technicznej samolotów. Parking P5 będzie w całości oświetlony i wyposażony w nowoczesny system parkingowy. GTL S.A. zapewni bezpłatny transfer pod terminale pasażerskie dla klientów korzystających z nowego parkingu. Zakończenie pierwszego etapu tej inwestycji planowane jest w drugim kwartale 2025 roku.

Trzy nowe parkingi w Katowice Airport: P1, P4 i P5

W najbliższych miesiącach GTL S.A., zarządzające katowickim lotniskiem, prowadzić będzie trzy kolejne inwestycje parkingowe. Dwie z nich, czyli rozbudowa parkingu P1 na zachód oraz drugi etap budowy parkingu P5, realizowane będą w formule projektuj i buduj. Parking P4 w Pyrzowicach jest nowy, otwarto go w czerwcu i mieści ponad 700 aut.

Tuż przy terminalu jest parking P1. Ile jest tu miejsc?

Parking P1 zlokalizowany jest przed terminalami pasażerskimi, powiększy się na zachód o 400 nowych miejsc postojowych. W ramach drugiego etapu budowy parkingu P5 powstanie około 1100 nowych miejsc. Obydwie inwestycje powinny zakończyć się w pierwszym kwartale 2026 roku. Do końca bieżącego roku powinniśmy poznać wykonawców oraz ostateczne koszty tych przedsięwzięć.

Parking P4 przy nowym rondzie przy DW 913

GTL S.A. uruchomiło także przetarg na wybór wykonawcy robót drugiej fazy budowy parkingu P4. W jej ramach, do pierwszego kwartału 2026 roku, powstanie 450 nowych miejsc postojowych. Pierwszy etap budowy parkingu P4 zakończył się w czerwcu bieżącego roku. Zostało wtedy oddanych do użytku 757 nowych miejsc postojowych. Parking P4 zlokalizowany jest przy rondzie, które powstało w trakcie budowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z linią kolejową nr 182.

W drugim kwartale 2025 roku, na zarządzanych przez siebie parkingach, Katowice Airport będzie miało około 6 700 miejsc, rok później liczba ta wzrośnie do około 8 700 miejsc. Po co nowe parkingi na lotnisku?

Intensywnie rozbudowujemy parkingi. Chcemy w ten sposób osiągnąć trzy cele. Pierwszy z nich to zdecydowane podwyższenie standardu oferowanej infrastruktury parkingowej - wyjaśnia Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. I dodaje: - Po drugie zależy nam na tym, żeby liczba miejsc dostępnych na naszych parkingach nadążała za prognozowanym rosnącym ruchem pasażerskim, a także coraz większą liczbą pracowników zatrudnionych na terenie portu. Po trzecie, chcemy wybudować odpowiednio większą liczbę miejsc parkingowych, żeby przygotować się na zamknięcie parkingu P2, na terenie którego powstanie nowy terminal pasażerski, nowy układ drogowy ze strefą Kiss & Fly oraz parking wielopoziomowy.

Ilu pasażerów jest na lotnisku w Katowicach

W 2023 skorzystało z niego 5,6 mln pasażerów. Prognoza na 2024 rok zakłada obsłużenie ponad 6,2 mln podróżnych. To będzie najwięcej w historii portu.

Nowy terminal pasażerski w Pyrzowicach

Najważniejszym zadaniem na najbliższe lata jest budowa głównego terminalu pasażerskiego o powierzchni ok. 50 tys. m kw. Obiekt będzie wyposażony w rękawy i połączony tunelem ze stacją kolejową „Pyrzowice Lotnisko”. Łączyć będzie funkcje przylotowe i wylotowe. Realizacja tej inwestycji umożliwi utrzymanie odpowiedniego standardu obsługi pasażerów w kontekście prognozowanego rosnącego ruchu pasażerskiego.

W planach jest też rozbudowa parkingów czy budowa czwartego hangaru do obsługi technicznej samolotów oraz drugiego terminalu cargo, budowa nowej strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. Powstaje multimodalny węzeł do przeładunku towarów i pali w oparciu o bocznicę kolejową. Ta współfinansowana ze źródeł Unii Europejskiej inwestycja zostanie zakończona najpóźniej 30 czerwca 2026 roku. Wartość tego przedsięwzięcia to 117,3 mln zł netto, głównym wykonawcą jest konsorcjum firm Mostostal Kraków S.A. i Budimex S.A. W Katowice Airport powstaje także nowa baza dla działów transportu i eksploatacji lotniska. W tym przypadku prace budowlane prowadzi firma Budimex S.A. Koszt tej inwestycji to 20 mln zł netto. Nowa infrastruktura powinna zostać oddana do użytku w II kwartale przyszłego roku.

Parkingi na lotnisku w Katowicach. Zdjęcia