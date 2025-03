Nowy parking na Katowice Airport oddany do użytku. Pomieści ponad 860 aut

12:27

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Piotr Adamczyk/Katowice Airport Parking P5 na Katowice Airport pomieści 863 samochody

Prawie 900 nowych miejsc parkingowych oddano do dyspozycji pasażerom korzystającym z lotniska w Pyrzowicach. Pięknie oświetlony lotniskowy parking P5 ma monitoring i bezpłatny transfer do terminali. Zakupiono też dwa elektryczne busy, które wkrótce będą realizowały te transfery. W międzyczasie toczy się dialog z firmami, które zaprojektują nowy terminal główny.

Otwarto nowy parking na lotnisku w Pyrzowicach

W pełni zautomatyzowany nowoczesny parking lotniskowy zaczął właśnie funkcjonować na terenie nienależącym do Katowice Airport w Pyrzowicach. To nowy parking P5. Pomieści dokładnie 863 auta. Znajduje się w południowo-wschodniej części lotniska, naprzeciwko strefy do obsługi technicznej samolotów. Ma monitoring, jest dobrze oświetlony i w pełni zautomatyzowany. Głównym wykonawcą były firmy SILESIA INVEST Sp. z o.o. i Szmitka Kamiński Sp. k. Wartość projektu to około 10,5 mln zł netto.

Elektryczne busy już dotarły na lotnisko

Po zaparkowaniu auta wystarczy telefon, by bezpłatny bus dowiózł nas z parkingu do terminala. Na razie transfer jest realizowany zwykłymi busami. Ale od maja tego roku na „parkingową trasę” wyruszą już dwa nowiutkie, nowoczesne elektryczne busy firmy MAN. Pojazdy już trafiły do Katowice Airport i są dostosowywane do swoich zadań. Mają 9 miejsc siedzących, 11 stojących , miejsce dla osób na wózkach inwalidzkich, bagaże.

W sezonie letnim, po lotniskowe elektryki trzeba będzie już dzwonić, bo będą jeździły na parkingi w tzw. karuzeli, czyli co około 10 minut.

Za tydzień postoju na lotniskowym parkingu trzeba zapłacić około 99 zł. To atrakcyjna cena. Oczywiście w sezonie wysokim, stawka z pewnością wzrośnie.

Nowy parking połączony jest z sąsiednim parkingiem P4, który został oddany do użytku w połowie zeszłego roku.

6,7 tys. miejsc parkingowych na terenie Katowice Airport

Obecnie Katowice Airport dysponuje 6,7 tys. miejsc parkingowych na terenie lotniska. To całkiem sporo, choć docelowo będzie jeszcze raz tyle. W 2031 roku ma być tu 13 tysięcy miejsc parkingowych. Powstaną kolejne parkingi, w tym jeden wielopoziomowy.

Zobacz galerię 9 zdjęć Autor: Piotr Adamczyk/Katowice Airport Budowa parkingu P5 na lotnisku w Pyrzowicach

W najbliższych latach będziemy konsekwentnie rozwijać naszą ofertę parkingową, i to nie tylko w ramach parkingów terenowych. Planujemy, że przy głównym terminalu pasażerskim powstanie parking wielopoziomowy. Do 2032 roku chcemy zarządzać około 13 tysiącami miejsc parkingowych – podkreśla Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A

Oczywiście wokół lotniska znajduje się jeszcze całkiem sporo parkingów prywatnych, na prywatnych posesjach mieszkańców Pyrzowic. Szacuje się, że to w sumie około 26 tys. dodatkowych miejsc parkingowych.

Inwestycje na Katowice Airport za 1,5 mld zł

Oddany do użytku przez GTL S.A., zarządcę pyrzowickiego lotniska, parking, jest częścią programu rozwoju infrastruktury lotniska na lata 2024-2032. To ogromny program inwestycyjny wart około 1,5 mld złotych.

W ramach programu, jedną z najważniejszych planowanych inwestycji, jest budowa nowego, głównego terminalu pasażerskiego. Terminal stanie w miejscu, gdzie obecnie znajduje się właśnie jeden z lotniskowych parkingów P2. Obecnie trwa przetarg, w formie dialogu konkurencyjnego z firmami, które chcą zaprojektować nowy terminal główny.

Do dialogu zgłosiło się 15 firm, których oferty są obecnie analizowane – potwierdza Piotr Adamczyk, rzecznik Katowice Airport.

Z 15 zgłoszeń, do kolejnego etapu dialogu zostanie zaproszonych 8 podmiotów. Z tego grona z kolei zostanie potem wybrany zwycięzca. Rozstrzygnięcie przetargu zapowiadane jest do końca tego roku.

Budują węzeł multimodalny z bazą paliw, bazę techniczną, hangary

Oprócz terminala głównego, do 2032 roku GTL S.A. zaplanowało również dużą rozbudowę parkingów terenowych oraz budowę parkingu wielopoziomowego. Ponadto w Katowice Airport powstanie drugi terminal cargo oraz nowa strażnica Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. Aktualnie trwa budowa nowej bazy służby utrzymania lotniska oraz hangaru H4. W ramach programu inwestycyjnego zaplanowano również budowę infrastruktury, która umożliwi wejście w nowy, czwarty obszar działalności, tj. składowanie i dystrybucję paliwa lotniczego. We wrześniu minionego roku, w południowo-wschodniej części Katowice Airport, rozpoczęła się budowa multimodalnego węzła do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. To projekt dofinansowany ze źródeł Unii Europejskiej w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” CEF 2021-2027 Military Mobility.

