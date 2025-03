Katowice Airport inwestują w czwarty hangar do obsługi technicznej samolotów

13:48

Autor: Piotr Adamczyk/Katowice Airport Hangar H4, jaki powstanie na Katowice Airport

To będzie już czwarty hangar do obsługi samolotów na lotniku w Pyrzowicach. Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” rozpoczyna budowę obiektu, którego najemcą będzie Wizz Air. Podpisano umowę z wykonawcą.

Spis treści

Budują hangar do obsługi technicznej samolotów w Pyrzowicach

Jak informuje Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, spółka zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, pod koniec lutego podpisano z firmą PROMUS Ruda Śląska sp. z o.o. umowę na budowę czwartego hangaru do obsługi technicznej statków powietrznych.

To kolejny taki obiekt jaki powstaje na terenie lotniska. Jego budowa potrwa dwanaście miesięcy, a gotowa infrastruktura zostanie oddana do użytku w pierwszym kwartale 2026 r. Najemcą hangaru H4 będzie linia lotnicza Wizz Air.

Czytaj też: Są plany rozwoju Katowice Airport do 2043 roku. Zatwierdzone przez ministerstwa

MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czwarty hangar to kolejne od 200 do 300 nowych miejsc pracy dla wykwalifikowanych kadr, reprezentujących różne specjalności branży lotniczej. Aktualnie przygotowujemy koncepcję dalszego rozwoju bazy MRO. Chcemy, żeby w przyszłości powstały w Katowice Airport kolejne obiekty służące obsłudze technicznej samolotów – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Nowy hangar z dwiema zatokami technicznymi

Powierzchnia użytkowa hangaru H4 wynosić będzie ok. 11,2 tys. m2, a kubatura ok. 121,1 tys. m3. Głównymi punktami budynku będą dwie zatoki do obsługi technicznej dla samolotów kodu C (np. Airbus A320/Boeing 737). Hangar H4 obejmować będzie również trzykondygnacyjne zaplecze podzielone na część biurowo-socjalną i szkoleniową. Dodatkowo, oprócz zatok serwisowych, w nowej infrastrukturze znajdą się pomieszczenia warsztatowe, w tym szlifiernia oraz lakiernia. Obiekt będzie miał 17,5 m wysokości, wyposażony będzie w czteroskrzydłową bramę o długości 88 m. Hangar H4 będzie graniczył od zachodniej strony z hangarem H3, a od wschodniej z katowicką wieżą kontroli lotów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Polecamy także: Tylu inwestycji jednocześnie na Katowice Airport nie było nigdy. Trwa ogromny program inwestycyjny

Katowice Airport z czterema hangarami

Wraz z zakończeniem budowy nowego hangaru powierzchnia użytkowa wszystkich obiektów tego typu w strefie MRO (Maintenance, Repair, Operations) Katowice Airport wzrośnie do 34,4 tys. m2. Po oddaniu budynku do użytku na lotnisku dostępne będą cztery hangary wyposażone w osiem zatok umożliwiających przeprowadzanie kompleksowych przeglądów technicznych samolotów maksymalnej wielkości kodu C (np. Airbus A320/Boeing 737).

Pisaliśmy też: Wyjątkowy przetarg na projekt ogromnego terminala lotniskowego na Katowice Airport

- Współpraca przy tej inwestycji to duża odpowiedzialność, a jednocześnie okazja do wykorzystania doświadczenia i sprawdzonych rozwiązań, które zapewnią sprawne funkcjonowanie nowego hangaru – mówi Maciej Wiora, Dyrektor Techniczny PROMUS Ruda Śląska.

Program inwestycyjny Katowice Airport

Budowa hangaru H4 to jeden z projektów, który wchodzi w skład kompleksowego programu inwestycyjnego Katowice Airport na lata 2024-2032.

Najważniejszym punktem programu jest budowa nowego, głównego terminalu pasażerskiego oraz infrastruktury towarzyszącej.

Do 2032 roku GTL SA zaplanował również:

dużą rozbudowę parkingów terenowych,

oraz budowę parkingu wielopoziomowego,

powstanie drugi terminal cargo,

nową bazę dla służb utrzymania lotniska,

nową strażnicę Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej.

rozpoczęła się budowa multimodalnego węzła do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. To projekt dofinansowany ze źródeł Unii Europejskiej w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” CEF 2021-2027 Military Mobility. Całkowita, szacowana wartość programu inwestycyjnego Katowice Airport na lata 2024-2032 to ok. 1,5 mld zł.

Zobacz zdjęcia z trwających na Katowice Airport inwestycji

Zobacz galerię 9 zdjęć Autor: Piotr Adamczyk/Katowice Airport Budowa parkingu P5 na lotnisku w Pyrzowicach

Murowane starcie Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE

Autor: