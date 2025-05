Rynek Oruński w Gdańsku zmieni się nie do poznania! Przebudowa ożywi serce dzielnicy

Po wielu latach oczekiwań gdański Rynek Oruński doczeka się gruntownej przemiany. Miejsce to, będące tradycyjnym centrum dzielnicy, zyska całkowicie nowy wygląd i stanie się przestrzenią przyjazną zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Wszystko to w ramach kompleksowego projektu renowacji, który ma ożywić Orunię i podkreślić jej unikalny charakter.

Rynek Oruński już w lutym 2022 r. zyskał po remoncie neogotyckiego budynku tzw. ratusza oruńskiego, dawniej jednej z lokalnych siedzib gdańskiego magistratu, a po 1945 r. komisariatu milicji i policji. Odrestaurowany z wielkim pietyzmem piękny budynek, w którym jest nowoczesna biblioteka i centrum animacji kultury wreszcie zyska także nowoczesne i funkcjonalne otoczenie. To miejsce naprawdę ma szansę stać się sercem malowniczego osiedla i dzielnicy Orunia-Święty Wojciech-Lipce.

Rynek Oruński - co się zmieni?

Planowana przebudowa to znacznie więcej niż kosmetyczne poprawki. Przeprojektowane zostaną ciągi komunikacyjne, aby Rynek był bardziej dostępny dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi. Zoptymalizowany zostanie układ komunikacyjny w obrębie placu. Rynek zyska estetyczną i funkcjonalną nawierzchnię i chodniki z uwzględnieniem historycznego kontekstu miejsca. Pojawi się więcej drzew, krzewów i kwiatowych nasadzeń. Zostaną zamontowane nowe ławki, kosze na śmieci, oświetlenie i stojaki na rowery, tworząc komfortową i zapraszającą przestrzeń do spędzania czasu. Projekt promuje też stworzenie przyjaznego otoczenia dla lokalnych przedsiębiorców, aby poprawić atrakcyjność i konkurencyjność ich działalności.

Najmłodsi mieszkańcy Oruni będą mieli do dyspozycji nowoczesny plac zabaw, wyposażony w bezpieczne i atrakcyjne urządzenia.

Podczas prac szczególna uwaga zostanie poświęcona zachowaniu historycznych elementów Rynku, które stanowią o jego tożsamości i dodają mu uroku. Przestrzeń Rynku ma być dostosowana do organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych, włączając mieszkańców do wspólnego świętowania i integracji.

Jaki dokładnie będzie nowy Rynek Oruński?

Położony przy stacji kolejowej w centrum Oruni plac ma w efekcie końcowym uzyskać kształt trapezu. Znikną elementy kolidujące z nowym przeznaczeniem rynku. Końcowy przystanek autobusowy zostanie przeniesiony w inne miejsce (przy wjeździe z Traktu św. Wojciecha w ul. Gościnną). Zostaną zlikwidowane zatoki parkingowe, wysepka z trawnikiem przed kościołem oraz obiekty tymczasowe.

Granice rynku zostały wyznaczone przez budynki przy ul. Gościnnej, skwer „Inki” i kościół. Sama przestrzeń rynku będzie podkreślona innym rodzajem nawierzchni i inną wysokością jej posadowienia.

Główny plac będzie wykończony z wykorzystaniem historycznego bruku, który jest tam obecnie. Przebiegać po nim będzie dwukierunkowa jezdnia. Wzdłuż niej ułożone zostaną głazy różnej wielkości, które wygrodzą strefę dla aut, jednocześnie służąc mieszkańcom jako miejsca do odpoczynku.

Pojawią się ławki nawiązujące kształtem do historycznych, latarnie inspirowane tymi z przekazów ikonograficznych – wysokie słupy na dwóch nogach. Odnowiony zostanie stary słup ogłoszeniowy i pojawi się zrekonstruowany krótki odcinek historycznej linii tramwajowej przecinającej niegdyś plac. Będzie też fontanna i pomnik upamiętniający dawny cmentarz ewangelicki, na miejscu którego znajduje się część placu – nekropolię przypomina układ alejek. Zmieni swoje miejsce Lapidarium Oruńskie ze zbiorem kamiennych pamiątek.

Pojawią się nowe nasadzenia drzew, stacje rowerów miejskich, a w nawierzchni przed ratuszem i kościołem i słupie ogłoszeniowym ozdobne płyty z informacjami przybliżające historię dzielnicy i jej mieszkańców.

Kiedy początek prac?

Zgodnie z zapowiedziami Urzędu Miasta Gdańska, rozpoczęcie prac budowlanych rozpocząć się w terminie zależnym od terminu rozstrzygnięcia procedur przetargowych.

Do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały złożone dwa wnioski: 14 marca 2025 r. – o pozwolenie na przeprowadzenie badań archeologicznych, a 19 marca 2025 r. – o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Następnym etapem będzie już wystąpienie do Wydziału Urbanistyki i Architektury o pozwolenie na budowę.

Ogłoszenie przetargu planowane jest w III kwartale br. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to podpisanie umowy z wykonawcą i samo rozpoczęcie robót nastąpi w IV kwartale br. Harmonogram zakłada dynamiczne postępy, aby mieszkańcy mogli jak najszybciej cieszyć się odmienionym Rynkiem Oruńskim.

Szansa dla Oruni

Renowacja Rynku Oruńskiego to strategiczny projekt, który ma istotny wpływ na jakość życia mieszkańców. Nowy wizerunek placu ma szansę przyciągać do Oruni nowych inwestorów i turystów, co przyczyniałoby się do dalszego rozwoju dzielnicy. Poprawa estetyki i funkcjonalności centralnego punktu dzielnicy z pewnością wpłynie pozytywnie na wizerunek Oruni.

Urząd Miasta podkreśla, że koncepcja przebudowy powstała we współpracy z mieszkańcami, wsłuchując się w ich potrzeby i oczekiwania. Kompleksowa modernizacja Rynku Oruńskiego stanowi element szerszego planu rewitalizacji Oruni, który – jak zapowiadają władze miasta – będzie kontynuowany w kolejnych latach, obejmując inne ważne punkty dzielnicy.

