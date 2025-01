Przez Beskidy pobiegnie kolejna droga ekspresowa. Właśnie ogłoszono przetarg

Węzeł Hałcnów na S1 (Suchy Potok) połączy dwie ekspresówki - S1 z S52

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę kolejnej drogi ekspresowej biegnącej przez Beskidy. Mowa o drodze S52 zwanej także Beskidzką Drogą Integracyjną.

Jest przetarg na nowy odcinek S52

Ogłoszony właśnie przez GDDKiA przetarg dotyczy przeprowadzenia badań geologicznych, przygotowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę dla pierwszego odcinka Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (BDI). To wyczekiwana trasa, która jednocześnie będzie łączyła Małopolskę z województwem Śląskim. Dokładnie to 16 km drogi ekspresowej S52 między przyszłymi węzłami Bielsko-Biała Hałcnów i Bulowice. Firmy zainteresowane tą inwestycją mogą składać oferty do 18 lutego 2025 r.

Beskidzka Droga Integracyjna - przebieg

Beskidzka Droga Integracyjna to S52 od Bielska-Białej do Głogoczowa. Będzie łączyła Bielsko-Białą i miasta leżące wzdłuż DK52 – Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską – z DK7 w Głogoczowie. W sumie ta droga będzie miała 61 km i będzie poprowadzona po nowym śladzie. Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Na S52 (BDI) planowane jest wybudowanie 12 węzłów:

Kozy,

Kęty,

Bulowice,

Andrychów,

Inwałd,

Chocznia,

Wadowice,

Jaroszowice,

Kalwaria Północ,

Kalwaria Wschód,

Sułkowice,

Skawina.

Droga ekspresowa S52 ma obecnie dwa funkcjonujące odcinki – od Cieszyna do Bielska-Białej i od węzła Balice I do węzła Modlniczka. W grudniu 2024 r. dołączyła do nich Północna Obwodnica Krakowa.

To już kolejny przetarg na S52. Pierwszy unieważniono

To już kolejny przetarg na projekt nowej trasy ekspresowej w Śląskiem. Pierwszy GDDKiA unieważniła wiosną 2024 roku.

- Pierwsze postępowanie musieliśmy unieważnić wiosną 2024 r. ze względu na niewielkie zainteresowanie wykonawców i bardzo wysoką wartość złożonych przez nich ofert. Zaprosiliśmy wtedy geologów na spotkania, żeby wspólnie wypracować nowe założenia kolejnego postępowania. - informuje GDDKiA.

Beskidzka Droga Integracyjna - przetarg

Co się zmieniło od tamtej pory? Czym różni się obecny przetarg? Jakie wprowadzono zmiany?

Jak zapewnia GDDKiA, jest kilka istotnych różnic. Wcześniejszy, pojedynczy przetarg dzielił trasę na sześć odcinków, a wykonawcy mogli składać oferty na określone części. Teraz podzielono przetarg na cztery osobne postępowania i 13 stycznia 2025 roku ogłaszono pierwsze z nich. Zadaniem wykonawcy będzie przeprowadzenie nie tylko badań geologicznych, ale też przygotowanie projektu budowlanego nowej S52 i uzyskanie pozwolenia na jej budowę (czyli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID). Wykonawca przygotuje też projekt wykonawczy.

Kolejny przetarg, który GDDKIA planuje ogłosić w najbliższym czasie, dotyczyć będzie 20-kilometrowego odcinka między Chocznią a Kalwarią Zebrzydowską. Ta część trasy będzie równocześnie obwodnicą dwóch miast, Wadowic i Kalwarii.

Beskidzka Droga Integracyjna - pierwszy odcinek S52 w Śląskiem

GDDKiA deklaruje, że przetargi na badania i przygotowanie projektu dla kolejnych etapów nowej drogi będzie ogłaszać stopniowo. Pierwszy dotyczy najbardziej wysuniętego na zachód odcinka, który będzie także drogą wyjazdową z Bielska-Białej na wschód. Ponad połowa z 16 km tego fragmentu BDI będzie biegła w województwie śląskim. Ta część drogi pozwoli na ominięcie od północy jednej z największych wsi w Polsce, kilkunastotysięcznych Kóz (w woj. śląskim).

Trasa będzie też południową obwodnicą małopolskich Kęt.

Powstaną trzy węzły:

Kozy,

Kęty

Bulowice, na zachód od Andrychowa. Połączy on nową drogę ekspresową z dzisiejszą DK52.

Według Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021, tą drogą każdego dnia porusza się prawie 20 tys. pojazdów.

Będzie 6 tysięcy odwiertów na S52

Budowa tej drogi nie będzie prosta. Zacznie się od szczegółowych badań geologicznych. Planuje się wykonanie ponad 6,6 tys. odwiertów i prawie 2,4 tys. sondowań. Średnia głębokość odwiertu to 11 m. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, głębokość odwiertu może sięgać nawet 30 m. Celem badań jest poznanie budowy geologicznej terenu, pobranie próbek z określonej głębokości, szczegółowe określenie warunków podłoża i zbadanie warunków nośności. Sondy będą wprowadzane na średnią głębokość 13 m. Mają odpowiedzieć na pytania - jaki opór stawia grunt i jaką ma nośność.

Beskidzka Droga Integracyjna- kiedy otwarcie?

Wnioski o decyzje ZRID dla czterech odcinków GDDKiA planuje złożyć w 2027 r., a po ich uzyskaniu ogłosi przetargi na realizację trasy. Droga będzie budowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

