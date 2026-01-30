Tunel średnicowy w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rozbudują linię Warszawa Wawer - Otwock

Dobra wiadomość dla pasażerów podróżujących na trasie Warszawa-Otwock. Jedna z kluczowych inwestycji kolejowych na Mazowszu otrzymała solidne wsparcie finansowe z programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027” (FEnIKS). Aż 1,4 mld zł (netto) zostanie przeznaczone na modernizację i rozbudowę linii kolejowej na odcinku Warszawa Wawer – Otwock. Całkowity koszt inwestycji to 1,7 mld zł (netto).

Wysokie dofinansowanie inwestycji z unijnego programu

Umowa z wykonawcą, firmą Trakcja, została podpisana w październiku ubiegłego roku. Teraz, Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oficjalnie zatwierdziły umowę o dofinansowanie.

Co istotne, unijne wsparcie z FEnIKS pokryje aż 85 procent kosztów całego projektu.

- Dzięki dofinansowaniu FEnIKS zyskuje Warszawa, zyskuje region i podróżni. Znacznie poprawimy dostępność kolei, przepustowość tej ważnej linii oraz komfort codziennych dojazdów - podkreślił Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Co się zmieni po rozbudowie linii Warszawa Wawer - Otwock?

Powstaną dwa dodatkowe tory, oddzielające ruch pociągów dalekobieżnych od aglomeracyjnych. Pojawi się więcej pociągów na trasach Warszawa – Otwock oraz Warszawa – Lublin. Zostanie wprowadzony nowy standard obsługi pasażerów, bo przewidziana jest modernizacja siedmiu przystanków (Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów, Otwock Świder) oraz stacji Warszawa Falenica.

Perony zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w elektroniczne tablice informacyjne. Powstanie 20 nowych przejść pod torami i a przebudowane będzie istniejące przejście na stacji Warszawa Falenica.

Inwestycja spowoduje utrudnienia dla pasażerów

W związku z pracami, w terminie 12-26 kwietnia 2026 r. planowane jest całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na modernizowanym odcinku. Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska uruchomią komunikację zastępczą na trasie Warszawa Wawer – Otwock. Pociągi dalekobieżne w kierunku Lublina pojadą zmienioną trasą przez Mińsk Mazowiecki.

Zakończenie wszystkich robót budowlanych planowane jest na rok 2028.