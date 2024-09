Będzie rozbudowa I linii metra czy nie? Projekty już gotowe, ale pieniędzy brak

Czy stacje metra M1 Muranów i Plac Konstytucji powstaną? Pozwolenia na budowę zaraz będą, pieniędzy na rozbudowę 1. linii metra brak

14:18

Zobacz galerię 14 zdjęć Autor: Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o.o. Na stacji pojawi się neon z jej nazwą. Na peron będzie można dostać się schodami lub windą. Będą też schody ruchome w górę dla pasażerów wysiadających.

Budowę nowych stacji metra M1 – Muranów oraz Plac Konstytucji – zapowiedziano jeszcze w 2019 r. Gotowe są już projekty stacji za ponad 7,3 mln zł, trwa procedura uzyskiwania pozwoleń na budowę. Inwestycja wciąż nie ma jednak zabezpieczonego finansowania. Czy dojdzie do rozbudowy 1. linii metra w Warszawie?

Sekrety warszawskiego metra. Jak powstało i jak się rozwinie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Czy powstaną nowe stacje metra M1: Plac Konstytucji i Muranów?

1. linia metra w Warszawie, czyli M1 funkcjonuje w stolicy od 1995 r., a swoją ostateczną długość osiągnęła w 2008 r. Tyle że właśnie nie całkiem ostateczną, gdyż według pierwotnych planów linia M1 miała mieć o dwie stacje więcej. Chodzi o zlokalizowane w centrum przystanki Plac Konstytucji oraz Muranów, z których zrezygnowano dla oszczędności w latach 90. XX w. Od tamtej pory pomysł ich dobudowania wielokrotnie powracał. W 2019 r. władze Warszawy oficjalnie ogłosiły, że stacje Plac Konstytucji i Muranów powstaną, ale obecnie losy inwestycji są niepewne, gdyż na rozbudowę 1. linii metra nie zarezerwowano pieniędzy w budżecie.

Teoretycznie przygotowania do rozbudowy linii M1 idą pełną parą. W listopadzie 2019 r. miasto zleciło firmie Biuro Projektów „Metroprojekt” Sp. z o.o. wykonanie projektów stacji i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń. Projekty miały być gotowe po 24 miesiącach, czyli w listopadzie 2021 r., a według pierwotnych planów budowa nowych stacji miała zakończyć się w 2026 r. To już jednak termin nieaktualny, gdyż etap projektowy znacznie się przedłużył. O inwestycji po raz kolejny usłyszeliśmy coś więcej dopiero w grudniu 2022 r., kiedy to zaprezentowano wizualizacje nowych przystanków. Jak udało się dowiedzieć redakcji MuratoraPlus, wiosną 2024 r. Metro Warszawskie miało już w ręku gotowe projekty stacji i poddawało je opiniowaniu. Obecnie etap projektowy dobiegł końca i trwa uzyskiwanie pozwoleń na budowę stacji metra M1 Plac Konstytucji i Muranów.

– 20 listopada 2019 roku Metro zawarło umowę z Wykonawcą – Biurem Projektów Metroprojekt Sp. z o.o., na wykonanie prac przedprojektowych oraz projektu budowlanego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji A12 „Plac Konstytucji” i A16 „Muranów” na eksploatowanej I linii metra w Warszawie, wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych – poinformował redakcję MuratoraPlus Wydział Prasowy Urzędu Miasta. – Obecnie realizowane prace projektowe są w końcowej fazie – trwa procedura uzyskania pozwoleń na budowę dla ww. stacji.

Jak tłumaczą w odpowiedzi na nasze pytania urzędnicy, etap projektowy znacznie wydłużył się z przyczyn biurokratycznych. Żeby uzyskać komplet dokumentacji potrzebnej do budowy nowych stacji, projektant musiał m.in. przygotować raporty o oddziaływaniu na środowisko i przekazać je do rozpatrzenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Firma „Metroprojekt” zrobiła to w marcu 2022 r., ale RDOŚ analizował dokumenty przez ponad rok. Dopiero 31 lipca 2023 r. RDOŚ wydała dla planowanych stacji tzw. decyzje środowiskowe, czyli kluczowe dokumenty potrzebne do starań o pozwolenie na budowę. Jak podaje miasto, wymusiło to aneksowanie umowy z projektantem i wyznaczenie mu nowych terminów. Kolejny ważny dokument, czyli decyzję lokalizacyjną, wojewoda mazowiecki wydał dla obu stacji 25 marca 2024 r.

Teoretycznie rozbudowa I linii metra mogłaby zatem ruszać lada moment. Nie wiadomo jednak, kiedy to faktycznie nastąpi, gdyż miasto wciąż nie zatwierdziło ostatecznie budowy nowych stacji M1 i nie przeznaczyło na nią środków w budżecie. Oficjalne plany rozbudowy metra zakładają, że przystanki Plac Konstytucji i Muranów powstaną do 2050, ale to wszystko, co wiemy. Jest więc możliwe, że projekty stacji za ponad 7,3 mln zł na długo trafią do szuflady, a już wydane pozwolenia na budowę się zmarnują.

– Harmonogram dotyczący realizacji inwestycji, tj. zarówno stacji A16 „Muranów” oraz stacji A12 „Plac Konstytucji”, możliwy będzie do określenia po utworzeniu stosownego zadania inwestycyjnego w Wieloletniej Prognozie Finansowej m. st. Warszawa i zabezpieczeniu niezbędnych środków finansowych – podaje dyplomatycznie Urząd Miasta.

Warto dodać, że według urzędników wydłużenie się prac nad nowymi stacjami M1 nie miało związku z opóźnieniem się planowanego remontu linii średnicowej w Warszawie. W odpowiedzi na nasze pytania miasto podało, że „harmonogramy realizacji obu inwestycji nie wpływają na siebie nawzajem”. To o tyle zaskakujące, że miasto dysponuje analizą firmy Databout, której eksperci wskazali, iż w czasie remontu średnicy linia metra M1 powinna funkcjonować normalnie (a więc nie należy jej rozkopywać pod budowę nowych stacji, bo grozi to paraliżem miasta). Sugerowałoby to, że harmonogramy obu inwestycji jak najbardziej powinny na siebie wpływać.

– Wszelkie aktualne informacje na temat wymienionej umowy oraz trwającego projektowania, dostępne są na stronie internetowej Spółki, w zakładce poświęconej tej inwestycji – https://metro.waw.pl/metro-warszawskie/linia-m1/stacje-plac-konstytucji-i-muranow/. Wraz z postępem procesu inwestycyjnego, podstrona dotycząca tej inwestycji jest aktualizowana – przypomina miasto.

Tak mają wyglądać stacje metra Muranów i Plac Konstytucji na linii M1

Jak podaje strona Metra Warszawskiego, oba nowe przystanki M1 będą mieć perony wyspowe, tzn. jeden peron na środku z torami po bokach. Na każdej stacji zaplanowano dwa rzędy słupów podtrzymujących strop (po bokach peronu), zaś na środku będzie pusta przestrzeń. Na stacje będzie można dostać się schodami (będą także schody ruchome w górę) lub windą.

Zobacz wizualizacje i schematy: Metro Plac Konstytucji i metro Muranów

Zobacz galerię 14 zdjęć Autor: Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o.o. Na stacji pojawi się neon z jej nazwą. Na peron będzie można dostać się schodami lub windą. Będą też schody ruchome w górę dla pasażerów wysiadających.

Po co dodatkowe stacje na 1. linii metra?

Stacje metra Plac Konstytucji i Muranów są nie tyle dodatkowe, co brakujące – ich budowę planowano jeszcze za PRL-u. Jedną z podstawowych zasad projektowania sieci metra jest to, żeby w centrum, gdzie jest najwięcej celów podróży, stacje były najgęściej. Rezygnacja z dwóch stacji na warszawskim M1 sprawiła, że jest odwrotnie – w Warszawie w ścisłym centrum występują największe odległości między przystankami metra (ok. 1,5 km).

– Brak tych stacji sprawia, że na odcinku śródmiejskim odległość pomiędzy stacjami Politechnika – Centrum oraz Ratusz-Arsenał – Dworzec Gdański wynosi więcej, niż wynikałoby to z potrzeb pasażerów – podaje strona Metra Warszawskiego.

Budowa brakujących stacji pozwoliłaby zmniejszyć odległości między sąsiadującymi stacjami do ok. 700 m, co ułatwiłoby pasażerom podróże (znika konieczność przesiadki na tramwaj) oraz usprawniło poruszanie się po centrum miasta. Byłby też jednak pewien minus – czas przejazdu całą linią M1 wydłużyłby się o ok. 4 minuty (dziś przejazd między sąsiednimi stacjami zajmuje średnio ok. 2 minuty). Miasto zapewnia z kolei, że nie zmieniłaby się częstotliwość kursowania metra.

Co istotne, według miejskich planów stacja metra Plac Konstytucji ma być stacją przesiadkową na 5. linię metra w Warszawie, łączącą Ursus z Gocławkiem. Jej powstanie prędzej czy później będzie więc konieczne.

Metro Plac Konstytucji i metro Muranów – lokalizacja. Gdzie powstaną przystanki?

Stacja metra Plac Konstytucji, mimo nazwy, powstanie nie pod samym placem w Śródmieściu Południowym, a obok niego – pod ul. Marszałkowską na odcinku między północnym skrajem pl. Konstytucji a ul. Wilczą. Będzie to więc przystanek zlokalizowany pomiędzy istniejącymi stacjami metra Politechnika oraz Centrum. Wejścia do stacji znajdą się po obu stronach ul. Marszałkowskiej, a w przyszłości planowane jest także wykonanie dodatkowych dwóch wejść już na samym pl. Konstytucji.

Stacja metra Muranów powstanie pod ul. Andersa, na północ od jej skrzyżowania z ul. Anielewicza na Muranowie. Stacja zostanie więc umieszczona pomiędzy przystankami M1 Ratusz-Arsenał oraz Dworzec Gdański. Wejścia będą znajdować się po obu stronach ul. Andersa.

Autor: Metro Warszawskie Mapa 1. linii metra z brakującymi stacjami Plac Konstytucji oraz Muranów

Ważne Stacja Plac Konstytucji nie znajdzie się pod samym placem, tylko na północ od niego. Dzięki temu nie ma ryzyka, że wypadnie zbyt blisko stacji Politechnika.

Nowe stacje 1. linii metra – kiedy otwarcie? Terminy, kolejność i koszt budowy

Obecnie nie jest znany dokładny termin budowy oraz otwarcia stacji metra Plac Konstytucji i Muranów. Pierwotnie miasto zakładało, że prace zakończą się najpóźniej w 2026 r., jednak obecnie nie padają żadne terminy i wiadomo jedynie, że cała sieć 5 linii metra, łącznie z brakującymi stacjami na M1, ma powstać do 2050 r.

Obecnie zakończył się już etap projektowy, a firma Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o.o. jest w trakcie uzyskiwania pozwoleń na budowę obu stacji.

– Na dzisiaj te stacje znajdują się w planach inwestycyjnych. Jakie będą decyzje ostateczne co do inwestycji – to nie nasza domena – mówił w grudniu 2022 r. prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk cytowany przez transport-publiczny.pl.

Z analiz eksperckich wynika, że najpierw powinna powstać stacja Muranów, a w drugiej kolejności stacja Plac Konstytucji. Taka kolejność pozwala bowiem m.in. zminimalizować utrudnienia związane z rozkopaniem ulic. Rozpoczęcie od Muranowa pozwala też utrzymać możliwość zjazdu pociągów z 2. linii metra w Warszawie do stacji techniczno-postojowej na Kabatach.

Według wstępnych założeń budowa każdej ze stacji ma potrwać 38 miesięcy. Równolegle ze stacjami powstaną niezbędne do prawidłowego funkcjonowania linii wentylatornie (pomiędzy istniejącymi a nowymi przystankami metra).

Według szacunków projektantów sprzed kilku lat koszt budowy nowych stacji metra M1 wyniósłby około 266 mln zł (Muranów – 116 mln zł, Plac Konstytucji – 150 mln zł). Są to jednak tylko szacunki – biorąc pod uwagę inflację i rosnące ceny, realny koszt bez wątpienia będzie wyższy. W budżecie miasta nie ma obecnie zarezerwowanych środków na tę inwestycję.

Wszystkie stacje warszawskiego metra M1

Czy będą utrudnienia na I linii metra w czasie budowy?

Budowę nowych stacji metra zaplanowano tak, żeby w jak najmniejszym stopniu utrudniała ruch na linii M1. Mimo to pewnych utrudnień nie da się uniknąć. Jak poinformowało miasto, wstępne plany zakładają, że:

przez większość okresu budowy zostanie utrzymany ruch na M1 w obu kierunkach,

okresowo (na kilka miesięcy) konieczne będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego – jeden tunel będzie zamknięty, a pociągi będą jeździły drugim tunelem w obu kierunkach, oczywiście rzadziej niż normalnie,

zakłada się, że podczas ruchu wahadłowego pociągi będą kursować co 8–10 minut,

przez cały czas budowy nad powstającymi stacjami będą kursować tramwaje – obok wykopu powstanie tymczasowe torowisko zastępcze,

budowa nowych stacji metra nie spowoduje likwidacji tramwajów nad nimi.

Pasażerowie muszą się więc pogodzić z tym, że jeśli budowa ruszy, dojazdy metrem do centrum będą przez pewien czas trwały dłużej.

Metro Plac Konstytucji jako stacja przesiadkowa

Według ogłoszonego w 2023 r. planu w Warszawie ma docelowo powstać sieć pięciu linii metra. Wszystkie będą się ze sobą krzyżować na stacjach przesiadkowych. W przypadku linii M1 jedną z nowych stacji przesiadkowych będzie Plac Konstytucji, gdzie 1. linia metra przetnie się z planowaną 5. linią metra w Warszawie. W efekcie powstanie skrzyżowanie linii biegnących w osi północ-południe (M1) oraz wschód-zachód (M5). Z obu linii można też będzie przesiąść się na tramwaje na pl. Konstytucji.

Według obecnych planów między liniami M1 a M5 nie będzie bezpośredniego łącznika z peronu na peron tak jak między M1 i M2. Zaplanowano jedynie możliwość przesiadki przez poziom antresoli – pasażerowie będą musieli:

wyjść z peronu M1 lub M5 po schodach (lub użyć windy),

przejść przez bramki biletowe,

pokonać pewną odległość tunelem,

ponownie przejść przez bramki biletowe,

schodami lub windą zejść na peron M1 lub M5.

Projektanci nowej stacji tłumaczą to trudnościami technicznymi – między istniejącymi tunelami I linii metra wystarczyłoby miejsca tylko na wąski łącznik, byłby też problem z budową windy.

Z dokumentacji projektowej wynika też, że ze stacji metra Plac Konstytucji nie będzie bezpośrednich wyjść na przystanki tramwajowe na placu. Osoby chcące przesiąść się na tramwaj będą zatem musiały wyjść na poziom ulicy i pokonać kilka przejść dla pieszych.

Autor: Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o.o. Metro Plac Konstytucji – poziom antresoli, gdzie będą odbywać się w przyszłości przesiadki na linię M5

Ile jest w Polsce linii metra? Wykaż się wiedzą w quizie o metrze warszawskim Pytanie 1 z 10 Ile linii metra ma obecnie Warszawa? Jedną Dwie Trzy Dalej