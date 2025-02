Plan metra 2050. Warszawa chce mieć 5 linii metra, a ile realnie zbuduje?

10:30

Autor: UM Warszawa Plan 5 linii metra w Warszawie. Linię M3 zaznaczono kolorem zielonym, linię M4 – żółtym, a linię M5 – fioletowym.

Jak będzie wyglądał plan metra w 2050 r.? Warszawa chce, żeby do tego czasu podróżnych obsługiwały nie tylko pierwsza i druga, ale też trzecia, czwarta i piąta linia metra. W planach jest też budowa dodatkowych stacji na M1 i M2. Co z tego uda się zrealizować? Spytaliśmy urzędników, jak idą przygotowania do rozbudowy sieci metra.

Sekrety warszawskiego metra. Jak powstało i jak się rozwinie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Plan metra 2050. Warszawa chce mieć 5 linii metra do 2050 r. Oto mapa

Plan budowy 5. linii metra do 2050 r. został upubliczniony przez władze Warszawy w 2023 r. Zaprezentowano mapę metra w Warszawie z proponowanym przebiegiem nowych linii. W toku dalszych prac szczegóły mogą się jeszcze zmieniać, ale oficjalny plan metra 2050, opracowany przez ekspertów na podstawie wytycznych od urzędników, wyznacza kierunki rozwoju sieci na kolejne lata.

Autor: UM Warszawa Plan metra 2050, czyli projektowany wygląd sieci metra w Warszawie w 2050 r. Link: Kliknij, aby powiększyć

Zgodnie z zaprezentowaną koncepcją rozwoju sieci metra w Warszawie planowane są następujące inwestycje:

dobudowa stacji M1 Plac Konstytucji i Muranów na 1. linii metra,

rozbudowa 2. linii metra w Warszawie w kierunku Żerania, Żoliborza i Ursusa (plus dokończenie trwającej budowy M2 na Bemowie),

budowa 3. linii metra w Warszawie, która pobiegnie ze stacji Stadion Narodowy w kierunku Gocławia i dalej pod Wisłą na Mokotów, kończąc się przy PKP Żwirki i Wigury,

budowa 4. linii metra w Warszawie z Tarchomina do Wilanowa,

budowa 5. linii metra w Warszawie między Gocławkiem a Ursusem.

Miasto ma w planach także inne, powiązane z metrem inwestycje takie jak budowa podziemnego łącznika z metra Centrum do stacji PKP Warszawa Śródmieście.

Jaka będzie kolejność rozbudowy sieci metra w Warszawie? Miasto odpowiada

Plan budowy 5 linii metra do 2050 r. jest bez wątpienia bardzo ambitny, jeśli wziąć pod uwagę, jak długo budowano linie pierwszą i drugą – odpowiednio 26 i 16 lat. Do roku 2050 zostało nieco ponad ćwierć wieku, a rozbudowa metra to inwestycja skomplikowana i kosztowna, wymagająca planowania z wyprzedzeniem, przeprowadzenia prac przygotowawczych, uzyskania niezbędnych pozwoleń itd. Dlatego zapytaliśmy miejskich urzędników, na jakim etapie są przygotowania do rozbudowy metra w Warszawie. Jak się okazuje, szczegółowego planu dalszych prac na razie nie ma.

– Obecnie procedowane przez miasto przedsięwzięcia to: realizacja robót budowlanych dla linii M2 na odc. Lazurowa – Karolin; zamówienie na projekt budowlany dla linii M3 na odc. Stadion Narodowy – Gocław oraz (...) prace przedprojektowe dla linii M4 wraz ze stacją techniczno-postojową. Nie podjęto jeszcze decyzji, które odcinki sieci metra będą realizowane w następnej kolejności – informowało kilka miesięcy temu Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Budowa 3. linii metra na Pradze-Południe za kilka lat, z przedłużeniem gorzej

Najszybciej bez wątpienia powstanie 3. linia metra w Warszawie, a właściwie jej pierwszy, praski odcinek, łączący Stadion Narodowy z Gocławiem. W 2023 r. zakończyły się prace przedprojektowe (m.in. badania gruntu), a w marcu 2024 r. wybrano firmę, która wykona projekty nowych stacji i tuneli. Projektowanie potrwa do 2027 r. Budowa pierwszego odcinka M3 planowana jest aktualnie na lata 2028–2031.

Inwestycja warta ponad 5 mld zł nie ma jeszcze zapewnionego pełnego finansowania – miasto dysponuje wkładem własnym i liczy na fundusze unijne, podobnie jak przy budowie M2. Jest też nowa, bo wprowadzona dopiero w 2023 r. możliwość starania się o finansowanie na budowę metra z budżetu państwa w ramach programu wsparcia rozwoju Warszawy.

W przyszłości linia M3 ma zostać przedłużona z Gocławia przez Mokotów do stacji PKP Żwirki i Wigury. Obecnie nie wiadomo, kiedy linia M3 dotrze na Mokotów, gdyż miasto nie podaje w tej kwestii żadnych terminów. Eksperci firmy ILF Consulting Engineers Polska, którzy na zlecenie miasta przygotowali plan rozwoju sieci metra w Warszawie, proponują realizację tego przedłużenia praktycznie w ostatniej kolejności, już po wybudowaniu większości linii M4 i M5. Sugerują też, że z uwagi na niską prognozowaną liczbę pasażerów pociągi M3 powinny kursować nie częściej niż co 5 minut w szczycie, czyli znacznie rzadziej niż na M1 i M2. Miasto na razie nie podjęło jednak ostatecznej decyzji w tej kwestii.

– Pierwszy odcinek linii M3 jest na etapie projektowania. Częstotliwość kursowania realizowana będzie na podstawie zlecenia ZTM – informuje Metro Warszawskie.

Zobacz galerię 33 zdjęcia Autor: Metro Warszawskie Wizualizacja peronu i wiaty wejściowej jednej ze stacji 3. linii metra w Warszawie

4. linia metra na etapie prac przedprojektowych, termin budowy odległy

Wszystko wskazuje na to, że po wybudowaniu praskiego odcinka 3. linii metra następna w kolejce będzie budowa 4. linii metra w Warszawie. Ma ona liczyć 23 stacje, łączyć Wilanów z Tarchominem i według ekspertów będzie na niektórych odcinkach najbardziej obleganą ze wszystkich linii. W marcu 2024 r. miasto zapisało w Wieloletniej Prognozie Finansowej 56 mln zł na prace przedprojektowe nad linią M4, które rozpoczęły się w 2024 r. i potrwają do 2027 r. Ten etap przygotowań do inwestycji obejmuje m.in. ustalenie dokładnej lokalizacji stacji i potwierdzenie, że ich budowa we wskazanych miejscach jest możliwa (technicznie, prawnie itd.).

Z powyższego wynika, że projektowanie linii M4 rozpocznie się najwcześniej w 2027 r. i zapewne potrwa kilka lat. Oznacza to, że realnie wbicie pierwszej łopaty na placu budowy 4. linii metra nastąpi dopiero po 2030 r. Inwestycja nie ma obecnie zapewnionego żadnego finansowania (poza wspomnianą kwotą na prace przedprojektowe) – niewątpliwie konieczne będzie staranie się o fundusze unijne.

– Linia M4 połączy dzielnice: Białołęka, Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Wola, Ochota, Mokotów, Włochy i Wilanów. We wstępnych założeniach (...) linia M4 będzie mieć długość 26 km i 23 stacje, w tym 2 wspólne dla linii M4/M2 i M4/M3, 8 stacji z torami odstawczymi oraz 20 wentylatorni szlakowych – informuje Urząd Miasta st. Warszawy.

Przyszłość nowych stacji planowanych na 1. linii metra niepewna

W 2019 r. stolica ogłosiła plan dobudowania na 1. linii metra dwóch nowych stacji: Plac Konstytucji i Muranów. To przystanki planowane na M1 od samego początku, jednak w latach 90. z powodu braku pieniędzy miasto z nich zrezygnowało. Teraz mają w końcu powstać, co wzbudziło kontrowersje, gdyż zdaniem części osób stacje te są niepotrzebne.

W listopadzie 2019 r. ruszył proces projektowania nowych przystanków M1 oraz pozyskiwanie niezbędnych zezwoleń itp. przez Biuro Projektów „Metroprojekt” Sp. z o.o. Pierwotna umowa przewidywała, że projekty stacji powstaną w 24 miesiące (czyli do listopada 2021 r.), a same nowe stacje miały powstać do końca 2026 r. – to już jednak od dawna nieaktualne. Ostatecznie projekty były gotowe dopiero w 2024 r.

Jak dowiedziała się redakcja Muratora Plus, znaczne wydłużenie się etapu projektowego wynikało z przyczyn biurokratycznych. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie nakazała zbadanie, w jaki sposób budowa nowych stacji M1 może wpłynąć na środowisko. Firma „Metroprojekt” wykonała to zadanie i w marcu 2022 r. przekazała do RDOŚ raporty o oddziaływaniu na środowisko. Ich analizowanie zajęło RDOŚ ponad rok – dopiero 31 lipca 2023 r. RDOŚ wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli swego rodzaju „zezwolenia” niezbędne do dalszych prac.

Co dalej ze stacjami Plac Konstytucji i Muranów? Od grudnia 2024 r. miasto dysponuje pozwoleniami na budowę obu przystanków. Teoretycznie wkrótce mogłyby więc ruszyć prace, ale miasto nie zatwierdziło jeszcze budowy nowych stacji M1 i nie zapewniło inwestycji finansowania. Możliwe zatem, że gotowe projekty trafią do szuflady.

– Obecnie (...) w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024–2050 nie rezerwujemy środków na budowę tych stacji – informuje Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

Miasto poinformowało też, że ewentualna realizacja nowych stacji M1 nie opóźnia się przez zmieniające się co chwila plany remontu linii średnicowej przez PKP PLK – jak podano, „harmonogramy realizacji obu inwestycji nie wpływają na siebie nawzajem”.

Zobacz galerię 14 zdjęć Autor: Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o.o. Na stacji pojawi się neon z jej nazwą. Na peron będzie można dostać się schodami lub windą. Będą też schody ruchome w górę dla pasażerów wysiadających.

Rozbudowa 2. linii metra w kierunku Żerania i Ursusa na razie w sferze planów

Jednym z ciekawszych elementów planu rozbudowy sieci metra w Warszawie jest zamiar wydłużenia 2. linii metra na obu krańcach. Linia M2 miałaby z jednej strony dotrzeć do Ursusa, a z drugiej na Żerań, po czym łukiem zawrócić na lewy brzeg Wisły i skrzyżować się z M1 na stacji Marymont. Na razie to jednak tylko luźne plany, a miasto podaje jedynie, że rozbudowa M2 nastąpi do 2050 r.

– Wszystkie stacje końcowe [linii M2 – przyp. red.] zostały zaprojektowane i wybudowane w taki sposób, aby była możliwa w przyszłości rozbudowa linii. Decyzje co do realizacji są w gestii inwestora [czyli władz miasta – przyp. red.] – poinformowało redakcję Muratora Plus Metro Warszawskie.

Obecnie nie toczą się żadne przygotowania do wydłużenia linii M2 i nie wiadomo, kiedy nastąpią. Miasto nie zdecydowało jeszcze, na jakim etapie rozbudowy sieci metra ta inwestycja będzie realizowana. Warto dodać, że pomysł budowy metra do Ursusa spotkał się z krytyką części ekspertów z uwagi na niską prognozowaną liczbę pasażerów.

5. linia metra jest na razie tylko kreską na mapie

Najprostsza jest w gruncie rzeczy sprawa z planowaną 5. linią metra w Warszawie, która ma połączyć Ursus i Gocławek przez Śródmieście Południowe. Tu bowiem trudno mówić o jakichkolwiek konkretach – linia ma powstać do 2050 r. i to w zasadzie wszystko, co wiemy. Miasto nie prowadzi żadnych przygotowań do tej inwestycji i nie zdecydowało jeszcze, kiedy mogłyby one ruszyć. Biorąc pod uwagę, że prace nad liniami M3 i M4 już się toczą, należy spodziewać się realizacji linii M5 w ostatniej kolejności.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Piotr Grochowski. Architekt, który bywa przedsiębiorcą

Autor: