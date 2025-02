Tymczasowe zamknięcie wiaduktu nad ul. Piłsudskiego będzie miało miejsce 17 lutego i potrwa miesiąc. Po tym czasie wznowiony zostanie ruch drogowy (po jednym pasie w każdą stronę) i tramwajowy. Cały czas będzie czynne przejście dla pieszych. Jesteśmy w stanie dochodzić do porozumień, bo dzięki rozmowom z PKP PLK zamknięcie będzie miało miejsce w ferie, a drugie w wakacje, najpewniej na przełomie lipca i sierpnia. Kolejne dwa zamknięcia, które potrwają również po ok. 4 tygodnie to listopad/grudzień 2025 i kwiecień 2026 . Uciążliwości na pewno będą. Będziemy się starać je minimalizować i ograniczać – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.