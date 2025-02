Tunel średnicowy w Łodzi: prawie jak metro, przystanek trzy kondygnacje pod ziemią

12:26

W Łodzi w ramach budowy tunelu średnicowego powstają trzy podziemne przystanki kolejowe. Będzie prawie jak w metrze. Jeden z nich będzie usytuowany niedaleko najpopularniejszego centrum handlowego w Łodzi – Manufaktury. Podziemny przystanek będzie miał trzy podziemne kondygnacje. Tymczasem trwa już demontaż Faustyny, mniejszej maszyny do drążenia tuneli. Większa, Katarzyna – utknęła na ulicy 1 Maja.

Spis treści

MuratorPlus: Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tunel średnicowy w Łodzi – komunikacyjny przełom w mieście

W Łodzi trwa jedna z największych kolejowych inwestycji w Polsce – budowa kolejowej linii średnicowej. Jest warta ponad 2 miliardy złotych. To kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Obecnie Łódź Fabryczna nie jest wykorzystywany w stu procentach. Obiekt często świeci pustkami, bo nie wszystkie pociągi dalekobieżne tu wjeżdżają. Po zakończeniu wspomnianej inwestycji, przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne. Przejazd koleją przez miasto pomiędzy obecnymi stacjami będzie krótszy. Wzrośnie liczba pociągów i częstotliwość ich kursowania. Trzy podziemne przystanki ułatwią poruszanie się po mieście, gdyż będą zintegrowane z komunikacją miejską. W ramach tej inwestycji powstanie 5 tuneli i trzy podziemne przystanki. To Łódź Koziny, Łódź Polesie i Łódź Śródmieście. Jak informują PKP PLK, najbardziej zaawansowane prace są na Polesiu, gdzie na głębokości 24 metrów powstały już perony, z których do pociągów będą wsiadać pasażerowie.

Czytaj też: "Kobiety o twardych zębach", czyli maszyny TBM, które drążą tunele w Polsce

Przystanek Łódź Polesie – trzy kondygnacje pod ziemią

Przystanek Łódź Polesie już robi wrażenie. Tym samym będzie to jeden z ważniejszych węzłów komunikacyjnych w aglomeracji, bo będzie tuż przy największym łódzkim centrum handlowym, czyli przy Manufakturze.

Podziemny przystanek będzie miał trzy podziemne kondygnacje. Poziom -1 będzie służył jako hol komunikacyjny, którym będzie można dojść do pociągów od strony północnej i południowej. Kondygnację niżej usytuowane zostanie zaplecze techniczne. Na poziomie -3 znajdą się perony i tory. Dogodny dostęp do peronów zapewnią windy i schody ruchome.

Na budowie przystanku Polesie trwają intensywne roboty. Wykonano większość prac konstrukcyjnych, w tym ściany boczne, filary, płyty kondygnacyjne. Gotowe są już perony o długości 150 metrów, z których pasażerowie będą wsiadać do pociągów jadących pod miastem. Budowane są schody i szyby windowe, murowane pomieszczenia technologiczne. Na duże zaawansowanie budowy wskazują też pierwsze elementy wykończeniowe, czyli ścianki działowe, które powstają na poziomie -2.

Pisaliśmy też: Tunel średnicowy w Łodzi w budowie. Jedna maszyna stoi, druga pracuje

Przystanki Łódź Śródmieście i Łódź Koziny

Na przystanku Łódź Śródmieście (w rejonie skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Zachodnią i al. Kościuszki) usunięte zostały wszystkie kolizje z infrastrukturą zewnętrzną. Wykonano komplet ścian szczelinowych. Trwają prace konstrukcyjne, a z wnętrza przystanku wydobywana jest ziemia.

Na przystanku Łódź Koziny (u zbiegu al. Włókniarzy i ul. Drewnowskiej), który jest największym obiektem na trasie łódzkiego tunelu, postępuje zbrojenie najniższego poziomu -3. Poziom -2 jest zabudowywany stropem. Rozpoczyna się stawianie filarów, na których wsparty zostanie kondygnacja poziomu -1.

Jak informuje spółka PKP PLK, w wydrążonych jednotorowych tunelach między Kozinami a Kaliską i Żabieńcem trwają prace związane z budową betonowego podtorza. Podbudowa dla torów o wysokości 70 cm została wykonana już w trzech tunelach. Na wykonanym podłożu będą następnie układane kolejne warstwy nawierzchni torowej z uwzględnieniem rozwiązań redukujących poziom hałasu i drgań.

Z kolei na Żubardziu, pod warstwą betonu i ziemi, znikają komory, w których prace zaczynały tarcze TBM. Zachodnia komora, skąd wyruszała Faustyna, została już zabudowana i przysypana gruntem. Przy wschodniej, skąd startowała Katarzyna, roboty konstrukcyjne są na ukończeniu. Nowym przeznaczeniem obiektów oraz łącznika między nimi będzie zaplecze techniczne dla tunelu. W tym miejscu znajdą się perony techniczne i pomieszczenia dla pracowników kolei i obsługi.

Maszyny do drążenia tuneli: Faustyna zakończyła pracę, Katarzyna utknęła

TBM Faustyna zakończyła swoją misję drążenia tunelu jednotorowych i jest demontowana. Druga tarcza, Katarzyna podczas drążenia natrafiła na trudności gruntowe przy al. 1 Maja. Wzmocniono teren pod zagrożonymi kamienicami. Na przełomie grudnia i stycznia trwały badania gruntowe, aby ustalić zakres dodatkowych robót zabezpieczających budynki w obszarze oddziaływania maszyny. Praca tarczy nie zostanie wznowiona do czasu zrealizowania odpowiednich zabezpieczeń. Po zakończeniu prac budowlanych tunel zostanie poddany testom i odbiorom technicznym, a następnie oddany do użytku.

Lokatorzy relokowanych kamienic ze względów bezpieczeństwa wciąż przebywają w hotelach finansowanych przez wykonawcę, gdzie mają zapewnione wyżywienie. Zamiast hotelu lokatorzy mogą od wykonawcy otrzymać ekwiwalent finansowy. Bezpieczeństwo mieszkańców i przyszłych użytkowników tunelu jest dla nas priorytetem, a każda decyzja podejmowana w trakcie budowy opiera się na analizach ekspertów i najwyższych standardach technicznych.

Murowane starcie Technologie grzewcze – pellet czy gaz? MUROWANE STARCIE

Czytaj też:

Autor: