Nowe drogi ekspresowe i autostrady dołaczą do sieci płatnych dróg w Polsce

10:27

Od 1 listopada 2024 roku sieć dróg płatnych w Polsce będzie poszerzona o nowo wybudowane drogi ekspresowe i autostrady. Mówi o tym projekt nowego rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury. Rozporządzenie ma być przyjęte przez Radę Ministrów podczas posiedzenia rządu - 22 października i zacząć obowiązywać 1 listopada.

Spis treści

Nowe, oddane niedawno ekspresówki i autostrady będą płatne

Ministerstwo Infrastruktury zamierza poszerzyć sieć płatnych dróg w Polsce. To oznacza, że do tej sieci zostaną włączone kolejne odcinki dróg, za przejazd którymi będzie pobierana opłata. Mowa o nowych ekspresówkach i odcinkach autostrad. Ma się się to stać 1 listopada tego roku. Rozporządzenie nie dotyczy jednak wszystkich pojazdów. Za nowe drogi opłaty będą musiały wnosić tylko właściciele pojazdów o masie powyżej 3,5 tony.

Jak argumentują przedstawiciele ministerstwa, rozszerzenie sieci dróg płatnych zostanie wdrożone jako jedno z narzędzi realizacji polityki transportowej państwa, a pozyskane środki z opłat zwiększą przychody Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowane są inwestycje drogowe – dzięki temu kontynuowana jest rozbudowa sieci dróg krajowych w Polsce.

Na droższych autostradach ma zyskać kolej

Oprócz tego każde kolejne rozszerzenie systemu poboru opłaty elektronicznej ma na celu optymalizację zadań przewozowych i doprowadzenie do równowagi międzygałęziowej pomiędzy transportem drogowym, a transportem kolejowym. W tym miejscu warto dodać, że autorem rozporządzenia jest Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialny m.in. za kolej.

Za przejazd zapłacą tylko auta o masie powyżej 3,5 tony

W rozporządzeniu zaznaczono wyraźnie, że opłaty na nowych odcinkach dróg nie będą obowiązywały samochodów osobowych czy motocykli. Projektowane rozporządzenie przewiduje rozszerzenie sieci dróg krajowych objętych elektronicznym systemem poboru opłat, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rekomenduje się rozszerzenie sieci dróg objętych elektronicznym systemem poboru opłat dla pojazdów powyżej 3,5 t o odcinki nowo wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych. Sieć dróg płatnych nie była rozszerzana od 2017 r. Od tego czasu w Polsce oddano do użytku znaczącą liczbę nowych odcinków dróg krajowych klasy A oraz dróg krajowych klasy S. Rozszerzenie jest kontynuacją polityki obejmowania od 2011 r. nowo wybudowanych dróg opłatą – argumentuje Ministerstwo Infrastruktury.

Które autostrady są w Polsce płatne?

Rezultatem zwiększenia sieci dróg płatnych w Polsce ma być wzrost przychodów Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu opłaty elektronicznej. Aktualnie opłata elektroniczna jest pobierana na około 3660 km dróg krajowych i autostrad w Polsce.

Obecnie na większości polskich autostrad kierowcy aut osobowych i motocykli są zwolnieni z opłat za przejazd. Płatne dla tej grupy kierowców są tylko dwa odcinki autostrad.

