Ile mamy w Polsce autostrad? Sześć i siódmą w planach. Nie wiedzieliście?

12:18

Ile mamy autostrad w Polsce? Niektórzy powiedzą że trzy – autostrada A1, A2 i A4. To trzy najdłuższe i najbardziej uczęszczane. Tymczasem w Polsce istnieje obecnie sześć autostrad i plany na budowę siódmej. W budowie jest ponad 100 km. W sumie to prawie 1850 kilometrów tras o najwyższym standardzie. Przyjrzeliśmy się im z bliska.

Spis treści

Ile kilometrów autostrad jest w Polsce?

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Polsce sieć autostrad liczy już 1885 km. To całkiem sporo, zważywszy, że jeszcze dziesięć lat temu na koniec 2012 r. było ich w Polsce tylko 1362 km. W 2012 r. otwarto w sumie 298 km dróg najwyższego standardu.

Jakie są autostrady w Polsce

W Polsce mamy obecnie sześć różnych autostrad i jedna w planach. Oto one:

A1 – północ – południe, od granicy z Czechami w Gorzyczkach do Gdańska (węzeł Rusocin).

– północ – południe, od granicy z Czechami w Gorzyczkach do Gdańska (węzeł Rusocin). A2 – wschód – zachód, od granicy z Niemcami w Świecku do (teoretycznie) granicy z Białorusią w Kukurykach. W tym roku udostępniono kierowcom dwa odcinki autostrady A2, Kałuszyn – Groszki i Siedlce Zachód – Siedlce Południe. Budowa środkowego odcinka tej trasy, pomiędzy węzłami Groszki i Siedlce Zachód, zakończy się wiosną 2025 r. Do tego czasu ruch pomiędzy tymi węzłami odbywa się po istniejącej DK2.

– wschód – zachód, od granicy z Niemcami w Świecku do (teoretycznie) granicy z Białorusią w Kukurykach. W tym roku udostępniono kierowcom dwa odcinki autostrady A2, Kałuszyn – Groszki i Siedlce Zachód – Siedlce Południe. Budowa środkowego odcinka tej trasy, pomiędzy węzłami Groszki i Siedlce Zachód, zakończy się wiosną 2025 r. Do tego czasu ruch pomiędzy tymi węzłami odbywa się po istniejącej DK2. A4 – wschód – zachód, od granicy z Niemcami w Zgorzelcu do granicy z Ukrainą w Korczowej.

– wschód – zachód, od granicy z Niemcami w Zgorzelcu do granicy z Ukrainą w Korczowej. A6 – od granicy z Niemcami w Kołbaskowie do Szczecina.

– od granicy z Niemcami w Kołbaskowie do Szczecina. A8 – to Autostradowa Obwodnica Wrocławia od węzła Magnice, poprzez węzeł z A4 w Nowej Wsi do węzła Wrocław Psie Pole, gdzie przechodzi w drogę ekspresową S8.

– to Autostradowa Obwodnica Wrocławia od węzła Magnice, poprzez węzeł z A4 w Nowej Wsi do węzła Wrocław Psie Pole, gdzie przechodzi w drogę ekspresową S8. A18 - od węzła z A4 w Krzyżowej, do granicy w Olszynie.

- od węzła z A4 w Krzyżowej, do granicy w Olszynie. A50 – to autostrada będąca dopiero w planach. Ma być obwodnicą Warszawy.

Autostrady w budowie. Jest tylko jedna

Budowa autostrad w Polsce to nie jest jeszcze zamknięty rozdział. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 1885 km autostrad,2 km autostrad, przy czym docelowo sieć dróg klasy A ma wydłużyć się do około 2100 km.

W realizacji jest obecnie ponad 65 km autostrad, a w trakcie uzyskiwania pozwoleń na budowę kolejne 32 km do granicy Polski. To też jeszcze nie wszystko. Plany są ambitne, bo przygotowywana jest jeszcze rozbudowa odcinków autostrad A1, A2 i A4.

GDDKiA zapewnia, że w 2025 roku ogłosi przetargi na odcinki autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości około 123 km, które uzupełnią istniejącą sieć.

– Szukamy też możliwych wariantów przebiegu dla nowej A50 pod Warszawą – podkreślają przedstawiciele GDDKiA.

Choć autostrady w Polsce nie są zbyt stare, to niektóre z nich już wymagają rozbudowy. Rosnący ruch drogowy sprawił, że takie plany dobudowania dodatkowych pasów ruchu przygotowuje się dla niektórych odcinków autostrad A1, A2 i A4.

Jak powstawały autostrady w Polsce

GDDKIA chwali się postępami w budowie tych najważniejszych dróg w Polsce. W 2016 r. przejezdność uzyskał ostatni odcinek autostrady A4, łączącej zachodnią i wschodnią granicę Polski, ułatwiając tranzyt na blisko 670-kilometrowej trasie ze Zgorzelca do Korczowej.

Jako druga, granice Polski połączyła autostrada A1. Pod koniec 2022 r. kierowcy mogli przejechać dwoma jezdniami, o szerokości trzech pasów ruchu, na ostatnim przebudowywanym fragmencie starej DK1 (tzw. „gierkówki”) pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Od wiosny 2023 roku, po zakończeniu wszystkich prac na ostatnim odcinku, całą trasę od Gdańska do granicy z Czechami w Gorzyczkach – ponad 560 km – możemy pokonać pojazdem osobowym w czasie około pięciu godzin z przerwą na odpoczynek (przy założeniu nieprzekraczania dozwolonej prędkości).

W czerwcu 2012 r. udało się połączyć Warszawę z autostradą A2, ułatwiając dojazd od zachodniej granicy.

TAK POWSTAJE OBWODNICA METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ. NIEDŁUGO KONIEC BUDOWY

Zobacz galerię 97 zdjęć Autor: GDDKiA Postępy robót budowlanych z Żukowa do w. Gdańsk Południe na styku Obwodnicy Trójmiasta i Południowej Obwodnicy Gdańska. Widok na wiadukt łukowy na Węźle Gdańsk Południe

Będzie nowa autostrada – A50

Na A6 pod Szczecinem, w obrębie węzła Kijewo, stare poniemieckie płyty betonowe zastąpiono nową nawierzchnią. Zniknął też stary beton na południowej jezdni DK18 i tym samym na całym ciągu od Olszyny do Golnic mamy już autostradę A18.

Od 2011 r. kierowcy mają do dyspozycji Autostradową Obwodnicę Wrocławia na A8.

Na kolejne lata zaplanowano budowę wchodzącej w skład Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej autostrady A50, która domknie sieć takich dróg w Polsce. Tym samym długość autostrad w Polsce z obecnych blisko 1850 km osiągnie zakładane około 2100 km.