Otwarto drugi z trzech odcinków autostrady A2. Pomiędzy nimi została dziura

Jadąc autostradą A2 na wschód od Warszawy, dotrzemy do węzła Groszki, gdzie zjedziemy na obecną DK2. Przed Siedlcami znów można wjechać na odcinek autostrady stanowiący część obwodnicy tego miasta pomiędzy węzłami Siedlce Zachód i Siedlce Południe. W budowie jest środkowy odcinek, Groszki – Siedlce Zachód, o długości 12,9 km, który planujemy udostępnić kierowcom wiosną przyszłego roku. Wraz z nim oddamy do ruchu fragmenty sąsiednich odcinków o łącznej długości 9 km. Tym samym zakończy się budowa całej trasy od Kałuszyna do Siedlec - informuje GDDKiA.