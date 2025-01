Ruszyła procedura przetargowa na budowę drogi do Euroterminala w Sławkowie. To tu dociera szeroki tor

Rozpoczęła się procedura przetargowa na jedną z najbardziej wyczekiwanych dróg w województwie śląskim. Mowa o budowie łącznika z drogi krajowej DK94 do terminala przeładunkowego w Sławkowie. To jeden z dwóch w Polsce terminali, do których dociera kolej szerokotorowa, którą do Polski trafiają towary m.in. z Chin.

Powstanie łącznik Euroterminala z DK 94. Ruszył przetarg

To bardzo ważna dla całego regionu inwestycja. Mowa o budowie drogi łączącej sławkowski Euroterminal kolejowy PKP LHS z drogą krajową nr 94. (Droga ta jest obecnie przebudowywana na terenie Olkusza) Dzięki niemu ogromne tiry z kontenerami nie będą już musiały rozjeżdżać lokalnych dróg w tym miejscu. Oferty można składać do 3 marca 2025 roku. To przetarg ogłoszony na inwestycję w formule „zaprojektuj i buduj”.

To wyjątkowy terminal z „szerokim torem”

O budowę drogi władze Sławkowa zabiegały już od wielu lat. Warto też dodać, że sławkowski Euroterminal jest jednym z niewielu terminali przeładunkowych, do których dociera kolej szerokotorowa. A tędy głównie docierają do nas przesyłki kontenerowe towarów ze Wschodu, także z Chin. To centralny punkt zarządzania infrastrukturą linii szerokotorowej na terenie Polski. Mowa o Linii Hutniczej Szerokotorowej, tak zwanym szerokim torze. To najdłuższa linia kolejowa szerokotorowa w Polsce. „Standardowy” rozstaw szyn w przewozach osobowych wynosi 1435 milimetrów, podczas gdy w przypadku kolei szerokotorowych, przeznaczonych do transportu towarowego, jest to 1520 milimetrów. LHS ma długość prawie 400 kilometrów i przebiega przez południowo-wschodnią Polskę. Terminal PKP LHS Sławków to pierwszy punkt na tej trasie. Jest najbardziej na zachód wysuniętą tego typu linią kolejową w Europie.

Kilkanaście lat planowania budowy drogi do Euroterminala

Budowa tej drogi była już planowana w 2010 roku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jednak pomimo przygotowania dokumentacji GDDKiA nie przystąpiła do realizacji tej inwestycji.

Samorząd Miasta Sławków zabiegał o tą inwestycję w instytucjach rządowych i regionalnych przy wsparciu mieszkańców.

Za nami kilka miesięcy intensywnych prac nad dokumentacją przetargową i trudnych negocjacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Przed nami kolejny ważny etap wyboru wykonawcy tej strategicznej inwestycji nie tylko dla Sławkowa, ale także dla naszego regionu. Równolegle prowadzę rozmowy z władzami dużych podmiotów gospodarczych i instytucji, które mają na celu pozyskanie przez nasze miasto niezbędnych dodatkowych środków na realizację tej inwestycji – powiedział Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Jak dodaje burmistrz, budowa nowego układu drogowego to zadanie na kilka najbliższych lat. To potężne i skomplikowane przedsięwzięcie inwestycyjne, jakiego w Sławkowie jeszcze nie było.

Dostali dotację, ale budowa będzie droższa

Budowa tej drogi została objęta dofinansowaniem rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 250 milionów złotych. Jednak koszty budowy będą zapewne dużo wyższe. Jak informuje sławkowski samorząd, w październiku 2022 roku premier podjął decyzję o przyznaniu miastu Sławków w ramach V edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych promesy dofinansowania w kwocie 250 mln zł na budowę łącznika drogowego pomiędzy drogą krajową nr 94 a Euroterminalem Sławków i PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego. To był przełom w trwających od wielu lat staraniach między innymi samorządu miasta o rozwiązanie jednego z najpoważniejszych problemów transportowych regionu.

Po przyznaniu dofinansowania Sławków, przy wsparciu finansowym partnerów (Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Euroterminal Sławków i PKP LHS) opracowało w 2023 roku program funkcjonalno-użytkowy inwestycji jako dokument niezbędny do przetargu. Pierwszy koszt realizacji inwestycji według tego programu funkcjonalno-użytkowego opiewał na kwotę 428 mln zł. Ponieważ koszty były tak wysokie, znacznie przewyższające pierwotne założenia, miasto unieważniło pierwszy przetarg i zmodyfikowało zakres projektu, tak aby uzyskać niższą kwotę szacunkową.

Optymalizacja projektu - światła zamiast dwupoziomowego skrzyżowania

Optymalizowano projekt budowy łącznika z DK94 – światła zamiast dwupoziomowego skrzyżowania

Znaczną część kosztów z pierwotnego zakresu inwestycji stanowiła budowa dwupoziomowego węzła na DK94. Został on wpisany do pierwotnego zakresu inwestycji zgodnie z założeniami opracowanymi przez GDDKiA. To spowodowało jednak drastyczne zwiększenie jej kosztów.

W styczniu 2024 roku Burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk skierował wniosek o zmianę zakresu inwestycji do Banku Gospodarstwa Krajowego i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Najważniejszą zmianą zakresu inwestycji była zamiana budowy dwupoziomowego węzła na DK94 na jednopoziomowe skrzyżowanie łącznika z DK94 z sygnalizacją świetlną. Dodatkowo ronda łączące planowany łącznik z drogami powiatowymi mają być wykonane przez powiat będziński przy wsparciu finansowym miasta Sławków.

Premier zaakceptował wprowadzone przez miasto zmiany w projekcie.

Euroterminal Sławków - co to jest?

„Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. jest terminalem przeładunkowym usytuowanym na styku najdalej na zachód wysuniętego odcinka linii kolejowych o szerokim rozstawie toru (1520 mm) i linii normalnotorowej (1435 mm) dzięki czemu doskonale wpisuje się w rozwój transportu kontenerowego na trasie Daleki Wschód i Azja – Europa Zachodnia.

Jednocześnie Euroterminal znajduje się w pobliżu przecięcia Paneuropejskich Korytarzy Transportowych łączących Wschód z Zachodem (Paneuropejski Korytarz Transportowy III) oraz Północ z Południem (Paneuropejski Korytarz Transportowy VI) naszego kontynentu. Terminal usytuowany jest na obrzeżach aglomeracji śląskiej, w miejscu posiadającym wyjątkowe położenie wobec głównych szlaków komunikacyjnych w regionie, zarówno w odniesieniu do transportu drogowego, jak i kolejowego.

