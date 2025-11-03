Stacja po remoncie, nowe standardy

Zakończone prace modernizacyjne na stacji Olkusz przyniosły pasażerom znaczącą poprawę warunków podróży. Przebudowano pięć torów wraz z siecią trakcyjną, a układ peronów dostosowano do dzisiejszych potrzeb. Powstał nowy jednokrawędziowy peron o długości aż 500 metrów oraz przebudowano peron dwukrawędziowy o długości 300 metrów - ten dłuższy może obsłużyć dwa pociągi jednocześnie na jednym torze. Wyposażono je w wiaty, ławki, nowe oznakowanie oraz system ścieżek prowadzących dla osób niedowidzących.

Najważniejszą zmianą dla pasażerów jest zastąpienie starej kładki nad torami nowym przejściem podziemnym, wyposażonym w windę. Dzięki temu stacja stała się dostępna również dla osób z ograniczoną mobilnością, rodzin z wózkami czy rowerzystów. Monitoring w tunelu zwiększa poziom bezpieczeństwa, a tablice informacji pasażerskiej ułatwiają orientację na peronach

Modernizacja objęła też okoliczne przejazdy kolejowo-drogowe, na których pojawiły się nowe urządzenia zabezpieczające, poprawiające bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

Komfort rośnie, ale podróż do Krakowa nadal długa

Mimo znaczącego podniesienia standardu stacji, kluczowy problem podróżnych z Olkusza wciąż jest aktualny: dojazd do Krakowa trwa dłużej niż powinien. Olkusz położony zaledwie 35 km od Krakowa nie ma dobrego połączenia kolejowego. Pociągiem do stolicy Małopolski można dojechać przez Tunel lub Jaworzno Szczakową za każdym razem jednak zmieniając kierunek jazdy. To wydłuża dojazd, który w porywach wynosi obecnie 70 minut. W zasadzie jest to czasami krócej niż podróż busami i autobusami wiecznie zakorkowaną drogą nr 94. Koleją jednak może być o wiele krócej.

Dla mieszkańców Olkusza, którzy coraz częściej dojeżdżają do Krakowa do pracy lub szkoły, każda zaoszczędzona minuta jest istotna. Modernizacja infrastruktury w samej stacji poprawiła komfort i dostępność, ale nie wpłynęła na czas podróży do Krakowa.

Rozwiązanie jest znane – projektują łącznicę

Skrócenie przejazdu między Olkuszem a Krakowem mogłaby przynieść budowa łącznicy kolejowej w rejonie Szczakowej. Pozwoliłaby ona pociągom przejeżdżać bez konieczności zawracania i zmiany czoła składu. Taki układ umożliwiłby skrócenie czasu jazdy nawet o 15 – 20 minut oraz zwiększyłby atrakcyjność połączeń kolejowych na tej trasie.

W 2023 r. PKP PLK podpisało umowę z firmą IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo na przygotowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie konsultacji społecznych, pozyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji środowiskowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Projekt budowlany ma być gotowy na początku 2026 r. Jeśli projekt znalazłby się w planach na najbliższe lata, skrócenie podróży mogłoby nastąpić dopiero po 2027 roku.

Pasażerowie na realne skrócenie przejazdów będą musieli jeszcze poczekać. Do tego czasu Olkusz może pochwalić się nowoczesną stacją, dostępnością na miarę XXI wieku i poprawą bezpieczeństwa. Jednak dopiero budowa łącznicy będzie prawdziwym przełomem dla codziennych dojazdów.

