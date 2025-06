Spis treści

Modernizacja dworca i uruchomienie przystanku Oława Zachodnia to strategiczne działania PKP PLK i PKP S.A. Przystanek Oława Zachodnia za 13 mln zł (netto) już zapewnia lepszą dostępność i szybszy dojazd, m.in. do Wrocławia. Dworzec Oława, którego remont pochłonie 17 mln zł brutto to neorenesansowa perełka, która ma szansę stać się kolejową wizytówką miasta.

Oława Zachodnia – szybki dojazd do Wrocławia i Opola

Z dniem 15 czerwca 2025 r. mieszkańcy zachodniej części Oławy zyskali nowoczesny przystanek kolejowy – Oława Zachodnia. Inwestycja realizowana przez PKP PLK w ramach Rządowego Programu Przystankowego, znacząco poprawia dostępność komunikacyjną regionu – do Wrocławia można stąd dojechać w zaledwie ok. 20 minut.

Przystanek powstał przy osiedlu Sobieskiego, między Lizawicami a Oławą. Wyposażony jest w:

dwa perony dostosowane do osób z ograniczoną mobilnością,

przejście podziemne (6 m szerokości) z windami i ścieżkami naprowadzającymi,

wiaty, ławki, ekologiczne oświetlenie LED i gabloty z rozkładem jazdy,

połączenie ze ścieżkami rowerowymi.

Od listopada będą tutaj dostępne także parkingi „Park & Ride”. W dni robocze będzie stąd odjeżdżać 50 pociągów na dobę, a w weekendy – 29.

Prace torowe i mostowe – szybciej i bez utrudnień

Budowa prowadzona była przy zachowaniu pełnej funkcjonalności linii Wrocław–Opole. Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii czas zamknięć torów skrócono z 8 do 4 miesięcy. Przy okazji modernizacji wykonano też prace wzmacniające most nad Oławą, umożliwiające ruch pociągów z prędkością do 160 km/h.

Oława ma najstarszy dworzec w Polsce

Neorenesansowy dworzec w Oławie został oddany do użytku w 1842 r. wraz z uruchomieniem pierwszego odcinka Kolei Górnośląskiej z Wrocławia do Oławy. Pierwszy pociąg dojechał tutaj 22 maja 1842 r. W sierpniu pociągi dojeżdżały do Brzegu a w maju 1843 r. do Opola. Cała ta historyczna linia ze stacją końcową w Mysłowicach została uruchomiona w 1846 r.

W końcu lat 50. XIX w. do północno-zachodniego szczytu budynku dobudowano trójosiowy pawilon drugiej poczekalni. W 1884 roku zbudowana została krótka wiata peronowa z żeliwnymi kolumnami istalowej, nitowanej konstrukcji kratowej wspierającej drewniany dach. Prawdopodobnie na przełomie wieków wiatę tę przedłużono na długość całego dworca.

Dworzec zabytkowy i nowoczesny

Projekt przebudowy dworca zakłada dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb pasażerów oraz użytkowników budynku. Wszystkie prace, z uwagi na to, że obiekt jest objęty ochroną konserwatorską, będą prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków.

Zakres prac remontowych

renowacja fasad, stylizowane napisy „Dworzec kolejowy” od strony miasta i „Oława” od torów, odrestaurowana stolarka okienna i drzwiowa oraz historyczna wiata peronowa, przywrócenie historycznego wejścia z poczekalnią i toaletami,

likwidacja barier architektonicznych – powstanie ścieżek prowadzących, tabliczek Braille’a, wind i przystosowanych toalet,

instalacja systemu BMS do zarządzania mediami, energooszczędne rozwiązania, monitoring, kontrola dostępu oraz systemy przeciwpożarowe.

Część budynku będzie zaadaptowana na potrzeby samorządu, straży miejskiej, zarządzania kryzysowego i punktów publicznych. W ramach inwestycji powstaną miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, strefa Kiss & Ride, poszerzony chodnik oraz dwa nowe dojścia na perony.

W czerwcu 2025 r. PKP przekazały plac budowy firmie Global Budownictwo Sp. z o.o., która realizuje prace w formule „projektuj i buduj”. Remont zakończy się w drugiej połowie 2026 r.

