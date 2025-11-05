Rozmowa Muratora: Prawa ręka inwestora, czyli czego oczekiwać od kierownika budowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy wiadukt w Rembertowie. Warszawa z ważną inwestycją

W czwartek 30 października 2025 r. otwarto nowy wiadukt nad torami przy ul. Chełmżyńskiej w warszawskim Rembertowie. Inwestycja zakończyła się na 2 miesiące przed planowanym terminem. Obiekt, który zastępuje przejazd kolejowy w poziomie szyn, znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo ruchu — zarówno samochodowego, jak i pieszego czy rowerowego. Jak podkreślił prezydent Rafał Trzaskowski:

To efekt wzorcowej współpracy samorządu, rządu i kolei, za którą serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym.

W ramach inwestycji wybudowano jezdnię z jednym pasem w każdym kierunku, chodniki po obu stronach oraz ścieżkę rowerową po stronie wschodniej. Zadbano także o osoby z ograniczoną mobilnością — powstały schody i pochylnie, a wkrótce zostaną uruchomione windy.

Długość nowej trasy to ok. 700 m, w tym sam wiadukt liczy ok. 140 m. Połączył on skrzyżowanie ul. Chełmżyńskiej z ul. Stelmachów od strony południowej z rondem po stronie północnej linii kolejowej.

Koszt budowy wyniósł około 68 milionów złotych. Została ona zrealizowana wspólnie przez miasto oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warto pamiętać, że trwają jeszcze pewne prace przy układzie drogowym, a ich zakończenie przewidziano w grudniu br.

Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań to istotny element inwestycji realizowanych przez Polskie Linie Kolejowe S.A. Nowe obiekty usprawniają komunikację w miastach oraz zwiększają poziom bezpieczeństwa na sieci kolejowej. W tym roku oddano do użytku nowe skrzyżowania m.in. w Teresinie i Sulejówku. Kolejne bezkolizyjne obiekty powstają na linii kolejowej z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. Trwają przygotowania do następnych inwestycji w ramach ogólnopolskiego programu „wiaduktowego” — powiedział Piotr Wyborski, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Rembertów – zapomniana dzielnica?

Nowy wiadukt ułatwiający życie mieszkańcom cieszy tym bardziej, że Rembertów to dzielnica Warszawy, o której miasto rzadko zdaje się pamiętać. Większe inwestycje rzadko są tu realizowane, co wynika przynajmniej w części z charakteru dzielnicy – jest dość słabo zaludniona i luźno zabudowana, głównie domami jednorodzinnymi. W ostatnich latach przybywa jednak za sprawą deweloperów niskiej zabudowy wielorodzinnej.

Poza otwartym w październiku 2025 r. wiaduktem nad torami Rembertów ma w najbliższym czasie doczekać się jeszcze kilku inwestycji w infrastrukturę. Na 2027 r. miasto zapowiedziało ukończenie parkingu P+R przy stacji kolejowej w Rembertowie, zaś w najprawdopodobniej w 2026 r. powstanie droga dla rowerów, która połączy trasy rowerowe wzdłuż ul. Żołnierskiej i ul. Zesłańców Polskich. Z kolei przy ul. Pontonierów prywatny inwestor planuje spalarnię odpadów, jednak kontrowersyjna inwestycja spotkała się ze sprzeciwem zarówno władz dzielnicy, jak i mieszkańców.

