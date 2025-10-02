„ŻYCIE W ARCHITEKTURZE” o granicach otwartości architektury. Debata Architektury-murator Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Modernizacja siedziby NBP przy placu Powstańców Warszawy trwa

Gmach NBP przy warszawskim placu Powstańców Warszawy przechodzi remont, który ma zakończyć się w I kwartale 2027 r. Chodzi o wybudowane w latach 1971–1976 skrzydło od strony placu, od lat wykorzystywane jako stelaż na wielkoformatowe banery. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. i Ed. Zueblin A.G., zaś koszt remontu to ponad 259 mln zł.

Zaplanowana modernizacja sięga bardzo głęboko, bo aż do elementów konstrukcyjnych obiektu. Według NBP jest to konieczne z uwagi na zły stan techniczny. Całe skrzydło gmachu niemal zniknęło – został z niego w zasadzie tylko szkielet. Teraz jest stopniowo odtwarzane.

Modernizacja siedziby NBP w Warszawie

Kontrowersyjny remont gmachu NBP. Kto na niego zezwolił?

Przypomnijmy, że losy tej części budynku długo się ważyły. W 2012 r. pojawił się plan, żeby wyburzyć modernistyczny obiekt i postawić w jego miejscu nowy 8-piętrowy gmach z dwiema 17-metrowymi wieżami. Plany pokrzyżował jednak fakt, że budynek wpisany jest do ewidencji zabytków.

Kilka lat później pojawiła się obecnie realizowana wizja. Po modernizacji według projektu pracowni TPF gmach będzie mieć podobne gabaryty i bryłę jak poprzednio, ale odtworzoną z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i z uwzględnieniem współczesnych wymogów, m.in. norm przeciwpożarowych. Projekt przebudowy zatwierdził w 2021 r. ówczesny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – prof. Jakub Lewicki. Decyzja ta wzbudziła kontrowersje, gdyż dziś na pierwszy rzut oka widać, że w wyniku remontu z oryginalnej substancji budynku pozostanie niewiele.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zabiera głos. Mozaiki ocaleją

Na początku lipca 2024 r. w kwestii modernizacji siedziby NBP głos zabrał nowy Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Marcin Dawidowicz. Jak zaznaczył, niektóre elementy oryginalnego wystroju uda się wykorzystać ponownie.

– Z uwagi na poziom zaawansowania inwestycji oraz zaangażowanie środków publicznych Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie miał możliwości wstrzymania wcześniej uzgodnionych prac – przekazał Dawidowicz na Facebooku. – Podjęliśmy jednak działania w zakresie ochrony najcenniejszych elementów wyposażenia wnętrz budynku.

Chodzi konkretnie o mozaiki zdobiące wcześniej wnętrza gmachu. W porozumieniu z konserwatorem wykonawca ostrożnie zdemontował mozaiki, a po zakończeniu prac powrócą one na swoje dawne miejsce i będą widoczne przez szklane elewacje od strony ul. Wareckiej i Świętokrzyskiej.

– Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem konserwatorów posiadających doświadczenie przy tego rodzaju działaniach – podkreśla MZKZ.