Po remoncie Plac Wolności w Łodzi aż trudno poznać. Zobacz zdjęcia

Plac Wolności w Łodzi po remoncie

Remont placu Wolności w Łodzi zmienił to miejsce niemal nie do poznania. Zniknęło rondo, a południową stronę placu oddano pieszym. Są też atrakcje takie jak fontanna i elementy placu zabaw. Zobacz zdjęcia placu Wolności w Łodzi po przebudowie.

Plac Wolności w Łodzi po remoncie. Duże zmiany w organizacji ruchu

1 marca 2024 r. zakończył się opóźniony remont placu Wolności w Łodzi. Słowo „remont” nie do końca oddaje jednak zakres zmian, gdyż miejsce to przeszło prawdziwą metamorfozę. Przed przebudową na placu Wolności dominowała funkcja komunikacyjna – stanowił on rondo dla samochodów i tramwajów, a sporo przestrzeni zajmowały miejsca parkingowe. Co więcej, z uwagi na duży ruch pieszym stosunkowo trudno było dostać się na środek placu.

Po remoncie za ponad 35 mln zł plac Wolności w Łodzi stał się bardziej przyjazny spacerowiczom. Rondo zostało zlikwidowane – ruch samochodów i tramwajów możliwy jest teraz wyłącznie po północnej stronie placu. Strona południowa została w całości oddana pieszym. Kolejna duża zmiana nastąpiła w układzie przystanków tramwajowych, które zintegrowano z autobusowymi i przesunięto.

Przebudowa placu Wolności także pod kątem ekologii. Jest nowa zieleń i retencja

Plac zyskał nową nawierzchnię z płyt granitowych, podobnych do tych na ul. Piotrkowskiej. Pojawiły się też atrakcje takie jak elementy placu zabaw oraz fontanna posadzkowa. Na placu przybyło dużo zieleni – posadzono 64 drzewa i niższa roślinność. Nie zabrakło także elementów małej architektury takich jak ławki, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci. Wymieniono również latarnie oraz przebudowano instalacje podziemne. Z kolei Muzeum Kanału „Dętka” zyskało nowe wejście.

– Plac Wolności w nowej odsłonie został zaprojektowany również tak, aby był samowystarczalny w kwestii gromadzenia wody deszczowej. Po przebudowie zieleńce na placu Wolności będą pełniły rolę rezerwuarów, gdzie woda deszczowa, zamiast być odprowadzana do kanalizacji deszczowej, zatrzymywana będzie w specjalnie zaprojektowanym podłożu – informują urzędnicy.

Autor: UM Łódź Plac Wolności w Łodzi przed przebudową

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Plac Wolności w Łodzi po remoncie

Dlaczego remont placu Wolności w Łodzi tak się opóźnił?

Warto przypomnieć, że przebudowa placu Wolności w Łodzi pierwotnie miała zakończyć się wiosną 2023 r. Ostatecznie jednak plac został otwarty dla mieszkańców i turystów dopiero 1 marca 2024 r., a więc po blisko rocznym opóźnieniu. Firma Trakcja, która odpowiedzialna była za roboty budowlane, publicznie przeprosiła za niedotrzymanie terminu, a miasto zapowiedziało wyciągnięcie konsekwencji finansowych wobec wykonawcy.

Dlaczego termin zakończenia prac w centrum Łodzi kilkakrotnie przesuwano? Przyczyn opóźnienia można wskazać kilka:

nieoczekiwane odkrycia archeologiczne pod ziemią, które wymagały zbadania,

konieczność usunięcia nieoczekiwanych kolizji inwestycji z instalacjami podziemnymi,

problemy po stronie wykonawcy – mimo oficjalnego rozpoczęcia prac w kwietniu 2022 r. na budowie długo niewiele się działo.

Jeśli chodzi o tę ostatnią przyczynę, firma Trakcja tłumaczyła opóźnienie m.in. znacznym wzrostem cen materiałów budowlanych w trakcie trwania remontu, a także problemami związanymi z rosyjską agresją na Ukrainę. Jako jeden z powodów podawano także pogodę, która spowolniła prace.

Zobacz galerię 8 zdjęć Autor: UM Łódź Wizualizacje planowanej rozbudowy Aquaparku Fala w Łodzi