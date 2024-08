Nowy odcinek S7 już otwarty. To pięć kilometrów wygodnej drogi ekspresowej

11:02

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła w poniedziałek 26 sierpnia nowy, 5-km odcinek S7 Miechów – Szczepanowice. Wcześniej przez cały weekend S7 od węzła Widoma do Szczepanowic była zamknięta. Trwały tam prace związane z oznakowaniem i ostatnie prace porządkowe. Dziś kierowcy jadą już nowiutką ekspresówką.

S7 Miechów - Szczepanowice już przejezdna

Zanim w poniedziałek 26 sierpnia pojechaliśmy nowym odcinkiem drogi ekspresowej S7 Miechów Szczepanowice, kierowców czekała niemiła niespodzianka – na cały weekend GDDKiA zamknęła bowiem S7 od węzła Widoma do Szczepanowic.

Szacujemy, że uda nam się otworzyć nową drogę około południa w poniedziałek Żeby udostępnić tę trasę, musimy najpierw odpowiednio przygotować węzły i sąsiednie odcinki. Dziś są na nich zwężenia do jednego pasa, przejazdy między jezdniami i tymczasowe oznakowanie. Prace przeprowadzimy w najbliższy weekend, zamykając dwa fragmenty S7 – mówił kilka dni wcześniej Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA.

S7 od Krakowa do Szczepanowic była w weekend zamknięta

Przejazd trasą S7 między Szczepanowicami a Widomą był zamknięty w obu kierunkach. Jadąc S7 od strony Kielc, kierowcy mogli dojechać tylko do węzła Książ, ponieważ fragment trasy między węzłami Książ i Miechów w kierunku Krakowa również był zamknięty. Zamiast po obu zamkniętych odcinkach S7, kierowcy jechali „starą siódemką”. Podczas weekendu na nowym odcinku znalazło się już nowe, stałe oznakowanie i nowa organizacja ruchu.

Do zlikwidowania były dwa przejazdy. Wykonanie tego pod ruchem byłoby możliwe, ale naszym zdaniem bardziej niebezpieczne dla kierowców i pracowników, bo konieczne byłoby zwężenie do jednego pasa przed węzłem. No i trwałoby to zdecydowanie dłużej – mówi rzecznik.

To nowy odcinek drogi ekspresowej S7

Odcinek S7 Miechów – Szczepanowice łączy się z północną obwodnicą miasta i pozwala ominąć je od wschodu. Żeby przygotować tę drogę, biegnącą przez tereny Wyżyny Miechowskiej, trzeba było wykopać prawie 600 tysięcy m3 ziemi.

Trasa łączy dwa istniejące już odcinki, północny od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego (18,7 km, oddany we wrześniu 2023 r.) i południowy w kierunku węzła Widoma (13,1 km, udostępniony w październiku 2021 r.).

Droga ekspresowa S7 została poprowadzona nowym śladem, na wschód od dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 7. „Stara siódemka” to równocześnie dawny trakt krakowski, wytyczony w 1819 r.

Nowa trasa połączyła istniejące odcinki S7

5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 między Miechowem a Szczepanowicami połączył już funkcjonujące odcinki (Moczydło - Miechów i Szczepanowice - Widoma), dzięki czemu na północ od Krakowa, dokładnie od Widomej, kierowcy mają do dyspozycji blisko 260 km nieprzerwanej drogi ekspresowej do Warszawy.

S7 Miechów – Szczepanowice, tu nie ma węzłów

To jeden z krótszych i prostszych w budowie odcinków nowej drogi ekspresowej S7. Odcinek między Miechowem a Szczepanowicami ma długość 5,3 km. Połączy dwie już istniejące części tej trasy, dzięki czemu w Małopolsce na północ od Krakowa kierowcy będą mogli korzystać z 37 km ekspresówki. Podróżni będą mieli do dyspozycji wygodną, dwujezdniową drogę z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, którą będą mogli dojechać do Warszawy.

Na tym odcinku drogi ekspresowej nie powstają żadne węzły. Co nie znaczy, że nie będzie tu żadnych obiektów inżynierskich.Powstały następujące obiekty:

5 wiaduktów drogowych,

7 małych mostów/przepustów, z czego 4 pełnią funkcję przejścia dla zwierząt.

ekrany akustyczne,

ekrany przeciwolśnieniowe,

zbiorniki retencyjne.

Trasa jest budowana przez konsorcjum Fabe Polska (lider) i Sp Sine Midas Stroy. Wartość prac to 197,3 mln zł. Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Droga ekspresowa S7

Droga ekspresowa S7 będzie docelowo mierzyć ok. 750 km i będzie jedną z najdłuższych (po S8) tras szybkiego ruchu w Polsce. To także część europejskiej drogi E77, która łączy trójmiejskie porty ze Słowacją i Węgrami. Na południe od Polski trasa biegnie przez Rużomberk i Zwoleń do Budapesztu. Trasa ma istotne znaczenie dla komunikacji tych trzech państw Europy Środkowej.

W budowie pozostają jeszcze odcinki w okolicy Warszawy (Płońsk - Kiełpin) i Krakowa (Widoma - Nowa Huta). GDDKiA przymierza się do podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego dla Kiełpin - Warszawa, a dla odcinka Kraków - Myślenice są już opracowywane możliwe warianty przebiegu drogi.

Trasa połączy trzy główne ośrodki miejskie kraju, Trójmiasto, Warszawę i Kraków. Zapewni szybki przejazd do popularnych miejsc turystycznych – nadbałtyckich plaż, północnych pojezierzy i karpackich pasm. Dzięki S7 przejazd z Krakowa do Gdańska zajmie niespełna 6 godzin.

Tak z lotu ptaka wygląda nowa S7 Miechów Szczepanowice

