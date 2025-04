XIX-wieczne mosty odzyskują dawny blask. Podróż z Wrocławia będzie szybsza

XIX-wieczne mosty odzyskują dawny blask. Podróż z Wrocławia w Karkonosze będzie szybsza

11:00

Trwają prace przy dwóch imponujących, ponad 130-letnich mostach w malowniczej Kotlinie Marciszowskiej. Te zabytkowe dziś przeprawy, będące perełkami inżynierii XIX wieku, przechodzą właśnie gruntowny remont, to przeprawy w pętli rzeki Bóbr, między Sędzisławem a Marciszowem. Niebawem ruszą prace na wiaduktach w Wałbrzychu. Sieć trakcyjna wymieniana jest na nową.

Kolejowe remonty na trasie Wrocław - Jelenia Góra

Na trasie Wrocław – Jelenia Góra trwa prawdziwa kolejowa rewolucja. Za 125 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy modernizowana jest infrastruktura, dzięki czemu podróż z Wrocławia w Karkonosze będzie jeszcze bardziej komfortowa i szybsza.

XIX-wieczne mosty kolejowe będą jak nowe

Już teraz trwają prace przy dwóch imponujących, ponad 130-letnich mostach w malowniczej Kotlinie Marciszowskiej. Te zabytkowe przeprawy, będące perełkami inżynierii XIX wieku, przechodzą gruntowny remont.

Kolejowa infrastruktura została zdjęta, a konstrukcja mostów uniesiona, tak, by wykonawca mógł wymienić łożyska i wzmocnić obiekt. Prace obejmą również kamienne przyczółki i filary. Mosty będą odnowione i dostosowane do prędkości do 120 km/h. Usunięte zostaną ograniczenia prędkości.

Palownica poszła w ruch

To nie wszystko. Ekipy wymieniają sieć trakcyjną na 11 km odcinku linii kolejowej Jelenia Góra – Wałbrzych: między Sędzisławem a Marciszowem oraz Wałbrzychem Miasto a Wałbrzychem Fabrycznym. Pociąg sieciowy zwinął już linię zasilającą, a palownica gąsienicowa wbiła fundamenty, na których oprze się nowa sieć trakcyjna.

Utrzymanie dobrego czasu podróży zapewnią prace przy czterech wiaduktach w Wałbrzychu: na ul. Gdyńskiej, ul. S. Moniuszki, ul. 1-go Maja i przy stacji Wałbrzych Fabryczny. Najstarszym objętym pracami wiaduktem jest kamienny kolos na ul. Stanisława Moniuszki. Przeprawę wykonano w 1860 roku. Będzie remontowany, zarówno jak obiekt na Gdyńskiej, zgodnie z założeniami konserwatora zabytków. Wiadukty zapewniają sprawną komunikację drogową w mieście, więc z myślą o mieszkańcach, nawet podczas prac zostanie zachowany ruch pieszy i drogowy.

To projekt kolejowy wart 125 mln zł

Wykonawcą prac na linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław Świebodzki - Jelenia Góra - prace na szlaku Marciszów - Sędzisław, Wałbrzych Miasto - Wałbrzych Fabryczny oraz na obiektach inżynieryjnych jest firma PORR. Wartość projektu ze środków z KPO wynosi około 125 mln zł. Prace zakończą się w 2026 roku.

Na ważnej nie tylko dla Dolnego Śląska trasie Wrocław – Jelenia Góra kursuje kilkadziesiąt pociągów dziennie. Linia kolejowa gwarantuje obecnie krótki czas przejazdu - najszybciej z Wrocławia do Jeleniej Góry dojedziemy w 1 h 45 min. Przebudowane we wcześniejszych latach stacje i przystanki zapewniają wygodny dostęp do pociągów i atrakcyjnych kolejowych podróży.

