Imponująca inwestycja w Łodzi! Zobacz, jak wygląda nowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego

15:01

Łódzki Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego zyskał nową, funkcjonalną siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 180! Inwestycja, zrealizowana przez konsorcjum Balzola Polska i Lantania SA, została oddana do użytku aż 4 miesiące przed planowanym terminem i przeszła pozytywnie odbiory. Przeprowadzka z dotychczasowej lokalizacji przy ul. Pomorskiej 21 rozpocznie się po długim weekendzie majowym.

Spis treści

Nowoczesność i dostępność dla każdego

Pierwsi interesanci będą mogli załatwić swoje sprawy w komfortowych warunkach jeszcze przed wakacjami. Nowy budynek to odpowiedź na potrzeby zarówno pracowników sądu, jak i petentów. Budowa obiektu rozpoczęła się w grudniu 2022 roku. Termin oddania budynku, zapisany w umowie to wrzesień 2025. Dzięki sprawnemu wykonaniu prac oraz dobrej współpracy wykonawcy z Sądem Rejonowym w Łodzi, obiekt oddano przed umownym terminem. Dzięki temu, że obiekt przekazano zamawiającemu 4 miesiące przed terminem, sąd ma komfortową sytuacje do tego, aby się przeprowadzić i zainstalować do nowych warunków pracy.

MuratorPlus: Most kratownicowy we Włocławku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Każdy kto kiedykolwiek był na ul. Pomorskiej 21 w Łodzi, czyli w miejscu gdzie do tej pory mieściła się siedziba Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łodzi, wie jak trudne warunki panują tam zarówno dla pracowników sądu jak i dla osób, które chcą załatwić tam sprawy związane z księgami wieczystymi. Nowy budynek spełnia wszystkie standardy europejskie i jest drugim takim budynkiem w Polsce, który jest poświęcony wyłącznie Księgom Wieczystym – mówi Anna Starczewska, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

Budynek charakteryzuje się funkcjonalnością, ekonomicznością i ekologicznymi rozwiązaniami. Jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, oferując m.in. ścieżki dla niedowidzących, głosowy system kolejkowy, specjalne szkła powiększające w czytelni oraz regulowane biurka. Dla rodziców z małymi dziećmi przygotowano pokój matki i dziecka.

Co czeka na petentów nowoczesnego wydziału Sądu Rejonowego w Łodzi?

Siedmiokondygnacyjny budynek oferuje nowoczesne biuro obsługi klienta na parterze, gdzie można odczytać księgi wieczyste. Na pozostałych kondygnacjach znajdują się archiwa i przestrzenie biurowe dla orzeczników i urzędników.

W części podziemnej znajduje się parking, który pomieści 40 samochodów. Jest on wyposażony również w ładowarki dla aut elektrycznych. Nie zabraknie miejsc postojowych również na zewnątrz obiektu. Powierzchnia miejsc postojowych wraz z drogami wewnętrznymi 4253 m 2 ilość miejsc postojowych 115. Znajdują się tu miejsca postojowe dla niepełnosprawnych. Tu również są zamontowane ładowarki dla pojazdów elektrycznych – wyjaśnia Robert Goluch, kierownik robót, Balzola Polska.

Zobacz galerię 41 zdjęć Autor: UM Łódź/Łódź.pl Budowa tunelu kolejowego i przystanku Śródmieście w Łodzi (marzec 2025)

Robert Goluch podkreśla, że nowy budynek to nie tylko nowoczesna architektura, ale przede wszystkim funkcjonalność.

Sprawy związane z księgami wieczystymi załatwisz sprawnie i wygodnie

W nowej siedzibie można załatwić wszystkie sprawy związane z księgami wieczystymi. Dostępna jest czytelnia oraz miejsce obsługi dowodów rzeczowych. Sędzia Anna Starczewska zaznacza, że budynek będzie również ważnym miejscem dla historyków, ze względu na przechowywane księgi wieczyste z XIX wieku.

Obsługa będzie działać dwutorowo – online i stacjonarnie. System kolejkowy ułatwi petentom znalezienie odpowiedniego stanowiska i szybkie załatwienie sprawy.

Technologiczne rozwiązania dla bezpieczeństwa i efektywności

Archiwa wyposażono w system monitorowania warunków środowiskowych oraz system gaszenia gazem, który chroni dokumenty przed uszkodzeniem. Dokumenty są tagowane za pomocą kodów RFID, co umożliwia ich szybkie odnalezienie.

Nowy Wydział Ksiąg Wieczystych w liczbach:

Kubatura obiektu: 39 154 m³

Powierzchnia archiwów: 3 167,32 m2

Powierzchnia biurowa: 2 904,71 m2

Powierzchnia dla petentów: 921,34 m2

Długość regałów w archiwach: 40 km

Ilość betonu: 6502,8 m³

Ilość stali: 650 ton

Nowoczesne systemy w nowym budynku łódzkiego sądu

Budynek wyposażono w zaawansowane systemy, takie jak kontrola dostępu, system kolejkowy, system alarmowy dla niepełnosprawnych, system monitorowania warunków środowiskowych, system gaszenia gazem, system RFID, system pożarowy, system oddymiania, system SMS i system BMS

Murowane starcie Termoizolacja - styropian czy wełna. MUROWANE STARCIE