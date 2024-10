Usunęli 200 t gruzu i posadzili w Warszawie niezwykły las. Wymyślił go Japończyk

Usunęli 200 ton gruzu i posadzili mikrolas. Las Miyawaki na Ursynowie przy SGGW

Zobacz galerię 22 zdjęcia Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Sadzenie lasu Miyawaki na Ursynowie przy SGGW

W ramach przygotowań usunęli 200 ton gruzu. Potem przygotowali podłoże. Za 10 lat ma tu szumieć las. Mikrolas, las kieszonkowy, czyli las Miyawaki. Tak, 10 lat, a nie sto. Lasy tworzone metodą Miyawaki składają się bowiem tylko z gatunków rodzimych, które występowałyby na danym terenie naturalnie. Przy doborze gatunków uwzględnia się panujące w środowisku warunki klimatyczne. Tu będą to dęby, klony, lipy.

Las kieszonkowy przy SGGW w Warszawie

Las kieszonkowy wyrośnie w sąsiedztwie Wydziału Leśnego SGGW - tuż przy przystanku autobusowym przy Nowoursynowskiej 166. Posadzili go naukowcy i studenci 2 października 2024. To znaczy, że w 2034 mamy tu już mieć prawdziwy mikrolas! Malutki, ale bardzo gęsty. To specjalny typ lasu, który retencjonuje wodę, a temperatura w jego otoczeniu obniża się o 3 stopnie Celsjusza. Sadzi się go na obszarach zdegradowanych.

- Wspólnie z Wami posadzimy wielogatunkowy las liściasty m.in.: z dębem szypułkowym, klonem pospolitym, jaworem oraz lipą drobnolistną. Oprócz tego posadzona zostanie sosna pospolita, grab pospolity, dzika jabłoń oraz 30 innych gatunków drzew i krzewów. Posadzimy tylko gatunki rodzime roślin, bez odmian ozdobnych - napisali przedstawiciele SGGW na Facebooku. I dodają: - We współpracy z firmą Forest Maker przygotowujemy teren, usuwając ok. 200 ton gruzu i odpowiednio przystosowując grunt pod sadzonki. Dzięki temu las będzie rósł 1,5-2 razy szybciej niż przy tradycyjnym sadzeniu.

Co to jest metoda zalesiania Miyawaki?

Metoda ponownego zalesiania Miyawaki została opracowana w latach 70. XX wieku. Opiera się na naturalnych procesach zachodzących w przyrodzie. Cel: szybkie i efektywne przywrócenie lasów na terenach zdegradowanych i przekształconych przez człowieka.

Twórcą koncepcji lasów kieszonkowych był japoński botanik i ekolog roślin Akira Miyawaki. Zauważył, że tylko niewielki odsetek lasów w jego ojczyźnie - Japonii - to lasy rodzime. Według botanika lasy opierające się na gatunkach obcych nie są jednak w stanie pełnić funkcji proekologicznej i przeciwdziałać niekorzystnym zmianom w przyrodzie. Dodatkowo sadzone drzewa są mało odporne na warunki panujące w danym kraju. Miyawaki zinwentaryzował ponad 10 000 miejsc w całej Japonii i odtworzył aż 1300 lasów.

Inspiracją do tworzenia lasów są naturalne ekosystemy leśne. Lasy tworzone metodą Miyawaki, ze względu na zajmowaną niewielką przestrzeń, często zwane są kieszonkowymi. Lasy tworzone metodą Miyawaki składają się tylko z gatunków rodzimych, które występowałyby na danym terenie naturalnie (tzw. koncepcja potencjalnie naturalnej roślinności).

Czy w Polsce są mikrolasy? Tak!

To będzie drugi taki las w Warszawie. W Polsce jest ich już kilka. Pierwszy lat Miyawaki w stolicy powstał u podnóża Kopca Powstania Warszawskiego od strony Bartyckiej. Na powierzchni 450 m kw. rośnie 2 tys. roślin, w tym 800 bylin i 1350 drzew i krzewów. To klony, graby, dzikie jabłonie, wiązy, lipy i jarzęby, a z krzewów - derenie, głogi, trzmieliny, jarzęby czy kaliny.

Pierwszy taki las w Polsce powstał natomiast w Rozwarowie w woj. zachodniopomorskim i w Poznaniu w 2021. Tu na 500 mkw posadzono 1500 drzewek i krzewów. Przymiarki były też w Krakowie.

Las Miyawaki w Warszawie. Zdjęcia

Zobacz galerię 22 zdjęcia Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Sadzenie lasu Miyawaki na Ursynowie przy SGGW

