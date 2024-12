5. linia metra w Warszawie. Ostatnia w kolejce budowy, a lepsza niż M3?

5. linia metra, Warszawa – mapa i lista stacji M5. Kiedy budowa V linii metra warszawskiego?

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Budowę 5. linii metra Warszawa planuje zakończyć do 2050 r. Sporo szczegółów na temat M5 znamy już dziś.

Planowana 5. linia metra w Warszawie ma połączyć Ursus z Pragą-Południe, zapewniając szybki dojazd do centrum. Kiedy budowa V linii metra warszawskiego i gdzie będą stacje M5? Zobacz, jak według planów ma wyglądać warszawska sieć 5 linii metra do 2050 r.

5. linia metra, Warszawa – kiedy i gdzie powstanie?

5. linia metra w Warszawie, czyli M5 jest jedną z planowanych w stolicy linii podziemnej kolejki. Stanowi ona część oficjalnych miejskich planów, które zakładają budowę 5 linii metra w Warszawie do 2050 r. Dokładniejszy termin budowy nie jest obecnie znany, ale linia powstanie zapewne jako ostatnia, gdyż prace nad nią są najmniej zaawansowane.

V linia metra ma przebiegać w osi wschód-zachód i łączyć ze sobą Ursus (Szamoty) oraz Pragę-Południe (Gocławek). Z M5 pasażerowie będą mogli przesiąść się na wszystkie pozostałe linie metra (M1, M2, M3 i M4).

– Chcemy komfortowych powiązań poszczególnych linii w obrębie stacji przesiadkowych. Zapewnimy wygodne przesiadki z innych środków transportu – mówi Marlena Happach, dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Jak wyliczyli eksperci, linia M5 będzie przewozić do 10 tys. osób na godzinę w jednym kierunku (w 2050 r., na najbardziej obleganych odcinkach). Dla porównania na M1 i M2 jest to dziś nawet 14–15 tys. osób, a na planowanej 4. linii metra Warszawa spodziewa się miejscami nawet 20 tys. osób na godzinę na kierunek. Nadal jednak linia M5 będzie bardziej popularna niż 3. linia metra, dla której przewiduje się maksymalnie 6 tys. osób na godzinę na kierunek (M5 zapewni też szybszy dojazd do centrum niż M3).

5. linia metra w Warszawie – mapa i lista stacji M5

Miasto ujawniło wstępny przebieg 5. linii metra w Warszawie. Na dalszym etapie prac projektowych zostanie ustalona dokładna trasa oraz lokalizacje stacji. Według obecnych planów linia M5 połączy Gocławek i Szamoty przez Włochy, Ochotę, Śródmieście i Pragę-Południe. Przewiduje się budowę 20 stacji.

Autor: UM Warszawa Plan 5 linii metra w Warszawie. Linię M3 zaznaczono kolorem zielonym, linię M4 – żółtym, a linię M5 – fioletowym. Link: powiększ mapę

Lista planowanych stacji 5. linii metra (nazwy robocze) to:

Szamoty (stacja przesiadkowa na M2),

Ursus (stacja przesiadkowa na kolej),

Plac Tysiąclecia,

Skorosze,

Wiktoryn,

Aleje Jerozolimskie (stacja przesiadkowa na kolej),

Śmigłowca,

Dworzec Zachodni (stacja przesiadkowa na kolej),

Plac Narutowicza (stacja przesiadkowa na M4),

Filtry,

Plac Konstytucji (stacja przesiadkowa na M1),

Piękna,

Solec,

Saska Kępa,

Kanał Gocławski,

Przyczółek Grochowski,

Ostrobramska (stacja przesiadkowa na M3),

Witolin,

Marsa,

Gocławek (stacja przesiadkowa na kolej).

Linia M5 połączy obszary z dużą gęstością zaludnienia (m.in. Grochów, Ursus, Ochota) oraz ważne dla wielu osób cele podróży (m.in. Śródmieście, dworce kolejowe). Linię wytyczono częściowo pod Trasą Łazienkowską, którą dziś jeździ bardzo dużo autobusów, które metro mogłoby zastąpić. Jedną z większych zalet linii będzie bezpośrednie połączenie z Dworcem Zachodnim – jednym z najważniejszych punktów przesiadkowych w stolicy. Z M5 można będzie się także przesiąść do innych linii metra, tramwajów oraz autobusów. Z uwagi na przebieg linii przez ścisłe centrum planowane są pewne unikalne w skali Warszawy rozwiązania architektoniczne.

Zobacz galerię 21 zdjęć Autor: UM Warszawa Lokalizacje stacji 5. linii metra w Warszawie

– Linia M5 (...) przechodzić będzie między innymi przez Śródmieście Południowe. Ta część centrum jest gęsto zabudowana, w tym pięknymi i zabytkowymi kamienicami, które przetrwały II wojnę światową. Dlatego stacje planowane w lokalizacjach o ograniczonej powierzchni terenu będą piętrowe, dwupoziomowe. Dwa prowadzone do siebie równolegle tunele metra w rejonie stacji znajdą się jeden nad drugim. Takie dwupoziomowe stacje pojawią się na Solcu, w rejonie Pięknej, placu Konstytucji i na Koszykach – czytamy w komunikacie UM Warszawa.

Autor: UM Warszawa Planowane na linii M5 dwupoziomowe stacje metra warszawskiego Link: powiększ grafikę

5. linia metra, Warszawa – budowa, koszt, etapowanie prac

Obecnie data budowy 5. linii metra w Warszawie jest nieznana – wiadomo jedynie, że ma się zakończyć do 2050 r. Choć numeracja linii nie jest równoznaczna z kolejnością budowy, z komunikatów miasta wynika, że M5 będzie budowane w ostatniej kolejności. Trwają już bowiem prace projektowe nad linią M3, a do tego prace przedprojektowe (koncepcyjne) nad M4. Wszystko to przesuwa V linię na ostatnie miejsce w kolejce.

Nie zapadła jeszcze oficjalna decyzja w kwestii etapowania budowy M5. Jednocześnie reprezentujący firmy ILF Consulting Engineers Polska eksperci rekomendują wybudowanie większości M5 do 2040 r. Do tej daty miałby powstać odcinek od Dworca Zachodniego do PKP Gocławek. Reszta trasy miałaby zostać wybudowana do 2048 r. Miasto nie odniosło się jednak jak na razie do tych sugestii i data ta jest mało prawdopodobna.

Z uwagi na brak jakichkolwiek terminów nie wiadomo, ile potrwa budowa V linii metra. Doświadczenia z budowy M2 pokazują, że miastu na ogół udaje się ukończyć odcinek złożony z 3 stacji i tuneli pomiędzy nimi w 3 lata (sama budowa, bez uzyskiwania pozwoleń itp.). Zdarzają się też jednak czasami wielomiesięczne opóźnienia. Jeśli chodzi o czas budowy całej linii M5, to:

budowa linii M1 trwała 26 lat (1982–2008),

budowa linii M2 zajmie najprawdopodobniej 16 lat (2010–2026).

Na obecnym etapie nie sposób też określić kosztu budowy 5. linii metra w Warszawie. Dla porównania liczący 7 stacji odcinek centralny M2, przebiegający przez ścisłe centrum stolicy, kosztował 4,17 mld zł (5,98 mld zł wraz z zakupem pociągów do obsługi linii). Z kolei pierwszy odcinek 3. linii metra ma kosztować blisko 6 mld zł (bez zakupu taboru).

V linia metra w Warszawie – czas przejazdu M5 do centrum

W oficjalnych miejskich źródłach podano pewne informacje na temat planowanego czasu przejazdu linią M5. Jak deklarują urzędnicy:

podróż z Ursusa i Skoroszy na plac Konstytucji zajmie 19 minut (dziś 42 minuty),

podróż z ul. Marsa na plac Konstytucji zajmie 15 minut (dziś 27 minut).

W oparciu o pomiary wykonane dla istniejących linii metra można też pokusić się o obliczenie przybliżonego czasu przejazdu całą 5. linią metra. Obecnie przejazd pomiędzy dwiema sąsiednimi stacjami na M1 i M2 zajmuje średnio nieco mniej niż dwie minuty. Zaokrąglając to w górę i mnożąc przez liczbę stacji, można oszacować, iż przejazd M5 z Gocławka na Szamoty (20 stacji) zajmie ok. 40 minut. Trzeba jednak mieć na uwadze, że są to tylko prognozy, w dodatku niezatwierdzone przez miasto.

W swoich analizach sieci metra eksperci firmy ILF założyli, że na linii M5 pociągi będą kursować co 2–3 minuty w godzinach szczytu i co 5 minut poza szczytem. Ma to zapewnić „niezauważalne czasy oczekiwania”.

Eksperci: zbudować część linii M5 przed całą 3. linią metra

W studium sieci metra przygotowanej przez ILF Consulting Engineers Polska eksperci przedstawili m.in. sugerowaną kolejność budowy kolejnych odcinków. Jak wynika z analiz, miastu opłaca się najpierw wybudować fragment M5 z centrum na Pragę-Południe, a dopiero później przedłużać M3 z Gocławia na drugą stronę Wisły. Eksperci proponują, żeby do 2044 r. powstał fragment M5 od PKP Gocławek do Dworca Zachodniego.

Jednocześnie według ekspertów na dalszym odcinku (od Dworca Zachodniego do Ursusa) można zamiast metra zbudować tramwaj lub rozbudować WKD. Wynika to z małych prognozowanych potoków pasażerskich, które dałoby się obsłużyć tramwajami (których budowa byłaby tańsza niż budowa metra). Miasto na razie nie odniosło się do tych sugestii.

5 linii metra w Warszawie, czyli metro Warszawa 2050. Tak ma wyglądać sieć w stolicy

Warto przypomnieć, że 13 lutego 2023 r. ujawniono oficjalne plany rozbudowy sieci metra w stolicy. Zakładają one budowę 5 linii metra w Warszawie, które wspólnie utworzą siatkę złożoną zarówno z linii łączących przedmieścia z centrum, jak i z linii obwodowych (międzydzielnicowych). Cała sieć ma być gotowa do 2050 r., choć warto zauważyć, że zależy to m.in. od dostępności środków unijnych. Nie jest więc pewne, czy i kiedy dokładnie powstaną linie M3, M4 i M5.

Autor: UM Warszawa Plan 5 linii metra w Warszawie. M3 zaznaczono na zielono, M4 na żółto, a M5 na fioletowo Link: powiększ mapę

Co dokładnie planuje stolica? Zgodnie z projektem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Warszawie 5 linii metra będzie mieć następujący przebieg:

M1: Kabaty – Młociny (planuje się dobudowę nowych stacji metra M1: Plac Konstytucji i Muranów),

M2: Ursus Niedźwiadek – Marymont (planuje się wydłużenie 2. linii metra w Warszawie),

M3: Stadion Narodowy – Żwirki i Wigury,

M4: Tarchomin – Wilanów,

M5: Szamoty – Gocławek.

– Chcemy, żeby transport szynowy dotarł do wszystkich 18 dzielnic stolicy oraz żeby do 2050 roku ponad połowa warszawianek i warszawiaków miała metro w zasięgu krótkiego, kilometrowego spaceru – mówi prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

