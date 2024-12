Czy Most Krasińskiego w Warszawie powstanie? Żoliborz go nie chce, Bródno o nim marzy

9:06

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Most Krasińskiego miałby powstać między mostem Gdańskim (na zdjęciu) a mostem gen. Stanisława Grota-Roweckiego

Planowany most Krasińskiego w Warszawie miałby łączyć Żoliborz z Bródnem, odciążając m.in. trasę S8. Nowa przeprawa przez Wisłę od lat jest jednak kością niezgody między dwiema dzielnicami. Dlaczego Żoliborz od lat próbuje storpedować inwestycję i jaka jest szansa, że most Krasińskiego powstanie?

Spis treści

Most Krasińskiego w Warszawie – co to za inwestycja i czemu budzi takie emocje?

Most Krasińskiego w Warszawie to planowana przeprawa przez Wisłę, która miałaby połączyć Żoliborz i Bródno na wysokości ul. Krasińskiego. Pierwsze plany takiego mostu pochodzą jeszcze z międzywojnia, jednak do dziś go nie zrealizowano. Celem budowy mostu miałoby być lepsze skomunikowanie Bródna i Białołęki z lewobrzeżną Warszawą, w tym ze stacją Plac Wilsona na 1. linii metra M1. Nowa przeprawa miałaby też odciążyć – dziś często zakorkowane – mosty, między którymi się znajdzie: most Gdański oraz most gen. Stanisława Grota-Roweckiego. Pomógłby także udrożnić trasę S8.

Miasto podejmuje próby budowy mostu Krasińskiego od wczesnych lat dwutysięcznych, jednak przeciwko inwestycji nieustannie protestują mieszkańcy oraz władze Żoliborza. Temat wraca nieustannie – ostatnio dzielnicowi radni znów wypowiadali się przeciwko inwestycji w październiku 2024 r. Ich zdaniem jest to bowiem inwestycja zbędna i szkodliwa, która de facto przetnie Żoliborz na pół trasą szybkiego ruchu. Są też obawy o hałas i pogorszenie jakości życia z powodu ruchu samochodów i tramwajów (w planach jest linia tramwajowa przez most i w ul. Krasińskiego). Z kolei z perspektywy mieszkańców Bródna i Białołęki nowy most miałby same plusy, ułatwiając podróże po mieście.

Mimo tych – skutecznych – protestów most Krasińskiego wciąż znajduje się w oficjalnych planach miasta. W praktyce jednak do ewentualnej realizacji inwestycji jest daleko.

Trasa mostu Krasińskiego. Gdzie się znajdzie?

Trasa mostu Krasińskiego ma przebiegać od ul. Krasińskiego na Żoliborzu do ul. Matki Teresy z Kalkuty na Targówku (Bródno). Przybliżoną lokalizację mostu pokazuje poniższa mapa.

Autor: Dane mapy: Google 2023 Planowana trasa mostu Krasińskiego w Warszawie Link: Powiększ zdjęcie

Autor: UM Warszawa Plany rozwoju komunikacji szynowej w Warszawie do 2050 r. z zaznaczonym mostem Krasińskiego (strzałka) Link: Powiększ zdjęcie

Most Krasińskiego, Warszawa – jaki będzie? Czy pojedzie nim tramwaj?

Aktualnie nie wiadomo, jaki dokładnie most Krasińskiego planuje miasto. Według planów z 2016 r. na moście miały znaleźć się:

dwa pasy dla samochodów,

dwa buspasy,

torowisko tramwajowe,

dwie drogi dla rowerów,

chodniki dla pieszych.

Obecnie nie jest jednak pewne, czy most powstanie w takim właśnie kształcie. Jeśli tak, to wraz z inwestycją powstanie tramwaj w ul. Krasińskiego (istnieje na niego rezerwa terenowa). Z uwagi na tory kolejowe na prawym brzegu Wisły budowa mostu wymaga też budowy wiaduktu ponad nimi.

W lutym 2023 r. serwis tustolica.pl nieoficjalnie dowiedział się, że w grę może wchodzić most tramwajowo-rowerowo-pieszy, bez jezdni dla aut. Są to jednak informacje niepotwierdzone i niepewne.

Autor: ZMID Wizualizacja mostu Krasińskiego w kształcie planowanym w 2015 r. Link: Powiększ zdjęcie

Most Krasińskiego – kiedy powstanie? Nadal jest w planach miasta

Zgodnie z projektem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla Warszawy most Krasińskiego miałby powstać do 2050 r. Dokładniejszego terminu nie określono, gdyż studium określa jedynie ogólne kierunki rozwoju miasta, a nie ustala szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji.

Warto dodać, że na etapie konsultacji społecznych projektu studium mieszkańcy Żoliborza ponownie wyrazili swój sprzeciw wobec powrotu do planów budowy mostu Krasińskiego.

