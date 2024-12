Enex – ważne targi branży OZE w lutym 2025. Można się już rejestrować

Targi Enex (18-19 lutego 2025 w Kielcach), to jedno z najważniejszych wydarzeń branży energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu dwóch dni liderzy sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i eksperci z całego świata zaprezentują najnowsze technologie i rozwiązania, które wyznaczają przyszłość energetyki.

Platforma przełomowych innowacji i premier produktowych

Enex to miejsce, gdzie technologie przyszłości stają się teraźniejszością. W programie znajdą się premiery produktowe takich rozwiązań jak zaawansowane instalacje fotowoltaiczne, nowoczesne pompy ciepła, innowacyjne systemy zarządzania energią czy ekologiczne urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne. Areny wystawiennicze wypełnią rozwiązania dla domów, przemysłu i sektora publicznego, które optymalizują zarządzanie zasobami energetycznymi, zwiększają efektywność i promują zrównoważony rozwój. Wystawcy zaprezentują najnowsze osiągnięcia technologiczne, odpowiadające na rosnące wyzwania związane z transformacją energetyczną i potrzebą redukcji emisji CO₂.

Wiedza i inspiracja na najwyższym poziomie

Integralną częścią targów są wydarzenia towarzyszące, takie jak ogólnopolskie Forum Fotowoltaiczne Solar+, Forum Pomp Ciepła oraz konferencja Energia PL, podczas których eksperci omawiają kluczowe tematy związane z magazynowaniem energii, efektywnością energetyczną i innowacyjnymi technologiami. Panelowe dyskusje i prezentacje dostarczają uczestnikom wiedzy, którą mogą wykorzystać w praktyce, a inspirujące przykłady pokazują, jak wdrażać nowoczesne rozwiązania w rzeczywistości. Dodatkowym elementem przyciągającym uwagę jest Turniej Instalator Roku, gdzie najlepsi specjaliści rywalizują o tytuł lidera w branży fotowoltaicznej.

MiastOZE i elektromobilność – spojrzenie w przyszłość

Unikatowym elementem targów jest strefa MiastOZE, prezentująca rozwiązania dedykowane zrównoważonemu rozwojowi miast i gmin. To także okazja, by zapoznać się z najnowszymi modelami pojazdów elektrycznych, hybrydowych i wodorowych, a nawet je przetestować. Specjalnie dla odwiedzających przygotowano darmowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych, co czyni wydarzenie jeszcze bardziej przyjaznym środowisku. Spotkania z influencerami oraz sportowcami promującymi technologie OZE nadają wydarzeniu niepowtarzalny charakter, łącząc branżowy profesjonalizm z popularyzacją proekologicznych rozwiązań.

Miejsce spotkań liderów i inspiracji dla całej branży

Enex to nie tylko wystawa, ale również kluczowa platforma networkingowa. W poprzedniej edycji udział wzięło ponad 350 firm z 15 krajów, a hale targowe odwiedziło przeszło 20 tysięcy osób. To doskonała okazja, by nawiązać kontakty biznesowe, wymienić się doświadczeniami oraz zyskać przewagę konkurencyjną w dynamicznie rozwijającym się sektorze OZE. Obecność na targach to także szansa na budowanie wizerunku marki wśród ekspertów i użytkowników końcowych, a także pogłębienie wiedzy na temat najnowszych trendów technologicznych.

27. edycja targów Enex odbędzie się w dniach 18-19 lutego 2025 roku w Targach Kielce. To wydarzenie obowiązkowe dla każdego, kto chce być na bieżąco z najnowszymi trendami w energetyce i OZE. Zapraszamy do udziału w tej wyjątkowej platformie, która inspiruje, łączy i tworzy przyszłość sektora energetycznego.

