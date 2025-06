Cóż to było za spotkanie! 10. Targi Grupy SBS za nami!

Dopisały słońce, humory i frekwencja – 10. Targi Grupy SBS w Strykowie zdecydowanie zaliczamy do udanych! Było merytorycznie, intensywnie, ale przede wszystkim po prostu fajnie. Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętamy każdą rozmowę, uścisk dłoni, wspólne żarty przy grillu i emocje podczas konkursów. Targi za nami, ale wspomnienia zostaną na długo!

W dniach 13-14 maja 2025 r., w miejscu przecięcia się autostrad A1 i A2, swoje siły połączyli profesjonaliści z branży instalacyjno-sanitarno-grzewczej i sieci zewnętrznych. Do Strykowa zjechały tłumy – było to ponad 3,2 tys. gości. Aż 119 marek pokazało się z jak najlepszej strony, prezentując wszystko, co świeże, gorące i warte uwagi w naszej branży. Taki wynik to zasługa nie tylko atrakcyjnego programu, ale przede wszystkim świetnie zorganizowanej Akcji Autokarowej. Wielki szacunek dla naszych Hurtowni Partnerskich. Pokazaliście klasę!

Nie zabrakło gorących nowości – i to dosłownie. Wiele firm zdecydowało się właśnie u nas premierowo pokazać swoje produkty, a czasem nawet przedpremierowo. Wśród nich znalazły się prefabrykowana kotłownia plug & play od Aalberts HFC i pompa ciepła KAN-therm. Każdy mógł znaleźć coś, co go intrygowało lub inspirowało do dalszej pracy. Kto więc chciał poznać wszystkie najciekawsze rynkowe nowinki, mógł to zrobić właśnie u nas, na Targach Grupy SBS.

A jak już człowiek odpowiednio długo przyglądał się technologiom, to mógł też w końcu... dobrze się zabawić. Tradycyjny konkurs targowy jak zwykle przyciągał tłumy, ale my poszliśmy o krok dalej – jubileusz dziesięciolecia targów trzeba było przecież odpowiednio świętować. W konkursie „Strzał w 10-tkę!” co godzinę ktoś wychodził z profesjonalną torbą narzędziową, a w wielkim finale – z wiertarką udarową Bosch Professional.

To nie wszystko. Nasz lojalnościowy program INTEGRIS+ miał swoją własną strefę, a jego terenowa gra targowa była świetną okazją, by poznać Partnerów Programu, złapać parę pieczątek i kilka uśmiechów przy okazji.

Wystawcy także organizowali swoje zawody i konkursy. Były flippery, zawody siłowe oraz zaprasowywanie rur na czas. Nie zabrakło leżaków (wiadomo – trzeba się gdzieś zregenerować), grilla (bo bez jedzenia nie ma zwiedzania) i świetnej pogoda, która udowodniła, że ktoś tam u góry lubi branżę instalacyjną.

Podczas tej edycji Targów Grupy SBS w jednym miejscu zebraliśmy wszystko, co najważniejsze dla profesjonalistów: wiedzę, networking, emocje i doskonałą atmosferę. Za to właśnie Wam dziękujemy – za obecność, energię i to, że po raz kolejny udowodniliście, że nasze targi to nie tylko wydarzenie branżowe, ale także świetna okazja, by po prostu pobyć razem.

Już odliczamy dni do kolejnej edycji.

Obserwujcie naszą stronę www.grupa-sbs.pl oraz nasz profil na facebook.com/GrupaSBS niebawem opublikujemy kolejne materiały z tego wydarzenia!

Na Targach w tej edycji byli z nami:

