Zamkną tunel w Świnoujściu. Ruch przejmą znów promy. Powód jest prozaiczny

14:00

Jeszcze na dwie noce będzie zamknięty tunel drogowy w Świnoujściu. Kierowcy będą musieli w tym czasie, jak za dawnych czasów, korzystać z przepraw promowych. Powód zamknięcia tunelu jest prozaiczny.

Spis treści

Świnoujście - miasto położone na wyspach

Tunel w Świnoujściu to jedna z najważniejszych inwestycji 2023 roku. Odkąd został oddany ruch drogowy w tym mieście jest znacznie łatwiejszy. Nowoczesny jednonawowy obiekt oddano do użytku 30 czerwca 2023 roku. W Świnoujściu to szczególny oboekt, ze względu na specyfikę miasta.

Czytaj też:

Świnoujście to miasto, które jest położone aż na 44 wyspach. Dwie największe z nich to Uznam i Wolin. Do połowy ubiegłego roku jedynym połączeniem pomiędzy nimi, a poprzez wyspę Wolin także Uznamu z resztą Polski, były dwie przeprawy promowe. Jedna była przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców, z drugiej mogli korzystać turyści i przyjezdni. Długie kolejki oczekiwania na przeprawę, zwłaszcza w sezonie letnim, działały odstraszająco i negatywnie wpływały na wizerunek miasta. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych zdarzało się, że Świnoujście było odcięte od reszty kraju, co z kolei zagrażało jego bezpieczeństwu. Budowa stałego połączenia – tunelu rozwiązała te problemy.

Budowa S1 obejścia Węgierskiej Górki. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tunel w Świnoujściu - ruch jest ogromny

Już po oddaniu tunelu ruch w tunelu był ogromny. Po otwarciu przejeżdżało nim nawet do 21 tysięcy samochodów dziennie. To był rekord. W kolejnych miesiącach było to już około 16 tysięcy pojazdów dziennie. Poza sezonem liczba ta spada do 12 tysięcy. Rocznie to 4,5 mln pojazdów.

Zamkną tunel w Świnoujściu

Tymczasem w nocy ze środy na czwartek i czwartku na piątek - tunel w Świnoujściu zostanie zamknięty. Zamknięty był także z wtorku na środę. W sumie to trzy noce, podczas których ruch w tunelu ustanie.

11/12 grudnia (środa/czwartek) od godz. 21.00 do 5.00,

12/13 grudnia (czwartek/piątek) od godz. 21.00 do 5.00.

Powód wyłączenia obiektu z ruchu jest prozaiczny - przegląd systemu wentylacji.

W tych godzinach przeprawę promową Warszów obsługiwać będą promy Bielik I oraz Karsibór II. W czasie zamknięcia tunelu, promy będą kursować w następujący sposób:

w godzinach od 21:00 do 0:00 – co 20 minut,

w godzinach od 0:00 do 5:00 – co 30 minut.

W przypadku wzmożonego ruchu i wystąpienia kolejek, kursowanie promów może odbywać się nieregularnie, do czasu rozładowania natężenia ruchu. Zmieniony rozkład ma na celu zapewnienie jak największej wygody pasażerów i pojazdów w trakcie zamknięcia tunelu.

Dodatkowo, w ramach współpracy z Komunikacją Autobusową Sp. z o.o., kursy autobusów linii nr A do Dworca PKP (trasa: Logos – Tunel) będą kończyć trasę na przystanku przy przystani promowej. Kapitanowie promów będą oczekiwać na przyjazd autobusów przed rozpoczęciem przeprawy.

W przypadku potrzeby przeprawienia pojazdów uprzywilejowanych (pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna), promy będą odbijać poza obowiązującym rozkładem, aby zapewnić służbom szybki transport.

Promy w Świnoujściu wciąż mają się nieźle

Warto wspomnieć, ze nawet po oddaniu do użytku nowego tunelu, przeprawy promowe nie zniknęły z krajobrazu miasta. Promy wciąż funkcjonują i mają się całkiem nieźle. Korzystają z nich piesi, rowerzyści, bo przecież nie mogą wjechać do tunelu, podobnie jak transporty niebezpieczne, czy zaprzęgowe.

W szczycie komunikacyjnym porannym i popołudniowym, choć tunel działa normalnie, to świnoujskie promy są pełne, korzystają z nich uczniowie, osoby dojeżdżające do pracy, turyści. Prom może zabrać do 500 osób. Do tego przez osiem godzin dziennie funkcjonuje przeprawa karsiborska. Tam przeprawiane są pojazdy przewożące materiały niebezpieczne i inne pojazdy, które nie mogą przejeżdżać tunelem.

Warto też dodać, ze promy wciąż są także atrakcją turystyczną. Widać z nich np. port NATO, duże promy płynące do Szwecji.

Murowane starcie Technologia budowy - beton komórkowy czy ceramika. MUROWANE STARCIE To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Czytaj też: