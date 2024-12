Kradną z placów budów co się da. Najczęściej narzędzia, materiały, stal

17:51

Autor: Pixabay/justynkapl Stalowe elementy na placu budowy są szczególnie narażone na kradzież

Place budowy, na których stacjonują drogie maszyny, narzędzia i są składowane materiały budowlane, często stają się gratką dla złodziei. Brak nadzoru, ochrony może sprawić, że znikną cenne przedmioty, a z tego powodu cała inwestycja zostanie opóźniona. Z przeprowadzonej wśród 500 pracowników budów ankiety wynika, że co trzeci z nich w 2023 roku zetknął się z kradzieżą w tym miejscu.

Spis treści

Kradzieże na placach budowy

Kradzieże na placach budów zdarzają się dość często. Firma BauWatch zleciła przeprowadzenie specjalnej ankiety wśród 500 osób pracujących na różnego typu budowach. Wyniki okazały się zaskakujące. Spośród 500 ankietowanych pracowników budowy w badaniu „Niewidoczne Zagrożenia: Indeks Przestępczości na Budowach 2024” - 40 procent zgodziło się, że w ostatnim roku (2023) przestępczość wzrosła. Z drugiej strony, tylko 8 procent zgłosiło, że się zmniejszyła.

Złodzieje udają podwykonawców

Około 64 procent respondentów potwierdziło, że byli świadkami kradzieży na miejscu przynajmniej raz w roku, a 19 procent, że doświadczają tego co kilka miesięcy. Według 56 procent ankietowanych specjalistów z branży budowlanej, przestępczość na placach budowy stała się ostatnio bardziej wyrafinowana. Jedną z powszechnych taktyk stosowanych przez złodziei jest wchodzenie na teren budowy jako rzekomi podwykonawcy, wykorzystując codzienną aktywność do kradzieży narzędzi elektrycznych lub cennych materiałów, zwłaszcza miedzi. Metoda oszukiwania pracowników i ochrony nie jest rzadka. Z raportu BauWatch wynika, że 42 procent kradzieży popełniają tzw. insiderzy, czyli złodzieje podający się za pracowników na danej inwestycji – szczególnie zagrożone tym działaniem są duże place budowy z wieloma podwykonawcami.

Co najczęściej ginie z placów budów?

Według odpowiedzi respondentów największą popularnością cieszą się kable, miedź, małe narzędzia i elektronarzędzia, paliwo, elementy stalowe, rury, rzeczy osobiste np. telefony.

Kradzież materiałów budowlanych, narzędzi lub maszyn, zwłaszcza w kluczowych fazach projektu z pewnością może wpłynąć na czas realizacji inwestycji i jego koszty.

Analiza danych ukazuje, że wzrost kosztów i opóźnienia wynikające z kradzieży istotnie oddziałują na harmonogramy zakończenia prac budowlanych. Projekty te zazwyczaj operują na dokładnie określonym budżecie, dlatego utrata kluczowych elementów potrzebnych do ukończenia prac może znacząco wpłynąć na rentowność inwestycji – uważa Aleksander Wilczewski, dyrektor zarządzający BauWatch Polska, firmy zajmującej się m.in. wynajmem systemów CCTV na placach budowy i w pustostanach.

Złodzieje okradają inwestycje kolejowe

To problemy dobrze znane na polskich placach budowy. Szczególnie tych kolejowych. W 2023 roku Straż Ochrony Kolei odnotowała aż 7400 przestępstw i wykroczeń kolejowych, w tym kradzieży sieci trakcyjnej.

Szczególnie pożądanym „kąskiem” dla złodziei jest miedź. Jednak jej wartość rośnie ze względu na rolę, jaką odgrywa w transformacji energetycznej. Potrzebujemy miedzi do turbin wiatrowych, paneli słonecznych i samochodów elektrycznych, więc nie jest zaskoczeniem, że ponad połowa (54%) ankietowanych stwierdziła, że jest to wysoce pożądany towar przez złodziei.

Jak podkreślają pracownicy firmy BauWatch, miedź jest stosunkowo łatwa do zdobycia. Monitoring placów budowy zainstalowany przez tę firmę pozwolił zobaczyć przestępców, którzy po prostu podjeżdżali obok nienadzorowanych kręgów, ładowali je do furgonetki i odjeżdżali w ciągu minuty. Niepokojące było jednak to, że często pozostawia się ją niestrzeżoną na placach budowy.

Według respondentów ankiety ponad połowa kradzieży (56 proc. ) ma miejsce jesienią i zimą.

Sposoby zabezpieczenia placów budowy przed złodziejami

Jak powinno się walczyć z kradzieżami na placach budowy? Są na to sposoby. Najważniejsze jednak jest dostrzeganie problemu i wyciąganie wniosków. Oto co radzą specjaliści w tej branży.

Kamery, dobrze oświetlony plac budowy

Zapobieganie przestępstwom jest znacznie łatwiejsze niż ich rozwiązywanie po fakcie. Widoczne środki, takie jak wieże CCTV i tymczasowe ogrodzenia działają jako skuteczne odstraszacze, ponieważ większość okazjonalnych złodziei będzie zniechęcona do podejmowania spontanicznych akcji. W badaniach, personel ochrony i ogrodzenia zostały wskazane jako najpopularniejsze środki bezpieczeństwa, z 74 proc. polegających na nich jako formie obrony. Dobrze oświetlone place budowy mogą również odstraszać złodziei od wejścia, więc oświetlaj ciemne zakątki, gdzie intruzi mogą pozostać niezauważeni.

Dobrze wyszkolony zespół, dobre praktyki i zasady

Jasna komunikacja i regularne, systematyczne szkolenia pomagają zespołom w zabezpieczaniu placów budowy. Znaczenie bezpieczeństwa na placu budowy musi być jasno przedstawione zespołowi za pomocą standardowego szkolenia wprowadzającego, a dokumentacja szkoleniowa powinna być przechowywana w formie cyfrowej i fizycznej. Każda sesja powinna obejmować aspekt bezpieczeństwa, z nieformalnymi rozmowami o narzędziach w każdym miejscu. Przypomnij zespołom o prostych, najlepszych praktykach, takich jak usuwanie kluczy z maszyn, przechowywanie ich w zamkniętych skrzynkach i upewnianie się, że bramy są zamknięte, aby zapobiec łatwym do uniknięcia incydentom. Co więcej, zespoły w terenie muszą informować dostawców usług bezpieczeństwa o schematach pracy, zwłaszcza gdy coś się zmienia, aby zapobiec fałszywym alarmom.

Inwestycja w systemy bezpieczeństwa

Projekty budowlane są niezmiernie kosztowne, dlatego istnieje niechęć do wydawania więcej gotówki, niż to konieczne na początku. Jednak takie podejście jest krótkowzroczne, a finansowe konsekwencje mogą być znacznie gorsze. Inwestycja w bezpieczeństwo powinna być postrzegana jako polisa ubezpieczeniowa - to sposób na ochronę zarówno sprzętu, jak i personelu. Nie zaryzykowałbyś tego w domu, więc dlaczego robić to w miejscu pracy? To logiczna decyzja i taka, która w dłuższej perspektywie kosztuje mniej.

Uwaga na kradzieże podczas świąt i dni wolnych

Wszystkie projekty działają na ewoluującym harmonogramie, więc poziom zagrożenia każdego projektu musi być oceniany i odpowiednio dostosowywany. Na przykład, firmy budowlane kończące projekt mogą mieć na miejscu zwiększoną liczbę narzędzi montażowych, jak również kosztowne przedmioty, takie jak kotły, co tworzy dodatkowe ryzyko. Firmy powinny przemyśleć bezpieczeństwo w czasie rożnego rodzaju świąt, kiedy miejsca mogą być opuszczone i narażone na kradzieże.