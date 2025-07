Spis treści

Debata Muratora: Czyste powietrze Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Co to są zagrożenia CBRN?

CBRN to skrót od czterech rodzajów zagrożeń:

C – chemical (chemiczne),

B – biological (biologiczne),

R – radiological (radiacyjne),

N – nuclear (nuklearne).

Pożary w obiektach, w których aktywnie wykorzystuje się lub składuje tworzywa sztuczne, chemikalia czy gazy techniczne, wiążą się z ryzykiem uwolnienia toksycznych substancji, co stanowi zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Ze względu na zagrożenia CBRN, tego typu incydenty wymagają szczególnej uwagi ze strony przedsiębiorców, służb ochrony oraz ratownictwa.

Liczy się szybka reakcja

Szybkie wykrycie i rozpoznanie potencjalnych zagrożeń chemicznych to klucz do ograniczenia ich skutków podczas pożaru. Spalanie tworzyw sztucznych powoduje emisję toksycznych związków, które są szczególnie szkodliwe dla dzieci, osób starszych oraz z chorobami układu oddechowego. Obecność w halach przemysłowych zbiorników, butli i instalacji z gazami technicznymi zwiększa ryzyko wybuchu podczas pożaru, co utrudnia działania ratownicze.

Pan Krzysztof Moszyński, ekspert ds. rozwiązań systemowych w Seris Konsalnet, mówi:

W takich sytuacjach kluczowe jest szybkie wykrycie i identyfikacja potencjalnych zagrożeń chemicznych, by zminimalizować ich skutki. Pożary hal przemysłowych to nie tylko walka z ogniem, ale także niewidocznymi zagrożeniami, takimi jak toksyczne opary. Kluczowe jest szybkie rozpoznanie substancji uwalnianych w trakcie pożaru, co pozwala ograniczyć ryzyko skażenia i masowego porażenia osób.

Polecamy:

Przyczyny pożarów oraz skala problemu?

Przyczyną pożarów bywają często:

codzienne procesy produkcyjne,

obsługa maszyn,

niewłaściwe przechowywanie materiałów łatwopalnych.

Pożary i związane z nimi zagrożenia CBRN mogą występować zarówno w wyniku działań celowych, jak i w efekcie zdarzeń losowych lub awarii technicznych.

W zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego obiektu istotne znaczenie ma przewidywanie zagrożeń oraz podejmowanie działań prewencyjnych. Szczególnie ważne jest to obecnie, gdy oprócz zwarć instalacji, samowolnych przeróbek czy zaniedbań, mamy do czynienia z dodatkowymi, losowymi zagrożeniami, takimi jak celowe podpalenia.

Pan Krzysztof Moszyński, ekspert ds. rozwiązań systemowych w Seris Konsalnet, wyjaśnia:

Współczesne zagrożenia w sektorze przemysłowym wymagają zmiany podejścia do bezpieczeństwa. Nie wystarczy reagować na pożar – konieczne jest przewidywanie ryzyka i działanie prewencyjne. W przypadku zagrożeń CBRN każda minuta opóźnienia zwiększa skalę potencjalnego skażenia. Jednak dziś nie mówimy już tylko o zwarciach instalacji, samowolnych przeróbkach czy zaniedbaniach. Mamy do czynienia z ewolucją zagrożeń, które coraz rzadziej mają charakter losowy. W 2024 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 1027 pożarów w obiektach handlowo-usługowych, z czego 73 były wynikiem celowego podpalenia. Jest to jedna z największych obaw podmiotów działających w tym segmencie.

Czy zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego jest wyzwaniem?

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w halach przemysłowych stanowi duże wyzwanie dla przedsiębiorstw i służb ratowniczych. Dużym problemem jest brak jednolitych regulacji określających wymogi dla obiektów przemysłowych w zakresie monitorowania i reagowania na zagrożenia CBRN.

Coraz większe znaczenie zyskują inicjatywy, takie jak Safe Stadium czy Safe Mall, realizowane pod patronatem Unii Europejskiej:

Safe Stadium to system zapewniający bezpieczeństwo na stadionach podczas wydarzeń sportowych lub koncertów,

Safe Mall to system zapewniający bezpieczeństwie w centrach handlowych dla klientów i pracowników.

Są one dowodem na to, że można opracować procedury zwiększające odporność obiektów na tego typu incydenty. W ramach działań prewencyjnych ważną kwestią pozostaje budowanie świadomości zagrożeń oraz inwestowanie w audyty bezpieczeństwa i szkolenia.

Pan Krzysztof Moszyński podsumowuje:

Każdy obiekt przemysłowy powinien przeprowadzić analizę ryzyka i zidentyfikować luki w ochronie. Wdrożenie procedur reagowania, szkolenie i ćwiczenia personelu to nie tylko kwestia ochrony życia i zdrowia, ale także minimalizacji strat finansowych wynikających z przerw w działalności.

Jak zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie?

Zagrożenia wynikające z pożarów hal przemysłowych to m.in.:

emisje toksycznych substancji chemicznych w ramach zagrożeń CBRN,

ryzyko eksplozji,

potencjalne ofiary,

straty środowiskowe,

straty ekonomiczne.

By zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w obiektach przemysłowych, potrzebne jest skuteczne zarządzanie, co wymaga skoordynowanych działań, takich jak:

prewencyjne audyty infrastruktury,

budowania świadomości personelu,

wdrożenie zaawansowanych technologii monitorujących,

systematyczne szkolenia,

ćwiczenia i współpraca z wyspecjalizowanymi służbami ratowniczymi.

Kompleksowe podejście do tego zagadnienia, łączące technologię, procedury i ludzką czujność, może skutecznie zminimalizować ryzyko wystąpienia pożarów oraz ich skutków oraz zwiększyć odporność obiektów przemysłowych na przyszłe incydenty.

Żródło: materiały prasowe Clear Communication Group