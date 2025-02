TBM Anna już na stacji Lazurowa. Koniec drążenia tuneli metra M2 już blisko

Drążenie tuneli metra M2 na Bemowie już bliskie końca. Tarcza TBM przebiła się na stację Lazurowa

14:39

Tarcza TBM Anna drążąca tunel metra M2 na Bemowie

Na budowie 2. linii metra M2 na Karolinie (Bemowo) do końca zbliża się już drążenie tuneli, którymi w przyszłym roku pojadą pociągi. Tarcza TBM Anna dotarła do stacji Lazurowa, a w ciągu kilku dni dołączy do niej TMB Krystyna. Obie maszyny są weterankami budowy drugiej linii metra w Warszawie i drążyły już m.in. na Woli oraz Targówku. Kiedy finisz prac?

Spis treści

TBM Anna i TBM Krystyna drążą tunele metra M2 na Bemowie

Na warszawskim Bemowie trwa budowa 2. linii metra M2 – ostatniego, zachodniego odcinka tej linii. Za 1,9 mld zł powstają tu 3 stacje o roboczych nazwach Lazurowa, Chrzanów i Karolin, a także „zajezdnia” metra, czyli STP Karolin. Wszystko ma być gotowe w 2026 r. Wraz z ich otwarciem oficjalnie zakończą się prace nad linią M2, choć warto dodać, że w dalszej przyszłości miasto planuje rozbudowę 2. linii metra w kierunku Żerania i Ursusa.

W środę 14 sierpnia 2024 r. rano rozpoczęła pracę pod ziemią pierwsza z tarcz drążących TBM – Anna. Maszyna taka jednocześnie kopie tunel i układa w nim betonowe pierścienie, które stanowią jego obudowę. W ślad za koleżanką 2 października 2024 r. wystartowała druga z maszyn, czyli Krystyna. 24 lutego 2025 r. TBM Anna dotarła na stację Lazurowa pod pętlą autobusowo-tramwajową. TBM Krystyna ma dołączyć do niej z początkiem marca. Oznacza to, że obu maszynom pozostał do wydrążenia już tylko krótki odcinek do działającej od 2022 r. stacji Bemowo. Łącznie obie tarcze mają do wydrążenia 5688 m tunelu i 3792 pierścienie do ułożenia.

Przypomnijmy, że zgodnie z tradycją wszystkim tarczom pracującym przy budowie warszawskiego metra nadaje się żeńskie imiona. Te konkretne TBM-y wydrążyły już wiele tuneli metra M2 w Warszawie: przykładowo w 2020 r. Krystyna wykonywała tunel między Bemowem a Wolą, zaś Anna w tym samym czasie pracowała na Targówku i Bródnie.

– Po wydrążeniu tuneli wcześniejszych odcinków linii M2 warszawskie tarcze TBM o masie ponad 650 ton, długości niemal 100 metrów i średnicy ponad 6 metra każda, podzielone zostały na mniejsze elementy. Składowane były w fabryce tzw. tubingów przy ul. Marywilskiej. To właśnie tam wiosną rozpoczęła się produkcja obudów do tuneli bemowskiego odcinka metra, zaś tarcze TBM Anna i Krystyna przeszły konieczne remonty i przeglądy serwisowe – podaje Urząd Miasta.

Pierwszy transport części maszyn TBM dotarł w pobliże przyszłej stacji M2 Karolin w nocy z 19 na 20 czerwca. Maszyny transportowane były nocą, żeby nie blokować nadmiernie ruchu na drogach. W pobliżu stacji znajduje się szyb startowy, skąd TBM-y rozpoczynają drążenie w kierunku istniejącej stacji Bemowo. To właśnie w szybie startowym Anna i Krystyna zostały zmontowane w całość i sprawdzone przed rozpoczęciem pracy.

– Długość tuneli zachodniego odcinka drugiej linii metra to: 3202 m i 3196 m. Tarcze TBM będą więc miały do ułożenia ok. 3800 prefabrykowanych pierścieni po 1,5 metra długości każdy – podkreśla miasto.

Kiedy drążenie tuneli metra M2 na Bemowie się zakończy?

Drążenie tuneli rozpoczęło się 14 sierpnia 2024 r., a maszyny TBM zakończą prace w 2025 roku. Dokładniejszego terminu nie podano, jednak z szybkich postępów prac można zgadywać, że nastąpi to w pierwszej połowie tego roku.

Drążenie to jeden z ciekawszych etapów budowy, zwykle śledzony z zainteresowaniem przez mieszkańców okolicy – Metro Warszawskie na bieżąco informuje, ile metrów tunelu wydrążyła każda z maszyn i gdzie się obecnie znajduje. Postępy drążenia można śledzić na bieżąco na stronie Metra Warszawskiego.

– Maszyny skrawające od momentu uruchomienia będą pracowały 24 godziny na dobę. Jedynym warunkiem dla zatrzymania pracy jest problem z napotkanym podłożem lub z samą maszyną czy też wymiana ostrzy tnących – podkreśla miasto. – Tarcza TBM jest w pełni zmechanizowana, jednak jej pracę nadzoruje 12-osobowa załoga, która pracuje na cztery zmiany.

Szczególnie widowiskowy jest zawsze moment przejścia tarczy TBM przez ścianę przyszłej stacji. Nie każdy wie jednak, dlaczego stacje muszą być gotowe przed tunelami. Jest tak dlatego, że TBM nie tylko drąży tunel, ale też układa w nim betonowe tubingi, czyli segmenty tunelu, którym w przyszłości pojadą pociągi metra. Gdyby drążenie wykonano jako pierwsze, później trzeba byłoby rozbierać fragmenty już gotowego tunelu w miejscu przyszłych stacji. Żeby tego uniknąć, korpusy stacji powstają najpierw.

Przypomnijmy, że krótko po zakończeniu budowy metra M2, co ma nastąpić w 2026 r., powinna rozpocząć się budowa 3. linii metra w Warszawie. Obecnie miasto zakłada rozpoczęcie prac nad M3 w 2028 r. Pierwszy odcinek pobiegnie od Stadionu Narodowego do stacji Gocław na Pradze-Południe. Jednocześnie trwają prace przygotowawcze do budowy 4. linii metra, która w przyszłości ma połączyć Tarchomin z Wilanowem. Więcej dowiesz się z artykułu nt. oficjalnego miejskiego planu metra 2050.

