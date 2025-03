Budowa, remont lub naprawa bez stresu? Wejdź na Fixly i znajdź zaufanego fachowca

15:38 Materiał sponsorowany

Autor: materiał prasowy

Przygotowujesz się do budowy domu, masz mieszkanie do wykończenia lub remontu, a może chcesz wprowadzić zmiany w domowych instalacjach? Nie chcesz wykonywać prac samodzielnie i szukasz fachowca? Wejdź na Fixly, platformę, która łączy profesjonalnych usługodawców ze zleceniodawcami.

Każdy w swoim życiu chociaż raz poszukiwał fachowca do przeprowadzenia mniej lub bardziej skomplikowanych prac. W pierwszym kroku tych poszukiwań zazwyczaj prosił rodzinę lub znajomych o polecenie zaufanego wykonawcy. Poczta pantoflowa często odnosiła skutek. Dzieje się tak też obecnie, ale co zrobić, kiedy poszukiwania kończą się fiaskiem? Z pomocą przychodzi Fixly, jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla użytkowników platform, która łączy wykonawców ze zleceniodawcami. Model działania Fixly sprawia, że fachowcy znajdują się w zasadzie sami, ponieważ to oni w odpowiedzi na zapytania, wysyłają swoje oferty.

Wiosnę poznasz po remontach

Wraz z nadejściem ciepłych dni rozpocznie się nowy sezon remontowo-budowlany. Z niecierpliwością oczekują go wykonawcy, którzy w ubiegłym roku boleśnie odczuli skutki spowolnienia rynku. Przyczyniło się ono do zwiększenia dostępności fachowców. Dlatego też wielu z nich wykorzystało możliwości i potencjał Fixly. Liczba nowych kont usługodawców na koniec 2024 r. wzrosła o 25% w stosunku do stanu z końca 2023 r. To zaś doskonała rekomendacja dla osób poszukujących wykonawców drobnych napraw i wielkich remontów.

Plany remontowo-budowlane często weryfikuje rzeczywistość, zwłaszcza ta, którą określa zasobność portfela. Zanim jednak podejmiemy decyzję o zmianie terminu planowanych prac, warto oszacować, czy czas nie działa na naszą niekorzyść, a przesunięcie prac nie wygeneruje kosztów znacznie wyższych, niż te zakładane pierwotnie. Jeśli zatem prace mają na celu wprowadzenie jedynie zmian estetycznych, to ich przełożenie nie pociągnie za sobą znaczących konsekwencji. Jeśli jednak zrezygnujemy z naprawy uszkodzonych części lub elementów elewacji, to może to doprowadzić do jeszcze większych szkód. W efekcie koszty naprawy mogą bardzo drastycznie wzrosnąć. Nie ma więc na co czekać.

Fixly – jak to działa?

Z raportu Fixly wynika, że Ponad 70% badanych samodzielnie odświeża i wykańcza wnętrza oraz przeprowadza mniejsze naprawy czy renowacje. Dzieje się tak między innymi dlatego, że powierzanie remontu obcej osobie, bez względu na jego skalę, zawsze wiąże się ze stresem. Bywa jednak, że przystępując do samodzielnego remontowania, przeszacowujemy swoje umiejętności. W konsekwencji i tak musimy korzystać ze wsparcia fachowca. Może zatem warto od początku polegać na specjalistach, zwłaszcza tych ogłaszających się na Fixly. Proces wyszukiwania jest prosty, a dodatkowo wsparty rozwiązaniami systemowymi.

Po wejściu na platformę lub uruchomieniu aplikacji wystarczy wybrać kategorię ogólną prac, np. Remont, Malarz, Hydraulik itp. W kolejnym kroku zostajemy przekierowani na kolejne podstrony platformy, które umożliwiają wybór miejsca realizacji oraz szczegółów wykonawczych. W tym miejscu nie potrzeba już niczego wpisywać, ponieważ system sam podpowiada detale, pozwalające precyzyjnie zdefiniować nasze potrzeby. Czas oczekiwania na oferty również jest zdefiniowany. Zainteresowani wykonawcy mają 24 godziny na złożenie swojej oferty.

Specjalistę można wybrać wcześniej, nawiązać z nim kontakt i zarezerwować termin. Doskonałym rozwiązaniem jest też porównanie kilku ofert. Taką możliwość daje Fixly. Model działania naszego serwisu jest bardzo prosty. Osoba zainteresowana nawiązaniem współpracy z fachowcem umieszcza rodzaj zapytania ofertowego, wskazując w nim najistotniejsze kryteria. W odpowiedzi na nie otrzymuje kilka ofert do wyboru. Po ich analizie podejmuje ostateczną decyzję. My rekomendujemy też, aby poprzedzić ją rozmową z kilkoma wybranymi specjalistami. To doskonała okazja do tego, żeby poznać się bliżej oraz uzyskać cenne porady dotyczące prac, które chcemy przeprowadzić, czy materiałów, które planujemy wykorzystać – wyjaśnia Jacek Kaczmarek, senior category growth manager Fixly.

Fixly – sposób na promocję wykonawców

Fixly działa w dwóch kierunkach – zleceniodawcy mają możliwość wyboru najlepszej oferty. Nie muszą kierować się przy tym tylko ceną usług lub terminem jej realizacji. Podobnie jak w przypadku nawiązywaniu współpracy dzięki poleceniom, mogą posiłkować się opiniami innych osób, które wcześniej współpracowały z wybranym fachowcem. Wykonawcy zyskują zaś możliwość skutecznej promocji swoich usług, a tym samym budowania swojej przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza że sprzyjają temu okoliczności. Jak wynika z raportu Fixly, aż 60% wykonawców nie prowadzi żadnych działań promocyjnych. Zatem ci, którzy robią to już teraz, zwiększają swoje szanse na wykorzystanie poprawiającej się koniunktury na rynku usług remontowo-budowlanych. A jego przyszłość doskonale ilustrują dane GUS, z których wynika, że w 2024 roku wzrosła liczba pozwoleń na budowę nowych lokali. Poprawie nastrojów w branży sprzyja również uwolnienie środków z KPO (Krajowy Plan Odbudowy), których zasady wydatkowania wymagają realizacji projektów do 2026 roku. Zaś w dłuższej perspektywie czynnikiem stymulującym rozwój branży będzie wzrost znaczenia zrównoważonego budownictwa.

Każdego dnia obserwujemy wykonawców oraz zleceniodawców. Widzimy ich oczekiwania i potrzeby, a także motywacje, jakimi się kierują i wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć. Dzięki temu mamy wiedzę na temat rynku i możemy analizować aktualne trendy, a równocześnie przewidywać te, które będą kształtowały jego przyszłość. Aby poszerzyć naszą perspektywę, a równocześnie stworzyć rodzaj mapy drogowej dla każdej ze stron stworzyliśmy raport, prezentujący najnowsze trendy na rynku usług budowlano-remontowych. To kompendium wiedzy na temat motywacji oraz decyzji, którymi kierują się konsumenci, decydując się na prace remontowo-budowlane. Stanowi on wgląd w preferencje i oczekiwania uczestników rynku. Jest także zbiorem użytecznych wskazówek które mogą pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji – komentuje Jacek Kaczmarek, senior category growth manager Fixly.

