Nowe Siekierki – na naszych oczach rośnie kolejna warszawska dzielnica mieszkaniowa. Ma szansę przebić Miasteczko Wilanów

14:44

Zobacz galerię 16 zdjęć Autor: Szymon Starnawski Siekierki są już zabudowane nimal w całości, Augustówka zaczyna się zabudowywać

Ta część Warszawy leży na obszarze dawnych obszarów Siekierek i Augustówki. Dotychczas była prawdziwą zieloną wyspą pomiędzy brzegami Wisły a zabudową Dolnego Mokotowa. O rozległy obszar, z Jeziorkiem Czerniakowskim, ogródkami działkowymi, carskimi fortyfikacjami i elektrociepłownią Siekierki w tle upomniało się miasto.

W 2024 r. nastąpił kolejny okres „kolonizacji” Łuku Siekierkowskiego. Przy ul. Antoniewskiej pojawiły się parkany i ustawiono dźwigi pomiędzy spokojne do tej pory osiedle, złożone od lat z tych samych budynków jednorodzinnych, warsztatów i zakładów usługowych. Dotychczasowi mieszkańcy nie mogli tu przez lata wznosić nowych domów, bo to obszary zalewowe. Rozwijały się tylko rodzinne ogródki działkowe. Przełom nastąpił wraz z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania. Teraz już można budować, w dodatku wysoko. Pewnie będzie można też zarobić na gruntach.

Nowe Siekierki, Nowe Sielce, Osiedle pod Kopcem

Wszystkie trzy określenia pasują do nowoczesnej pięciokondygnacyjnej zabudowy, która powstała w ciągu ostatnich lat przy nowej szerokiej ulicy, która połączyła ulicę Gagarina z Trasą Siekierkowską, zastępując ślepą i krótką osiedlową ul. Nehru. Pierwszy premier Indii został patronem nieodległego ronda przy skrzyżowaniu z Czerniakowskiej z Trasą Siekierkowską. Nowa arteria zwana Czerniakowską bis została nazwana aleją Polski Walczącej, gdyż przebiegała u stóp Kopca Powstania Warszawskiego.

Dużo wcześniej otwierana była Trasa Siekierkowska, łącząca Mokotów z Gocławiem na Pradze, na której powstało duże dwupoziomowe skrzyżowanie pomiędzy mostem a Czerniakowską. Wszyscy zastanawiali się, po co jest ten węzeł, skoro wokół były tylko tereny zielone ze skupiskami małych domków wybudowanych przed laty. Szybko dotarła tu jednak ta nowa al. Polski Walczącej. W założeniu miała przeciąć cały zielony obszar równolegle do Czerniakowskiej, ale plan jej rozbudowy został wstrzymany i kończy się właśnie przy węźle.

Przez kilka lat wokół nowej ulicy łączącej mokotowskie Sielce z Trasą Siekierkowską wyrósł ogromny kompleks mieszkaniowy, poprzecinany siatką mniejszych uliczek dojazdowych rozpiętych między ulicą Bartycką a al. Becka. Deweloperzy zabudowują wolne jeszcze od zabudowy tereny. Istniejącą zabudowę w tym rejonie dogęszczają niewielkie zespoły budynków wielorodzinnych i pojedyncze bloki. Rozpoczęła się także budowa po przeciwnej stronie al. Polski Walczącej. W sumie mieszka tu już kilka tysięcy osób, a z pewnością w ciągu kilku lat przybędą kolejni, bo rozpoczęła się ekspansja budownictwa wielorodzinnego na terenach sąsiedniej Augustówki, bliżej EC Siekierki.

Nowe osiedla mają być zielone

Zatwierdzony w kwietniu 2019 r. miejscowy plan dla rejonu ul. Augustówki uwolnił te tereny pod nową zabudowę i siatkę dróg dojazdowych wśród których jest także dalsza część ul. Czerniakowskiej bis.

Uchwalony plan dla okolic ulic Antoniewskiej dopuszcza na dużej części obszaru zabudowę wielorodzinną nawet do siedmiu kondygnacji. Jest też tutaj sporo terenów zielonych, które pełnią funkcję ogrodów deszczowych wraz ze sztucznym odprowadzeniem wód z tych podmokłych terenów. Ten sztuczny zbierający z okolic ciek wodny, wpisuje się w krajobraz linii fos i wałów wybudowanych do obrony Warszawy jeszcze podczas zaborów.

Są też tereny przeznaczone na działalność usługową, w tym oświatę oraz sport i rekreację czy handel. Przykład pobliskiej zabudowy wzdłuż al. Polski Walczącej wskazuje, że nie będą to blokowiska. Wszystkie niemal domy mają tam partery przeznaczone na mniejsze i większe usługi. W założeniu ma to być przestrzeń przyjazna dla mieszkańców z infrastrukturą, która będzie bliska koncepcji "miasta 15-minutowego".

Nowe domy rosną jak na drożdżach

Przy Antoniewskiej pojawiły się latem 2024 dźwigi, których las urósł znacznie w ciągu kilku miesięcy. Widać go nawet z mostu nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Na razie ruszyły tutaj dwie budowy. Firma Robyg realizuje osiedle Rytm Mokotowa po obu stronach ul. Antoniewskiej przy skrzyżowaniu z Kaloryczną. Pierwszy już realizowany od pewnego czasu etap to cztery budynki głównie pięciokondygnacyjne przy skrzyżowaniu z nową ul. Piramowicza; część jednego z bloków ma siedem kondygnacji. Będzie w nich 220 mieszkań i 9 lokali usługowych. Drugi etap to kolejne cztery pięciokondygnacyjne budynki przy skrzyżowaniu z ul. Kaloryczną. Przewidywane są kolejne etapy rozwoju osiedla.

Nieco dalej w kierunku EC Siekierki powstaje osiedle Mokotów Sportowy Dom Development, planowane na dużym obszarze Augustówki. Trwa budowa pierwszych trzech budynków w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Antoniewskiej i Augustówka.

Osiedla rosną, ale brak porządnego dojazdu

Według planów zagospodarowanie przestrzennego ulice Antoniewska i Augustówka mają należeć do komunikacyjnego kręgosłupa osiedli, a rola głównej arterii ma należeć do nieistniejącego jeszcze fragmentu Czerniakowskiej bis.

Osiedla już są w zaawansowanym stadium realizacji, ale na razie nie są znane plany przebudów pobliskich ulic, które są w tragicznym stanie. Historyczna już nawierzchnia z trylinki na ul. Antoniewskiej zamienia się po większych opadach i w czasie roztopów w wielkie jezioro z wyspami kolein. Tutaj na dużych odcinkach nie ma też chodników. Jeżdżą tędy regularnie autobusy ZTM, ale kierowcy miejskiego transportu żalą się, że przejazd jest drogą przez mękę. Dodatkowo stan ulic pogarsza się w wyniku ruchu ciężarówek. Pierwsi mieszkańcy nowych budynków z pewnością jeszcze będą musieli pokonywać te uliczne wertepy. Według informacji uzyskanych w ZDM ze względu na prowadzone inwestycje mieszkaniowe ulica musi zostać przebudowana. - W pierwszej kolejności musi być tam zbudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna, którą powstanie z udziałem i za pieniądze deweloperów. Co jasne, żadne prace związane z nawierzchnią nie zostaną przeprowadzone przed pracami podziemnymi. Co do Augustówki, to w tym momencie trwa, zaplanowana do wiosny, budowa ronda na skrzyżowaniu Augustówka/Zawodzie - poinformował nas Jakub Dybalski, rzecznik ZDM

W planach jest siatka ulic, a nawet linia tramwajowa z pętlą przy EC Siekierki. Z kolei sporo na północ od tych okolic jest w dalszej przyszłości planowana 3. linia metra. Miasteczko Wilanów też ciągle się buduje od 25 lat, więc może i to „miasteczko” na Łuku Siekierkowskim ma szansę na rozwój.

