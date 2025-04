Nowe mieszkania w Redzie. W małym mieście powstają 17-piętrowe wieżowce

To będą pierwsze tak wysokie budynki w niewielkiej Redzie. Zespół trzech wieżowców będzie z pewnością wyróżniać się w pejzażu miasta i regionu, podobnie jak jego nazwa Niebieski Bursztyn. Atal, inwestor kompleksu, rozpoczął sprzedaż drugiego etapu inwestycji, oferującej nowoczesne mieszkania blisko aquaparku i z dogodnym dojazdem do Trójmiasta.

Inwestycja zakłada realizację 3 budynków, których powstanie zostało zaplanowane na trzy etapy. Każdy z nich został zaprojektowany jako bryła o zwartej formie, składająca się z dwóch części: 5-piętrowej oraz 17-piętrowej dominanty, która osiągnie 55 metrów wysokości. Trwa już budowa pierwszego budynku.

Reda – gdzie to jest?

Reda położona jest pomiędzy Rumią a Wejherowem w aglomeracji Trójmiasta. Razem z sąsiednimi miastami tworzy Małe Trójmiasto Kaszubskie. Miasto przecinają główne szlaki komunikacji kolejowej i drogowej północnego Pomorza. Tutaj rozchodzą się kolejowe szlaki w kierunku Słupska i Helu. Wzmiankowana na przełomie XIV/XV w. miejscowość uzyskała prawa miejskie dopiero w 1967 r. W latach 80. XX w. rozwinęła się za sprawą ulokowania tutaj głównej bazy mieszkaniowej pracowników budujących elektrownię jądrową w Żarnowcu. Wybudowane zostało wówczas duże osiedle mieszkaniowe. Od lat 90. rozwija się osiedle budynków wielorodzinnych Przy Młynie w południowej części Redy. Tutaj też zlokalizowany jest park wodny, jedna z atrakcji miasta i okolicy. To właśnie w tym rejonie Atal realizuje swoją inwestycję o nazwie Niebieski Bursztyn.

Niebieski Bursztyn – nowa jakość mieszkania w Redzie

Nowa faza projektu obejmuje aż 169 mieszkań i 3 lokale usługowe. Lokale znajdą się w 18-kondygnacyjnym budynku, który jest częścią kompleksu trzech budynków. Ceny mieszkań wahają się od 8 000 do 11 400 zł za metr kwadratowy w stanie deweloperskim.

Niebieski Bursztyn lokalizacja

Dlaczego warto wybrać Niebieski Bursztyn

Inwestycja zlokalizowana jest w rozwijającej się części Redy w sąsiedztwie popularnego aquaparku. Bliskość Trójmiasta i rozwinięta infrastruktura sprawiają, że jest to doskonałe miejsce dla osób ceniących komfort, dostęp do miejskich udogodnień. Dodatkowym atutem jest atrakcyjna cena, dużo niższa od podobnych lokali w Trójmieście. Dogodny dostęp do Trójmiasta zapewnia bliskość trasy S6, stacji kolejowej SKM oraz przystanków autobusowych. Do Gdyni można stąd dojechać w 20 minut samochodem, a w 17 minut pociągiem.

Niebieski Bursztyn to nie tylko mieszkania

W ofercie znajdują się 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania o powierzchni od 32 do 81 m2. Przestronne okna zapewniają doskonałe doświetlenie wnętrz. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji hale garażowe, miejsca parkingowe, komórki lokatorskie, rowerownie i wózkownie. Na parterach budynków znajdą się lokale usługowe, a na dachu jednego z budynków taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Trójmiasta, Parku Krajobrazowego i Zatoki Gdańskiej. Przewidziano także „hobby room.” - przestrzeń do integracji sąsiedzkiej. Ponadto dla najmłodszych zaplanowano pomieszczenie do zabawy.

W otoczeniu budynków będą rozległe tereny zielone, gdzie powstaną ogrody deszczowe i strefa rekreacyjna. Zielona okolica będzie sprzyjać wypoczynkowi w wolnym czasie.

Niebieski Bursztyn to nowoczesna inwestycja powstająca w dynamicznie rozwijającej się części Redy... Powstają tu nie tylko nowe osiedla, lecz także projekty infrastrukturalne, co nieustannie podnosi atrakcyjność i wartość tej lokalizacji. Agnieszka Majkusiak, dyrektor sprzedaży ATAL.

Dostępność mieszkań

W ofercie Atala wciąż znajdują się mieszkania w pierwszym etapie inwestycji, którego zakończenie planowane jest na II kwartał bieżącego roku.

Dla osób, które cenią sobie wygodę, deweloper przygotował specjalną ofertę wykończenia mieszkań pod klucz w ramach programu ATAL Design, oferującego cztery pakiety wykończeniowe o różnym standardzie i cenie.

