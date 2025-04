Na terenach dawnej cegielni w Krakowie powstanie klimatyczne osiedle

Mieszkania w starej cegielni w Krakowie. Powstaje kolejny etap nowego osiedla

Zobacz galerię 3 zdjęcia Autor: Atal Stara cegielnia w Zesławicach zamienia się w osiedle mieszkaniowe

Na terenach dawnej cegielni w Zesławicach przy północnej granicy dzielnicy Wzgórza Krzesławickie Atal buduje nowe osiedle mieszkaniowe Strefa Cegielni. Budynki powstają obok realizowanego właśnie centrum handlowo-usługowego, którego atrakcją będzie imponujący, zwieńczony kopułą owalny budynek dawnego pieca do wypalania cegły.

Cegielnia, w której powstawała Nowa Huta

Cegielnię na terenie dawnej podkrakowskiej wsi Zesławice zbudowano w latach 50. XX w. na potrzeby budowy kombinatu metalurgicznego im. W.I. Lenina i Nowej Huty. Miejsce nie było przypadkowe, gdyż obok znajdują się złoża gliny. Przy cegielni z czasem powstało niewielkie osiedle czteropiętrowych bloków dla pracowników, które uzupełniły potem kolejne budynki. Cegielnia i kopalnia gliny zakończyły działalność wiele lat temu, a budynki przemysłowe służyły do innych celów. Teren kopalni położony u podnóża wzgórza Łysa Góra, na którym znajduje się Fort Dłubnia jest ciągle w rekultywacji.

Atrakcyjnie położony teren dawnych zakładów w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej od pewnego czasu jest wielkim placem budowy.

Uroki przedmieścia, zalety miasta

To miejsce w granicach Krakowa, ale można się tu poczuć trochę jak za miastem. Jednocześni w sąsiedztwie leżą rozległe osiedla Nowej Huty. W odległości kilkuminutowego spaceru znajdują się lokalne sklepy, idealne na codzienne drobne zakupy. Lokalizacja będzie dogodna dla rodzin z dziećmi ze względu na łatwy dostęp do żłobka, przedszkola, szkół podstawowych oraz placów zabaw. W pobliżu przebiegać droga S7 i będzie zlokalizowany węzeł drogowy Mistrzejowice, na którym połączy się z północną obwodnicą Krakowa. Zesławice i okolice przyszłej inwestycji mają połączenie Nową Hutą za pośrednictwem ulicy Gustawa Morcinka. Tędy też kursują autobusy komunikacji miejskiej. Tuż za granicą miasta leżą atrakcyjne tereny rekreacyjne, pośród których znajduje się rozległy kompleks Zalewu Zesławice i Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.

Strefa Cegielnia 3 - kolejny etap budowy osiedla

W pierwszych dwóch etapach budowy nowego kompleksu mieszkaniowego powstało osiem pięciokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych. Kolejny etap Strefa Cegielnia 3 to kolejne trzy budynki o takiej samej liczbie kondygnacji co poprzednie. To jeszcze nie koniec budowy, gdyż w sumie na osiedlu ma być zlokalizowane blisko dwadzieścia budynków. Elementem łączącym kompozycyjnie cały kompleks są elewacje wykonane z cegły. To nawiązanie to tradycji tego miejsca, gdzie powstawały cegły i pustaki na budowę Nowej Huty. Uzupełnieniem elewacji będą jasne opaski, szklane lub ażurowe balustrady oraz antracytowe wykończenia.

Różne metraże i dużo zieleni wokół

W regularnie rozmieszczonych pięciokondygnacyjnych budynkach Strefy Cegielni 3 są 137 mieszkania. Inwestor oferuje tu zarówno małe 29-metrowe kawalerki jak i obszerne 4-pokojowe apartamenty o powierzchni 83 m2 w cenie od 10 800 do 13 200 zł za m2. Lokale mają bardzo funkcjonalne rozplanowanie, ułatwiające aranżację wnętrz. Mają bardzo duże przeszklenia, dzięki czemu pomieszczenia są bardzo dobrze doświetlone. Duże loggie, balkony a na parterze ogródki pozwalają na przebywanie na zewnątrz bez wychodzenia z domu.

W podziemnej części budynków zaplanowano 159 miejsc postojowych. Tutaj też zaprojektowane zostały komórki lokatorskie.

Budynki będzie otaczać zagospodarowana zielona przestrzeń obsadzona drzewami, krzewami, kwiatami i popularnymi gatunkami traw ozdobnych. Zaprojektowane zostały alejki spacerowe, miejsca do odpoczynku i relaksu oraz place zabaw dla dzieci. Będą też stacje napraw i stojaki, gdzie będzie można bezpiecznie pozostawić rower na zewnątrz.

Mieszkania pod klucz na zamówienie

Atal oferuje wykończenie mieszkań pod klucz w programie Atal Design. Umożliwia trzy warianty: Basic, Optimum i Premium. W przypadku mieszkań inwestycyjnych na wynajem przeznaczonych na wynajem firma proponuje Pakiet Invest, również w trzech standardach Elegance, Harmony i Pure. Proponowane rozwiązania klienci mogą zastosować także w mieszkaniach na własny użytek.

