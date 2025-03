Osiedle Avia w Krakowie. Czy naprawdę wszystko jest za płotem? Jak tu się mieszka? Oto krakowski Manhattan

Avia i Orlińskiego w Krakowie. Gigantyczne osiedle w sąsiedztwie starego pasa startowego. 3500 tys. mieszkań, 10 tys. mieszkańców. Osiedle grodzone, w którym sami lokatorzy zdecydowali, że nie chcą, by bramy były zamykane ciągu dnia. Jak dziś wygląda krakowski Manhattan i jak tu się mieszka? Czy rzeczywiście jest inne niż setki osiedli, powstających obecnie w Polsce? Mieszkańcy wcale nie narzekają: Jestem zachwycona, wszystko jest na miejscu i w obrębie 10 minut piechotą - ocenia jedna z lokatorek. A deweloper... oprowadza wycieczki po osiedlu.

Osiedle Avia w Krakowie

Osiedle Avia w Krakowie i bloki przy Orlińskiego. Nazywane krakowskim Manhattanem. 30 bloków różnej wysokości, 3500 mieszkań, 10 tys. mieszkańców. Już jego budowa kilka, kilkanaście lat temu, budziła wielkie emocje. To dlatego, że osiedle, które powstało na wschodniej części dawnego lotniska w Czyżynach wybudowano nie na planu zagospodarowania, a na podstawie tzw. wuzetek (Tu nasz materiał: Gminy wydają za dużo wuzetek). Na dodatek wybudowano je jako grodzone - a ogrodzono razem z dawnym pasem startowym.

Inne zarzuty? Za mało zieleni. Brak połączenia drogowego osiedla z główną drogą. Wysokie, 15-piętrowe bloki i bardzo ciasna zabudowa. Wszędzie płoty. Grodzone są tu nawet śmietniki na grodzonych dziedzińcach. Osiedle szybko stało się ucieleśnieniem hasła "patodeweloperka". Ale mieszkania tu sprzedały się szybko, drzewka urosły, udało się nawet założyć park, w końcu deweloper wybudował też drogę, a lokatorzy są zadowoleni. Gigant i getto czy miejsce dobre do życia w Krakowie?

Oto opinie na temat Avii i Orlińskiego z różnych stron. Ale najpierw - krótka historia Nowych Czyżyn.

Jak powstawała Avia

Firma Budimex kupiła teren, na którym powstała Avia, w 2007 roku. Do roku 2016, kiedy powstały pierwsze bloki, już znalazła chętnych na ponad 2200 mieszkań! Całość została oddana do użytku w 2018 roku. Początkowo osiedle Avia nie miało nawet połączenia drogowego z główną arterią - ulicą Stella Sawickiego. Dziś razem z blokami przy Orlińskiego Avia tworzy Nowe Czyżyny.

Tereny zielone? Owszem, zaplanowano, ale... "Zgodnie z planami firmy Budimex, tereny po wschodniej części ulicy Stella Sawickiego aż do parkingu naprzeciwko kościoła mają zostać przeznaczone na tereny rekreacyjne - ogrodzone, zamknięte i dostępne jedynie dla mieszkańców budowanych bloków" - to fragment pisma do mieszkańców od rady dzielnicy, która wiele razy negatywnie opiniowała budowę "krakowskiego Manhattanu". Ale jej opinie nie były dla nikogo wiążące. Ale teraz to się zmieniło. Niedawno powstał tu park, wybudowany w ramach budżetu obywatelskiego. Jest pomiędzy Avią i ul. Stella-Sawickiego. I nie jest ogrodzony.

Konserwator zabytków miażdży osiedle

- Każdy, kto mieszka w Krakowie, nie chce casusu osiedla Avia, które powstało bez planu. W ten sposób przepada nam jeden teren za drugim - przyznała w rozmowie z Gazetą Krakowską kilka lat temu wojewódzka konserwator zabytków.

Dodała też, że mieszkańcy okolicznych "starych" osiedli wysłali do urzędu mnóstwo apeli o to, by lepiej chronić tę okolicę i by casus Avii się nie powtórzył. Skutkiem było np. wstrzymanie na jakiś czas budowy centrum nauki Cogiteon. Ostatecznie Cogiteon powstał, a otwarto go w czerwcu 2024.

Bartosz Józefiak, autor książki "Patodeweloperka" też skrytykował Avię. I dostał mnóstwo listów od mieszkańców, że się uwziął, bo tu jest fajnie.

Nie jest tak, że ja się na tę Avię jakoś uwziąłem. Bo oczywiście, Avia ma swoje plusy, niezłą lokalizację, bliskość linii tramwajowych, wiem, że było stosunkowo tanio. To wszystko jednak nie oznacza, że jest to dobrze zaprojektowane osiedle. Powiedzmy to wprost, to jest osiedle zaprojektowane źle - mówił w rozmowie dla lovekrakow.pl. - Jest ciasno, jest mało miejsca. Avia nie jest zresztą wyjątkiem. Dobrze zaprojektowanych miejsc jest bardzo mało.

Grodzone osiedle, polska specjalność. Tu zamykają bramy tylko na noc

Jak wiele nowych inwestycji w miastach, i Avia powstała jako osiedle grodzone płotem. Jeszcze kilka lat temu to płoty i szlabany były przecież synonimem bezpieczeństwa. Na Avii w Krakowie płoty i bzamykane bramy są wokół poszczególnych bloków, częściowo wokół osiedla, płotkami grodzone są też placyki zabaw.

Lokatorka z Avii wylicza: Bramki są otwierane na szyfr. Jest monitoring, ochrona została zminimalizowana, przez wprowadzenie monitoringu.

Jednak, co ciekawe, tu sami ludzie zdecydowali, że nie chcą żyć w zamknięciu.

Choć ludzie kupili mieszkania na grodzonym osiedlu, to nie wszyscy się potem zgadzali na jego zamykanie - opowiada nam jeden z właścicieli mieszkania na Nowych Czyżynach. I dodaje: Był problem np. z podjechaniem pod blok z zakupami, kiedy nie mamy pilota od bramy. Dlatego to osiedle jest zamykane tylko na noc.

Parkowanie. Jak wszędzie: mało miejsc, dużo aut

Kilka tysięcy miejsc postojowych (nieco ponad 2 tys.) dla osiedla, gdzie jest 3,5 tys. mieszkań to mało. Dlatego internet szybko zalały zdjęcia parkujących byle gdzie aut. - Na początku był to wielki problem. Ludzie parkowali gdzie się dało, na klombach, trawnikach. Teraz to zostało uporządkowane, wprowadzono oznakowanie strefy zamieszkania - przyznaje jeden z lokatorów.

Jak że nie było tu wystarczającej liczby miejsc postojowych, część kierowców zostawiała auta na Dywizjonu 303. Skończyło się tak, że to osiedle wprowadziło płatne parkowanie.

Właściciele mieszkań i lokatorzy: osiedle jak osiedle

Co doceniają ludzie, którzy tu mieszkają? - Lokalizacja jest super - mówią. - A osiedle, jak osiedle, nic szczególnego.

I wyliczają: Osiedle jest w miarę nowe, są przedszkola, lokale użytkowe, restauracje, sklepy. Mieszkają tu w większości młodzi ludzie, studenci czy małżeństwa z dziećmi.

- Jeśli już do czegoś przyczepić, to do tego, że jest za dużo bloków na małym terenie. Ale teraz tak się po prostu buduje, niestety - kwituje lokatorka.

Czy Avia wyróżnia się dziś spośród innych bloków? Jak się buduje nowe osiedla w Polsce? No właśnie. Nawet były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski powiedział, że Avia mu się podoba, choć jest tam nieco "naćkane".

Jak szparagi na polu. Internet o osiedlu Villa Campina

To miało być idealne miasteczko wg zasad Nowego Urbanizmu. Jak wyszło?

Zobaczcie zdjęcia osiedla Avia w 2024 roku

