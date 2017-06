Ranking okien. Najlepsze za jak najniższą cenę

Targi Budma 2017 Fot.: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

- W naszym konkursie mogła wziąć udział każda firmy produkująca stolarkę dostępną na polskim rynku – zapewnia Jerzy Żurawski, prezes Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska, która jest jednym z organizatorów TOPTEN Okna 2017.

Ranking okien energooszczędnych

W czasie gali ogłoszenia wyników konkursu Żurawski wyjaśnił, że jurorzy przeanalizowali wyroby 550 producentów, wybierając takie, które charakteryzują się energooszczędnymi parametrami. Oceniający wzięli więc pod uwagę przede wszystkim współczynnik przenikania ciepła Uw,[W/m2K], współczynnik przepuszczalności energii słonecznej g G , przepuszczalność powietrzną oraz wpływ montażu na efektywność energetyczną stolarki. Ponadto – jak informują organizatorzy konkursu - wpływ na wynik końcowy miała także wartość współczynnika przepuszczalności światła Lt, wskaźnik oddawania barw szyby – Ra, klasa odporności na obciążenie wiatrem, wodoszczelność, izolacyjność akustyczna okna RW(C;Ctr) oraz efektywność ekonomiczna. To ostatnie kryterium oznacza w praktyce jak najniższą cenę.

Nie przegap:

W rankingu okien kolejność alfabetyczna

W konkursie oceniono trzy grupy produktów: okna pionowe (drewniane, PVC i aluminiowe), okna dachowe oraz drzwi zewnętrzne. W każdej z tych grup wyróżniono po 10 najlepszych wyrobów. Organizatorzy konkursu zapewniają, że producenci są wymieniani w kolejności alfabetycznej, co oznacza, że np. w kategorii „okna dachowe”, wyroby Veluksa nie są gorsze od wyrobów np. firmy Altaterra Polska czy Okpolu. Co ciekawe, wśród wyróżnionych w tym roku nie ma okien takich potentatów jak Drutex czy Oknoplast. Nie oznacza to jednak, że okna tych firm mają gorsze parametry. Jerzy Żurawski wyjaśnił, że okna obu tych firm są po prostu droższe od okien ich wyróżnionych konkurentów.

Fot.: TOPTEN Okna 2017

Fot.: TOPTEN Okna 2017