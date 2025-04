Trendy w zabezpieczeniach obiektów inwestycyjnych i komercyjnych na 2025 r. Jak będziemy zabezpieczać tereny?

Coraz częściej mówimy o zabezpieczeniach cyfrowych, o zaawansowanym monitoringu video czy CCTV oraz o systemach alarmowych, podłączonych zdalnie do aplikacji i naszego telefonu. Mało z nas jednak zdaje sobie sprawę z tego, że podstawowym i wciąż jednym z najskuteczniejszych zabezpieczeń terenu jest nie tylko odpowiednie oznaczenie, ale i wzmocnione ogrodzenie z solidnym zamknięciem.

Polskie analizy branżowe wskazują na istotne wyzwania związane z ochroną mienia na placach budowy. Od 2021 roku, kiedy oddano do użytku 225 tysięcy domów i mieszkań, odnotowano wzrost liczby kradzieży na terenach budowlanych. Najczęściej rozkradane były materiały o wysokiej wartości, takie jak pręty zbrojeniowe, przewody elektryczne czy dachówki, ale także stolarka okienna i drzwiowa. W Niemczech z kolei, gdzie z roku na rok wzrasta ilość inwestycji fotowoltaicznych, zauważalny jest duży problem w kontekście zniszczeń i włamań na tereny farm PV (z ang. photovoltaics). Łupem złodziei padają moduły i panele słoneczne, prostowniki, falowniki, kable, a nawet akumulatory. Ostatnio, głośno było o przestępstwie w gminie Fredenbeck w Dolnej Saksonii, gdzie sprawcy ukradli aż 10 000 metrów przewodów i wiązek, a także zostało wstrzymane działanie instalacji na wiele dni. Jak oszacował inwestor, jeden dzień przyniósł straty na ponad 100 000 euro.

– Zabezpieczenie obiektów inwestycyjnych odgrywa dziś niezwykle ważną rolę w ochronie infrastruktury, danych oraz zasobów materialnych. Ważne też są przepisy, które jasno mówią, że już na etapie budowy wymaga się ogradzania terenu; coraz chętniej stosowane są też indywidualne zapisy umów inwestycyjnych. Przykładowo, często wykorzystuje się punkt, który mówi, że na terenie budowy mogą znaleźć się tylko i wyłącznie pracownicy, a osoby niepowołane nie mają wstępu na teren obiektu. Również firmy ubezpieczeniowe w większości przypadku obligatoryjnie wymagają zabezpieczenia inwestycji funkcjonalnym ogrodzeniem. Na tym etapie stosowane są często ogrodzenia tymczasowe z elementami kontroli dostępu, takie jak nasze bramy szybkobieżne V-King czy Traffic lub bramy przesuwne. Po zakończeniu budowy takie produkty możemy szybko przewieźć na kolejna budowę. Dostrzegamy, że wiele firm i inwestorów coraz świadomiej podchodzi do zabezpieczenia terenu i montując choćby standardowe, proste rozwiązanie jakim jest ogrodzenie z paneli kratowych, zwiększa tym samym bezpieczeństwo inwestycji. W 2025, by sprostać coraz bardziej złożonym i różnorodnym zagrożeniom, z pewnością warto przyjrzeć się także rozwiązaniom z zakresu monitoringu oraz systemów alarmowych – podkreśla Krystian Teresiński, manager produktu w dziale rozwoju produktów systemy ogrodzeniowe w firmie WIŚNIOWSKI.

Wymienia on również najważniejsze trendy, które zdominują rynek zabezpieczeń:

1. Integracja systemów sztucznej inteligencji (AI)

AI rewolucjonizuje sposób monitorowania i reagowania na zagrożenia. W 2025 roku systemy zabezpieczeń wyposażone w algorytmy uczenia maszynowego będą mogły automatycznie analizować dane z kamer, czujników i innych urządzeń – np. w konkretne dni czy o odpowiedniej porze dnia i nocy. AI pozwoli na wczesne wykrywanie podejrzanych aktywności, takich jak nieautoryzowane wejścia czy niestandardowe zachowania na terenie obiektu.

2. Biometria i identyfikacja behawioralna w ramach CCTV

Wzrost popularności rozwiązań biometrycznych, m.in. rozpoznawanie twarzy, tęczówki oka czy analizy chodu, zmienia standardy weryfikacji tożsamości. W 2025 roku systemy te będą jeszcze bardziej precyzyjne i szerzej stosowane w celu zapewnienia dostępu tylko uprawnionym osobom. Posłuży temu rozwinięta technologia kamer przemysłowych i monitoringu CCTV.

3. Zabezpieczenia perymetryczne nowej generacji

Tereny inwestycyjne wymagają skutecznej, fizycznej ochrony obwodowej. W 2025 r. duże znaczenie będzie miał jednak zdalny dostęp do wejścia na teren, np. poprzez otwieranie bramy wjazdowej z poziomu aplikacji czy zamknięcie rolet o odpowiedniej porze dnia. Nowoczesne rozwiązania pozwolą nadawać dostęp innym osobom, inwestorom czy podwykonawcom, bez konieczności pojawiania się np. kierownika budowy czy ochroniarza terenu na miejscu. Przykładem może być polskie rozwiązanie WIŚNIOWSKI Connected, które swoją premierę miało w 2024 r.

4. Drony i roboty patrolowe

Automatyzacja procesów ochrony fizycznej będzie kolejnym krokiem w zabezpieczaniu terenów inwestycyjnych w 2025. Drony wyposażone w kamery termowizyjne i sensory ruchu już patrolują rozległe tereny, a roboty naziemne zaczynają pojawiać się na najbardziej wartościowych inwestycjach, np. na terenach parków solarnych. Takie rozwiązania zapewnią stały nadzór bez konieczności angażowania dużej liczby personelu.

5. Wzmocnienia materiałów ochrony obwodowej

Systemy ogrodzeniowe są skuteczne wtedy, kiedy trudno je sforsować i są wzmocnione. Im dłużej są trwałe i odporne na warunki atmosferyczne czy uszkodzenia, tym dłużej spełnią swoją funkcję. Warto więc szukać profesjonalnych ogrodzeń, które są cynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo, takich, których nie będzie trzeba wymieniać po kilku latach, przykładem mogą być panele kratowe VEGA 2D i 3D.

Samodzielne tworzenie i spawanie ogrodzenia w domu (co było popularne w Europie jeszcze kilka lat temu) odchodzi dziś do lamusa. Takie ogrodzenia szybko ulegały degradacji. Obecnie jedną z najważniejszych cech takich produktów jest ich trwałość na lata, dlatego warto wybierać modele z wydłużoną gwarancją (np. z 10-letnią ochroną antykorozyjną) oraz indywidualnymi wymaganiami klienta "tailor made offer". Dodatkowo, kompletność oferty od jednego producenta, a także możliwość dopasowania oferty do wymagania terenu pozwala usprawnić realizację montażu ogrodzenia.

6. Współpraca z inteligentnymi miastami (w obrębie smart cities)

Zabezpieczenia obiektów inwestycyjnych będą coraz częściej integrowane z infrastrukturą inteligentnych miast. Systemy monitoringu, zarządzania ruchem i komunikacji kryzysowej będą współdziałały, co pozwoli na szybsze reagowanie w sytuacjach awaryjnych i lepsze planowanie ochrony. Zwiększy się też liczba kamer miejskich, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa miejskich obszarów.

7. Design spójny z całością obiektów

2025 zbliża nas jeszcze bardziej do kompleksowego podejścia do estetyki terenu. Kiedyś projekty inwestycyjne ogradzało się jednymi z tańszych siatek plecionych, rozwijanych po obwodzie działki. Dziś już na etapie planowania inwestorzy wybierają ogrodzenia, które mogą uatrakcyjnić całość inwestycji, stając się też wizytówką obiektu. Ogrodzenie już na etapie budowy ma za zadanie nie tylko zabezpieczyć teren, ale podnieść prestiż lokalizacji i podkreślić charakter powstającego budynku. Jak zaznacza polski lider w produkcji ogrodzeń, w 2025 r. coraz chętniej będziemy wybierać np. ogrodzenia minimalistyczne, palisadowe, a wśród nich najnowsza kolekcja ogrodzeń WIŚNIOWSKI INFINITY. Ogrodzenie dosłownie „wyrasta” z podłoża, bez słupków, łączeń czy spoiw. Wszystko to dzięki specjalnej konstrukcji – bez pionowych słupów montażowych. Zamiast tego można skorzystać z nowoczesnego montażu do podłoża, podmurówki betonowej lub w wersji do zasypania w podłożu. Przęsła mogą mieć aż do 2 metrów wysokości.

Rok 2025 przyniesie znaczną modernizację systemów zabezpieczeń obiektów inwestycyjnych. Technologie takie jak sztuczna inteligencja, biometryka czy drony będą kształtować przyszłość ochrony terenów. Dzięki zintegrowanemu podejściu i innowacyjnym rozwiązaniom możemy oczekiwać wyższego poziomu bezpieczeństwa i efektywności w zarządzaniu ryzykiem.

