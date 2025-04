M-box, czyli nowy sterownik w SYSTEMIE FLOWAIR – rewolucja w inteligentnym zarządzaniu systemami HVAC

12:32 Materiał sponsorowany

Autor: Flowair

Zespół pracowników FLOWAIR, korzystając z najnowszej technologii, znajomości potrzeb klienta oraz doświadczenia w branży opracował system sterowania, który wychodzi ponad aktualne rozwiązania na rynku. Nowy sterownik M-box to bezpieczeństwo, komfort i wygoda użytkowania.

„We FLOWAIR chcemy robić różnicę. Hasło Make the difference nie tylko definiuje dlaczego istniejemy, ale także wskazuje nam drogę na przyszłość. Sprawia, że ukierunkowujemy nasze działania w określoną stronę i urzeczywistniamy nasze cele. Zgodnie ze strategią opartą na trzech kluczowych obszarach: inteligentnych systemach HVAC, zorientowaniu na klienta i wsparciu na każdym etapie realizacji inwestycji wchodzimy w erę SYSTEMU FLOWAIR 2.0 i wprowadzamy na rynek nowy sterownik M-box.” -Maciej Ośka, CEO FLOWAIR

Nowy sterownik to intuicyjny interfejs obsługiwany na przemysłowym 7-calowym ekranie umożliwiający przejrzystą wizualizację stanu urządzeń. M-box to nie tylko sterowanie pojedynczymi urządzeniami, ale głównie zarządzanie całą strefą grzewczą. Szereg nowych funkcji i algorytmów jeszcze bardziej podnosi efektywność rozwiązań FLOWAIR, redukując zużycie energii. Dodatkowo M-box oferuje zdalny dostęp, alerty mailowe, historię alarmów oraz daje możliwość podglądu online – zarówno z komputera, jak i telefonu – za pomocą dedykowanej aplikacji. M-box to kolejny krok w rozwoju SYSTEMU FLOWAIR, który może zrewolucjonizować sposób zarządzania systemami HVAC.

Autor: Flowair

Nowa era w automatyce przemysłowej

Automatyka przemysłowa nieustannie ewoluuje, a sterowniki odgrywają w niej kluczową rolę. Nowy model, który trafił na rynek, to odpowiedź na rosnące wymagania przemysłu 4.0. Jego zaawansowane funkcje i możliwości sprawiają, że staje się on niezastąpionym narzędziem w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, przemysłowych i centrach logistycznych.

Kluczowe cechy i innowacje

Łączność i komunikacja – w dzisiejszych czasach kluczowa jest możliwość łatwej integracji urządzeń i systemów. Nowy sterownik oferuje szeroki wachlarz interfejsów komunikacyjnych oraz moduły rozszerzeń. Umożliwiają one bezproblemową wymianę danych z innymi urządzeniami, a co za tym idzie jeszcze lepszą komunikację wszystkich rozwiązań z oferty FLOWAIR.

Bezpieczeństwo - w przemyśle bezpieczeństwo jest priorytetem. M-box został zaprojektowany z myślą o najwyższych standardach bezpieczeństwa, gwarantując niezawodność i ochronę przed awariami.

Intuicyjne sterowanie - oprogramowanie sterownika zostało zaprojektowane z myślą o użytkowniku. Intuicyjny interfejs i łatwość użytkowania sprawiają, że nawet osoby bez dużego doświadczenia będą w stanie efektywnie z niego korzystać.

Kontrola i zdalny dostęp - zaawansowane funkcje monitorujące umożliwiają ciągłe śledzenie stanu pracy sterownika i podłączonych urządzeń. Dzięki zdalnemu dostępowi, funkcji powiadomień czy alarmów można szybko wykryć i rozwiązać ewentualne problemy, co minimalizuje wszelkie przestoje na obiekcie.

Autor: Flowair

Kierunek działania FLOWAIR

Premiera nowego sterownika M-box to ważny krok w rozwoju technologii sterowania. Otwiera on nowe perspektywy i wskazuje kierunek działania FLOWAIR, który w swojej wypowiedzi podkreśla prezes firmy Maciej Ośka:

„Stawiamy na inteligentne systemy, ekologiczne rozwiązania, integrację i współpracę. SYSTEM FLOWAIR 2.0. to większy poziom efektywności energetycznej dzięki nowym algorytmom współpracy urządzeń, automatycznemu przełączaniu między trybami pracy czy też funkcji „Eco”. Chcemy rozwijać się technologicznie, dostarczać kompletne rozwiązania HVAC umożliwiające sterowanie strefowe, bezpieczeństwo i prostotę użytkowania. Stawiamy na połączenie rozwiązań grzewczo- wentylacyjnych z bezkanałowymi rozwiązaniami rooftop Cube, kurtynami powietrznymi, nagrzewnicami, destratyfikacją czy jednostkami odzysku ciepła, czyli na SYSTEM FLOWAIR . Wierzymy w inteligentną i zautomatyzowaną przyszłość.”

Po więcej informacji o nowym sterowniku M-box zapraszamy na stronę producenta. Dowiedz się więcej

Partnerzy

FLOWAIR sp. z o.o.