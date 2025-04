Kompaktowe systemy rekuperacji – idealne rozwiązanie do małych przestrzeni

Jak zapewnić skuteczną wentylację w małych przestrzeniach bez ingerencji w układ pomieszczeń? Kompaktowe rekuperatory znajdują zastosowanie w mieszkaniach, biurach i lokalach usługowych, czyli właśnie tam, gdzie oszczędność miejsca i dążenie do ograniczenia nadmiernego zużycia energii liczy się najbardziej. Nowoczesne modele wyposażone w wydajne wymienniki ciepła, inteligentne systemy sterowania i tryb cichej pracy oferują użytkownikom możliwość komfortowej eksploatacji nawet w ograniczonej przestrzeni. Sprawdź, jak systemy rekuperacji Alnor mogą poprawić jakość powietrza w małych budynkach i zwiększyć efektywność energetyczną.

Dlaczego warto stosować kompaktowe rekuperatory?

Kompaktowe rekuperatory to niewielkie jednostki wentylacyjne przystosowane do pracy w małych przestrzeniach, które zapewniają skuteczną wymianę powietrza i odzysk ciepła. Tego typu urządzenia najlepiej sprawdzają się w mieszkaniach, biurach, lokalach usługowych czy modernizowanych budynkach o mniejszym metrażu. Można je zamontować w różnych pozycjach ze względu na konstrukcję – poziomo, pionowo lub pod sufitem. Jeśli urządzenia zostały wyposażone w zaawansowane wymienniki ciepła, to w skuteczny sposób ograniczają straty energii i obniżają koszty eksploatacyjne. Nowoczesne systemy sterowania ułatwiają obsługę, a inteligentne czujniki automatycznie regulują pracę urządzenia. Kompaktowe rekuperatory zapewniają wysoką efektywność, cichą pracę i prostą instalację, dlatego stanowią dobry wybór dla projektantów i inwestorów poszukujących nowoczesnych systemów wentylacyjnych dla małych obiektów.

Technologie stosowane w kompaktowych systemach rekuperacji Alnor

Niewielkie rozmiary nie oznaczają ograniczeń w wydajności. Wysokosprawne wentylatory, wymienniki ciepła oraz inteligentne sterowanie sprawiają, że kompaktowe rekuperatory mogą dorównać większym jednostkom pod względem skuteczności i funkcjonalności.

Zaawansowane wymienniki ciepłaW kompaktowych rekuperatorach Alnor stosuje się wymienniki przeciwprądowe z tworzywa PET oraz entalpiczne odzyskujące ciepło i wilgoć. To właśnie one sprawiają, że jakość powietrza ulega poprawie, a wysuszanie pomieszczeń ulega ograniczeniu.

Konstrukcja umożliwiająca elastyczny montażModele HRU-MinistAIR bez trudu można dopasować do dowolnego układu pomieszczeń. Ich konstrukcja oferuje montaż aż w trzech pozycjach: wiszącej, stojącej oraz poziomej. Szerokość urządzeń wynosi 56 cm. W budynkach czy mieszkaniach o ograniczonej przestrzeni, gdzie standardowe jednostki rekuperacyjne nie zmieściłyby się bez konieczności zmian w aranżacji wnętrza, sprawdzają się idealnie.

Systemy sterowania i automatyzacjaRekuperatory wyposażono w moduł Constant Flow, który utrzymuje stały przepływ powietrza niezależnie od warunków zewnętrznych. Obsługa może odbywać się zdalnie poprzez aplikację mobilną lub protokół Modbus. Wbudowane czujniki wilgotności (RH) oraz zewnętrzne czujniki jakości powietrza (IAQ) automatycznie regulują intensywność pracy, dostosowując ją do aktualnych parametrów wewnętrznych.

Jak dobrać odpowiedni system rekuperacji do małych przestrzeni?

Stabilna praca, skuteczny odzysk ciepła, automatyczna regulacja parametrów, oszczędności związane z ogrzewaniem i klimatyzacją – dobrze dopasowany system rekuperacji to nie tylko efektywność wentylacji, ale i korzyści ekonomiczne. To wszystko jest możliwe do osiągnięcia, tylko jeśli zainstaluje się odpowiednie urządzenie.

Dobór rekuperatora powinien uwzględniać specyfikę budynku i sposób jego użytkowania. Niewielkie mieszkania, apartamenty oraz biura wymagają wentylacji, która skutecznie wymienia powietrze we wszystkich pomieszczeniach – niezależnie od ich układu. System wentylacji powinien zapewniać optymalną cyrkulację, eliminując zastoje powietrza i dostosowując intensywność wymiany do rzeczywistego zapotrzebowania.

Wybór konkretnego modelu zależy od jego wydajności, określanej w metrach sześciennych powietrza na godzinę (m³/h). W przypadku małych przestrzeni świetnie poradzą sobie kompaktowe rozwiązania Alnor, np. HRU-MinistAIR-250 czy HRU-MinistAIR-325, które pracują w zakresie 250–325 m³/h. Nie bez znaczenia pozostają również parametry związane z regulacją przepływu powietrza. Wbudowany czujnik RH monitoruje stale jakość powietrza oraz poziom wilgotności, automatycznie dostosowując działanie systemu do aktualnych warunków wewnętrznych. Centralki HRU-MinistAIR można wyposażyć dodatkowo w moduł Constant Flow, który stabilizuje intensywność wymiany powietrza, eliminując wahania wynikające ze zmian ciśnienia w instalacji.

Kompaktowe systemy rekuperacji Alnor – postaw na niezawodne rozwiązania

Kompaktowe rekuperatory zmieniają podejście do wentylacji w małych przestrzeniach. Wąska obudowa, dostosowana do montażu w różnych pozycjach, sprawia, że jednostki zmieszczą się w szafkach kuchennych, wnękach technicznych czy przestrzeniach pod sufitem. To jednak nie koniec ich zalet. Produkty Alnor z serii HRU-MinistAIR mają do zaoferowania o wiele więcej.

Najważniejsze korzyści z montażu rekuperatorów HRU-MinistAIR obejmują:

wysoką sprawność odzysku ciepłam nawet do 96% ;

; kompaktowe wymiary – szerokość 560 mm , montaż w trzech pozycjach: pionowo, poziomo lub pod sufitem;

, montaż w trzech pozycjach: pionowo, poziomo lub pod sufitem; cichą pracę – emisja hałasu na poziomie 48 dB(A) umożliwia instalację w strefach wypoczynkowych i biurowych;

umożliwia instalację w strefach wypoczynkowych i biurowych; automatyczną regulację przepływu powietrza (Constant Flow) – system utrzymuje stabilne parametry wentylacji bez względu na zmiany oporu w instalacji;

wymienniki przeciwprądowe PET i entalpiczne – odzysk wilgoci na poziomie 77,8% zapewnia optymalny mikroklimat;

czujniki IAQ i RH – monitorują jakość powietrza oraz wilgotność, dostosowując intensywność pracy urządzenia;

wbudowaną nagrzewnicę wstępną 1500 W – zabezpiecza wymiennik przed oblodzeniem w okresie zimowym;

– zabezpiecza wymiennik przed oblodzeniem w okresie zimowym; sterowanie poprzez aplikację mobilną – pełna kontrola nad parametrami systemu w czasie rzeczywistym;

możliwość integracji z okapem kuchennym – automatyczne zatrzymanie wentylatora wyciągowego podczas pracy okapu;

klasę energetyczną A+ – zgodność z normami UE 1253/2014 i 1254/2014 potwierdza energooszczędność urządzenia.

Użytkownicy powinny docenić również łatwość montażu i konserwacji. Rekuperatory ważą około 25 kg, dlatego bez trudu jedna osoba poradzi sobie samodzielnie z instalacją. Modułowa konstrukcja upraszcza serwisowanie, a dostęp do filtrów umożliwia szybką wymianę bez demontażu całego urządzenia. Sprawdź ofertę Alnor i wybierz system rekuperacji dopasowany do nowoczesnych, kompaktowych przestrzeni​.

